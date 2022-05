NHL-pelikaverilta mehevä tarina Olli Jokisesta – suomalainen kertoo nyt, miksi sai nyrkkeilijöiltä tutun kaavun

Olli Jokinen tehtaili komeita maalimääriä NHL:ssä. Mitä mieltä hän on Auston Matthewsin huimasta 60 maalin kaudesta – ja mitä se tarkoittaa pukukopin sisällä?

– Uskomaton juttu.

Näin toteaa Olli Jokinen Auston Matthewsin saldosta – 60 runkosarjamaalista – kuluneella NHL-kaudella.

Toronton tähtihyökkääjä on historian ensimmäinen yhdysvaltalainen 60 maalin rajan puhkaissut pelaaja. Aktiivipelaajista Matthewsin saavutukseen ovat kyenneet Steven Stamkos 2011–12 (60 maalia) sekä Aleksandr Ovetshkin kaudella 2007–08 (65).

– Maalimäärän lisäksi pitää katsoa pelaamista, ja millä tasolla se on. Matthews on mielestäni lähellä NHL:n parasta pelaajaa yhdessä Aleksander Barkovin ja Connor McDavidin kanssa. Miten heidät sitten järjestää, se on makuasia, Jokinen sanoo.

Matthews on erityinen maalintekijä, joka iskee kiekkoa häkkiin monipuolisesti. Toronton supertähti ampuu paikasta kuin paikasta eri puolilta hyökkäyspäätyä.

– Monella pelaajalla sekin on joko tai, että tekee maalinsa joko maalin edustalta tai sitten 6–7 metristä. Matthews tekee maaleja niin läheltä kuin kaukaakin.

Suorissa laukauksissa hän peittää aikeensa maalivahdilta taitavasti lavan asentoa muuttamalla.

– Hän näyttää, miksi nykyään sanotaan, että maila ampuu – pelaajan pitää vain tietää, miten se toimii. Matthews on malliesimerkki laukomisesta nimenomaan teknisestä näkökulmasta. Hän osaa todella käyttää työvälinettään.

Auston Matthews teki 60 maalia 73 ottelussa.

Jokinen, 43, oli kokonaisvaltainen keskushyökkääjä, joka tehtaili komeita pistemääriä etenkin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Florida Panthersin kapteenina.

Hän teki parhaalla NHL-kaudellaan 39 maalia, ja vähintään 34 maalia syntyi neljällä sesongilla.

Jokisen Floridan-aikojen pelikaveri Anthony Stewart pohti hiljattain Matthewsin maalimäärää Sportsnetin Real Kyper & Bourne Podcastissa:

– Pelasin Olli Jokisen kanssa, ja kerron aina tarinaa siitä, miten hän esitteli palkkashekkiään minulle kahden viikon välein. Hän oli 38 maalin jätkä eikä hänelle voinut sanoa mitään vastaan.

– Hän käveli kopissa kylpytakissa (eng. robe), huuteli valmennukselle ja muulle johdolle. Hän oli jumala. Ja se oli 38 maalia. En voi kuvitella, millaista on kulkea kopissa 60 maalin jätkänä, Stewart väritteli.

Osaisiko Jokinen vastata tähän?

– Top Dollar Stew heittää aina vähän mitä sattuu, Jokinen hymähtää ensin.

Hän nauraa lempinimen Top Dollar juontavan juurensa dollarin merkillä varustettuun kultaketjuun, jonka Stewart hankki NHL-aikoinaan.

Anthony Stewart kuvattuna Carolina Hurricanesin paidassa.

Suomalaisella on värityskirjassaan myös muun muassa tarina Stewartin ensimmäisen NHL-palkan jälkeisestä ostoksesta: Cadillac Escalade -autosta ja spinner-vanteista, joita esiteltiin pelikavereille.

Entä sitten sen Jokisen ”kylpytakin” taustat?

– Meillä oli traineri (huoltaja), joka jakoi niitä kylpytakkeja pelaajille. Sellaisia, joilla nyrkkeilijät tulevat kehään. Sain oman robeni siitä, kun tein 400. pisteeni NHL:ssä ja tappelin samassa pelissä. Se oli tyyliin viimeisistä kymmenestä ensimmäinen tappelu, jossa en saanut kuonooni.

– Tuli vähän yllätyksenä, kun kuulin, että ”sä saat nyt tällaisen”. Yleensä ne takit menevät tappelijoille.

Floridan Olli Jokinen ja Atlantan Andy Sutton pudottivat hanskat keväällä 2006.

Takaisin asiaan: Auston Matthewsin maalimäärään kiekkomaailman keskipisteessä Torontossa, ja millaisen auran sillä saa ympärilleen.

– 60 maalin jätkä Torontossa. Siinä pitää olla tervepäinen jätkä, että pysyy kaikista houkutuksista poissa, Jokinen sanoo.

– Nykypäivän pelaajat on koulutettu tuohon rumbaan: miten median kanssa ollaan ja niin edelleen. Pukukopin sisällä he ovat varmasti niin sanotusti omia itsejänsä, Jokinen hymähtää.