NHL-tuomio: Tämä suomalaispelaaja saa aikaan kylmiä väreitä – ”Saa tehdä perässä!”

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Ismo Lehkonen.

Ville Touru

Tähti

Onko Dallasin Rick Bowness pudotuspelinero? Hövelin satusedän maineessa oleva valmentaja on taas saanut jotenkin joukkueestaan aivan erilaisen kulmahampaan ja tiiviin viisikkopelin esiin pudotuspelien alkaessa, vaikka vielä runkosarjassa Dallas oli kaikkea muuta. Bowness teki saman jo pudotuspeleissä 2020. Calgary ei saa Starsia vastaan mitään ilmaiseksi.

Puheenaihe

Kovuus, tunne, intensiteetti, harmaan alueen koiruudet, hurmiollinen yleisö. Tällaista jääkiekkoa on mahtava seurata, jossa nykytaitoon ja -nopeuteen yhdistyy äärimmäisen voitonhimoista vihakiekkoa. Varmasti joku tästä kaukaloöykkäröinnistä myös pöyristyy, mutta NHL:n pudotuspelit eivät valitettavasti sovi kukkahatuille.

Suomalainen

Floridan kapteeni ja ykköstähti Aleksander Barkov kantaa niskassaan valtaisia odotuksia NHL-uransa ensimmäisestä pudotuspelisarjan voitosta. Kakkospelissä Barkov vastasi komeasti huutoon ja johti joukkojaan tiukassa paikassa. Washington vei avauserää, mutta Barkov päästi Floridan piinasta ja antoi happea koko joukkueelle ottelusarjan kannalta tärkeällä hetkellä.

Kapteeni Barkov johti joukkojaan edestä tärkeässä paikassa.

Farssi

Kanada–USA-raja aiheuttaa vieläkin päänvaivaa, ja joukkueet haluavat kaikin keinoin välttää arvaamattomia koronatestejä tässä vaiheessa kautta. Edmonton lensi Vancouveriin ja ylitti sieltä käsin rajan linja-autolla. Toronto puolestaan matkasi ensin maanteitse rajan yli Buffaloon ennen lentoa. Autolla rajan ylittäviltä ei vaadita testejä.

Yllätys

Harvoin siirtorajahankinnat osuvat näin loistavasti palapeliin kuin Rangersilla. Andrew Copp ja Frank Vatrano olivat kuin puuttuvat palaset joukkueen kärkiketjuihin. Molemmat karheat laiturit olivat kovassa vedossa jo runkosarjan lopussa, ja sama on jatkunut myös pudotuspeleissä.

Sami Hoffrén

Tähti

All hail Cale. Colorado Avalanchen supertähti Cale Makar on aloittanut pudotuspelit kuin riivattu. 23-vuotias kanadalaispuolustaja on taiteillut kahteen otteluun tehot 2+2. Kruununa kakkosottelun voittomaali ensimmäisessä jatkoerässä. Makarin dominointi näyttää siltä, että tästä keväästä puhutaan hänen kohdallaan vielä pitkään.

Cale Makar laukoi kakkospelissä 22 kertaa, joista 11 kohti maalia.

Puheenaihe

Tuttuun tyyliin laidat ovat rytisseet pudotuspelien alussa. 16 ensimmäisessä ottelussa jaettiin 81 taklausta ottelua kohden. Kovin jytinä on käynyt Coloradon ja Nashvillen sarjassa, jossa on keskimäärin nähty 108 taklausta illassa. Minnesota–St. Louis ja Calgary–Dallas ovat olleet toista maata. Ensin mainitussa on taklattu 53 kertaa illassa ja jälkimmäisessä 63 kertaa.

Suomalainen

Carolina Hurricanesilla ja Sebastian Aholla on missio pahasti kesken. Aho on rynninyt pudotuspelikevääseen karmit kaulassa, ja tulos on sen mukaista. 24-vuotias oululainen on näyttänyt pelillistä ja tuloksellista johtajuutta jämäkästi ensimmäisissä otteluissa. Tänä keväänä Boston Bruins ei enää hypi Ahon silmille.

Sebastian Aho loisti kakkosottelun ykköstähtenä.

Farssi

Kun pudotuspelit alkavat, NHL:n kurinpito alkaa vetäytyä hiljalleen lomamoodiin. Pudotuspelien alussa on nähty muutamia käsittämättömiä tuomioita, joista räikein oli Jared Spurgeonin säästäminen pelikiellolta. Minnesota Wildin kapteenin tarjoama vaarallinen poikittainen maila oli poikkeuksellisen ruma temppu, mutta kurinpito sulki silmänsä.

Yllätys

Maalivahtiruletti. Pudotuspelien alussa tolppien välissä on loistanut yllättäviä kumiukkoja, kun loukkaantumiset ovat pakottaneet joukkueita reagoimaan. Carolina, Nashville ja Pittsburgh ovat joutuneet jopa turvautumaan varaveskarin varaveskariin, kun Pjotr Kotshetkov, Connor Ingram ja Louis Dominque ovat joutuneet tuleen. Muutaman ottelun voi pärjätä vararenkaalla, mutta realismi lyö kasvoille ennen pitkää.

Ismo Lehkonen

Tähti

Carolinan kapteeni Jordan Staal on päävalmentaja Rod Brind’Amourin identiteettipelaaja. Aina vaikeilla hetkillä katseet kääntyvät Staaliin. Hänellä on tehtävälistallaan koko ajan pieniä, voittavia asioita, jotka valmentaja on sinne antanut. Staalilla on tuolla iällä (33 vuotta) missio päällä. Siihen kylkeen hän on tehnyt Patrice Bergeronista kuolevaisen.

Puheenaihe

Jatkan taklausteemasta. Minulla nousi karvat pystyyn kolmisen vuotta sitten, kun Suomessa näkyvillä paikoilla olevat henkilöt heittelivät pehmeitä heittoja, että jääkiekossa taklaukset alkavat kadota. Olen laukannut Pohjois-Amerikassa jonkin verran. Jääkiekko on siellä viihdebisnestä. Käy päinvastoin, eli taklauspelin ja taklausten vastaanottamisen vaade vain kasvaa vuosien saatossa.

Suomalainen

Esa ”Nahka” Lindell. Sytyn! Jumalauta, mikä pelaaja. Menee oikein kylmät väreet, kun katson hänen pelaamistaan. Hän otti taas viime pelissä yli 10 taklausta runkoon kiinni ja pisti sen jälkeen syötöt omille lapaan, eikä ilmekään värähdä. Saa tehdä perässä. Voisi kysyä aina taklauksen jälkeen, että ottaako taklaaja pähkinän.

Lindell tempaisi Johnny Gaudreaun seinälle ja vei pelokkaalta pikkumieheltä kiekon.

Farssi

Antti Raannan loukkaantuminen. Frederik Andersenin poissaollessa tämä olisi ollut Raannalle uskomattoman hieno paikka pelata ykkösenä Carolinan selkeän pelitavan takana. Raannan loukkaantumishistoria on uskomaton. Siinä alkaa olla paljon huonoa tuuriakin. Ei toivoisi samalle miehelle noin paljon vastoinkäymisiä.

Yllätys

Olen vähän shokissa Calgary Flamesista, ettei heidän hyökkäyspelinsä tuota tuon enempää maalipaikkoja. Tuntuu, että hyökkääminen on vähän verkkaista ja liian aggressiivisuuteen painottuvaa, mikä häiritsee kiekollista pelaamista. Dallas on onnistunut pimittämään Calgaryn ykkösketjun maalipaikat kortille.