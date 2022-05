Sami Kapanen siirtyy tv-hommista NHL-seuran palkkalistoille – 48-vuotias kiekkolegenda harjoittelee hurjaa tavoitetta kohti

Sami Kapanen palaa tutun NHL-seuran palkkalistoille.

Sami Kapanen on Philadelphia Flyersin uusi Euroopan pelaajatarkkailija.

Sami Kapanen loikkaa uusi hommiin, kun hän siirtyy Philadelphia Flyersin palkkalistoille.

Vajaat kaksi vuotta pelaaja-agentin hommissa viihtynyt Kapanen on jatkossa Flyersin Euroopan pelaajatarkkailija ja nuorten pelaajien kehittäjä.

Ajatus alan vaihdosta kypsyi tammikuussa.

– Tykkäsin agentin hommasta, mutta siitä puuttui seuratyö ja yhteisöllisyys, jota kaipasin. Koen, että pelaajien kehitystyö ja mentorointi ovat sellaisia asioita, joihin minulla olisi annettavaa, Kapanen kertoo.

Kapanen heitti verkot vesille ja laittoi CV:nsä 20 eri NHL-seuralle.

– Kaikista ei tullut vastausta, mutta siellä oli 6–7 potentiaalista seuraa, jotka vaikuttivat kiinnostavilta.

Yhteinen sävel löytyi lopulta tutun organisaation kanssa. NHL:ssä 918 ottelua (202+291=493 pistettä) pelannut Kapanen edusti Flyersia vuosina 2003–08.

Kapanen vuonna 2007 Philadelphia Flyersin paidassa.

– Flyers on tuttu organisaatio ja he reagoivat innokkaasti hakemukseeni. Toki sillä oli vaikutusta, että he tietävät entuudestaan Flyersissa, millainen persoona olen ja miten hoidan hommani. Yhteisen historian avulla pääsee helpommin keskustelemaan. Historialla on merkitystä, Kapanen sanoo.

– Vakuutuin keskusteluidemme kautta, että tämä on oikea seura, jossa haluan tehdä töitä.

Kapasen uuteen työnkuvaan kuuluu Flyersin varaamien pelaajien kehittäminen ja mentorointi sekä ammattilaispelaajien pelaajatarkkailu.

– Tässä pestissä yhdistyy monta asiaa, joita olen aiemmin tehnyt. Pelaajataustan kautta minulla on ymmärrys eri tilanteista, joita pelaajat kohtaavat. Sen jälkeen olen pystynyt laajentamaan repertoaaria. Valmentajana pitää katsoa ja ymmärtää, miten kokonaisuus rakentuu.

Kapanen on työskennellyt pitkän pelaajauransa jälkeen valmentajana niin juniori- kuin ammattilaistasolla, pelaaja-agenttina sekä viime vuodet asiantuntijana C Moren SM-liigalähetyksissä.

– Olen aina avoin kaikelle, mutta en osaa kaikkea. Olen todella utelias oppimaan uutta ja haluan kokeilla kaikenlaista. KalPassa sain tiettyä ymmärrystä kokonaisuudesta, mikä varmasti myös vaikutti Flyersin valintaan, Kapanen sanoo.

– Taustani takia voin kysyä uudessa pestissäni yllättäviäkin kysymyksiä, jotka eivät välttämättä kuulu minulle, mutta haluan ymmärtää kokonaisuutta mahdollisimman laajasti ja oppia Flyersin organisaation tavat toimia.

Pelaajien tarkkailu seuran palkkalistoilla on Kapaselle uusi aluevaltaus.

– Agenttina pyrin jatkuvasti löytämään uusia asiakkaita, mutta pelaajatarkkailu on erilaista. C Morella tykkäsin katsoa tiettyjä yksilöitä ja miten he toimivat, enkä niinkään pelitapoja. Huomaan kyllä pelitavalliset erot, mutta ne eivät ole minulle prioriteetteja.

Yksilöiden seuraaminen ja tarkkanäköinen analysointi on entiselle huippupelaajalle mielekästä ”kiekkonörtin” hommaa.

– Teen paljon huomioita yksityiskohtien kautta. Miten joku pelaaja kääntyy tietyissä tilanteissa tai miten pelaaja käsittelee kiekkoa. Esimerkiksi Anton Levtchi on kiehtova pelaaja potentiaalinsa kautta. Hänen pelaamisensa on tyylikästä ja helponnäköistä. Suoritusvarmuuden kautta määräytyy lopulta, mikä on hänen kattonsa, Kapanen perkaa.

– Pelien katsominen on minulle vähän sellaista pilkunviilausta, mutta uskon, että siitä on hyötyä tässä uudessa pestissä. Kokonaisuutena pesti Flyersiin on haastava kokonaisuus.

Kapanen siirtyy Flyersin leipiin täysipäiväisesti sen jälkeen, kun hommat C Moren asiantuntijana MM-kotikisoissa ovat ohi.

Kapanen ei lepää laakereillaan kiekkohommien ulkopuolellakaan. Kesäkuussa 49 vuotta täyttävä kiekkolegenda on yhä rautaisessa kunnossa. Tunteja kuluu tiiviisti kuntosalilla ja pyörän päällä maanteillä.

– Olen todella innokas aloittamaan uutta. Nyt toiveissa on vetää jossain vaiheessa triathlon, ja sen eteen teen hommia, Kapanen ilmoittaa.

Pedantti luonne ei halua päästää itseään helpolla ammattilaisuran jälkeenkään.

– Haluan pitää itseni kunnossa ja laittaa riman mahdollisimman korkealle. Hyvinvointi on tärkeä osa arkeani, ja haluan haastaa itseäni koko ajan. Sen takia pitää olla aina joku tietty määränpää, jota kohti pyrkiä.