NHL:n tulikuumassa taistossa räiskyy ja paukkuu – Jesperi Kotkaniemi hämmentää, minkä ehtii: ”Aivan kammomeininki”

Carolinan ja Bostonin toinen osaottelu poiki sakkoja ja kalavelkoja. Pudotuspelikonkari Jesperi Kotkaniemi viihtyy kuumassa tunnelmassa.

NHL:n pudotuspelit ja varsinkin niiden ensimmäinen kierros tarjoavat tunteen, kovuuden ja intensiteetin ansiosta yleensä jääkiekkokauden tapahtumarikkaimpia ja viihdyttävimpiä otteluita.

Näitä elementtejä ei toden totta puuttunut myöskään Carolinan ja Bostonin välisen ottelusarjan toisesta kohtaamisesta.

Itse ottelun Carolina voitti 5–2 ja siirtyi sarjassa 2–0-johtoon.

– Aika tiukkoja matseja. Jossain kohtaa olemme saaneet molemmissa peleissä muutaman maalin eteen. Aika hyvin olemme pystyneet koko joukkueena pelaamaan. Vahvaa tekemistä, Carolinan Jesperi Kotkaniemi summaa.

– Ainakin pysyvät kaikki hereillä. Intensiteetti on sen verran korkealla koko ajan, todellista playoff-kiekkoa.

Torstaiaamun ottelussa sattui ja tapahtui. Heti alkuun Bostonin supertähti David Pastrnak kävi jyräämässä Carolinan suomalaisvahdin Antti Raannan ulos ottelusta.

Carolinan Andrei Svetshnikov tainnutti Bostonin ruotsalaispakin Hampus Lindholmin armottoman kovalla vastapallotaklauksella. Brad Marchand iski viikateiskulla Carolinan kolmosmolari Pjotr Kotshetkovia. Derek Forbort huitoi Teuvo Teräväisen kasvot auki. Ja niin edelleen.

Sekä Marchand että Forbort saivat myöhemmin touhuistaan 5 000 dollarin maksimisakot.

– Oikea tuomio heille, Kotkaniemi linjaa.

Kotkaniemi ei katsellut hyvällä Pastrnakin temppua. Raannan pelikunto kolmosotteluun on vielä kysymysmerkki.

– Turha oli mielestäni. Olisi varmaan pystynyt välttämään.

– Ei ole kauheasti enää varaa veskareita menetellä.

Nelossentteri Kotkaniemi kunnostautui itsekin melkoisena hämmentäjänä kakkospelissä. Hän oli tämän tästä torikokousten ytimessä. Viimeisimpänä päätössummerin soidessa.

– Noo, vähän silloin tällöin. Pitää aistit hyvin hereillä ja porukka viihtyy, Kotkaniemi hymähtää.

Kotkaniemi (82) halaili vastustajia kakkospelin päätössummerin jälkeenkin.

Eikä porilainen ole tällä kaudella muutenkaan taka-askelia ottanut. Pariin kertaan hän on heittänyt hanskatkin tappelun merkiksi.

Kotkaniemi sai tällä viikolla ensimmäisen maistiaisen jopa NHL:n äänekkäimpänä pudotuspelihallina tunnetun Carolinan kotiareenan hurmoksellisesta tunnelmasta.

– Aivan kammomeininki. Halli on rakennettu sikäli tosi hyvin, että fanit ovat hyvin jään päällä. Ne kuulee hyvin ja ovat hienosti mukana hommassa. Se antaa meille iso tuen.

Ero on melkoinen viime kevääseen, jolloin Kotkaniemi eteni aina Stanley Cupin finaaleihin Montrealin koronarajoitusten takia tyhjyyttään kumisseessa kotituvassa.

– On todella. Yleisö on niin iso osa tätä hommaa. Tuntuu, että jaksaakin paremmin, kun yleisö on möykkäämässä.

Raleigh’n PNC Arenasta ei tunnelmaa puutu.

Vaikka Kotkaniemellä on ikää vasta 21 vuotta, pudotuspelikokemusta hänelle on ehtinyt kertyä jo yli 30 ottelun verran. Se on esimerkiksi enemmän kuin tämän kevään suomalaisnimistä Aleksander Barkovilla, Kaapo Kakolla ja Jesse Puljujärvellä yhteensä.

Kokemus on perinteisesti keväällä arvossa.

– Kyllä se totta kai auttaa. Ovat nämä kuitenkin sen verran eri lätkää runkosarjaan verrattuna. Nyt kun olen muutaman kerran näitä jo pelannut, on eri homma hypätä kaukaloon kuin jos ensimmäistä kertaa menisi.

– Tietää jo vähän, miten homma toimii. Kuinka vastuullisesti ja kovaa täytyy pelata, jotta näitä voittaa.

Näkyvin ero runkosarjapeleihin on fyysisyydessä. Carolinan ja Bostonin avausotteluissa on jaettu yli 80 taklausta peliä kohden.

– Se on iso elementti. Kun pelasimme Bostonia vastaan runkosarjassa, eivät ne kovin fyysisiä matseja olleet. Nyt onkin sitten pari ensimmäistä olleet aika sotaa.

Seuraava taisto käydään Suomen aikaa perjantain ja lauantain välisenä yönä Bostonissa, jossa kotijoukkue Bruins on käytännössä heti pakkovoiton edessä.

Pudotuspelien pienten marginaalien väännöissä kotiedulla on vaikutusta etenkin peluutusetuun.

– On se varmasti jonkinlainen etu. Mutta meillä on aika vahvat neljä ketjua. Mikä vain ketju pystyy aika hyvin pelaamaan ketä tahansa vastaan. Meillä on aika tasavahva joukkue, mikä voi olla etu pudotuspeleissä, Kotkaniemi pohtii.

Yksi Carolinan avausvoittojen merkittävistä taustatekijöistä oli vastakkainpeluutus konkarisentteri Jordan Staalin kolmosketjun ja Patrice Bergeronin Bostonin ykkösen välillä.

Tästä Boston pyrkinee eroon kotonaan. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, se asettaa Bergeronin pelaamaan Sebastian Ahon johtamaa Carolinan ykkösnyrkkiä vastaan.

Hurricanesin ykköshyökkääjä Aho on suuressa vastuussa Stanley Cupia jahtaavan joukkueen menestyshaaveista.

Edellisottelussa kaksi maalia tehneellä Aholla vaikuttaa syttyneen silmiin aivan uusi liekki pudotuspelien alkaessa.

– Mitä miestä olen oppinut tuntemaan, niin voisi kuvailla aika ärhäkäksi luonteeksi. Syttyy varmasti playoffpeleihin, kuten nähtiin edellispelissäkin. Todella iso pala tälle joukkueelle, Kotkaniemi sanoo.