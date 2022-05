NHL:n pudotuspeleissä historiallisen herkullinen suomalaistilanne – näin ottelusarjoissa käy

NHL:n pudotuspelit alkavat tiistain vastaisena yönä.

Tiistain vastaisena yönä alkavissa NHL:n pudotuspeleissä on mukana enemmän suomalaisia kuin koskaan ennen. 16 pudotuspelijoukkueesta 11:ssä on sinivalkoista edustusta heti pudotuspelien alusta lähtien.

Suomalaisedustus kärkijoukkueissa on poikkeuksellista.

Runkosarjan kolmea parasta joukkuetta Floridaa, Coloradoa ja Carolinaa johtaa jokaista suomalaistähti ykkösketjussa. Floridassa kapteeni Aleksander Barkov ja kahdessa muussa varakapteenit Mikko Rantanen ja Sebastian Aho.

Total NHL Forever -podcastin pudotuspeliennakko.

Alla ennakkoasetelmat jokaiseen kahdeksaan sarjaan.

Ilta-Sanomien NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru ja jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén myös antavat tulosarvionsa jokaisesta sarjasta.

Itäinen konferenssi

(Suluissa sijoitus konferenssissa)

Atlantin divisioona

(1.) Florida Panthers–Washington Capitals (8.)

Florida: Aleksander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen, Petteri Lindbohm, (Aleksi Heponiemi)

Washington: -

Kaikki paineet ovat runkosarjavoittaja Floridalla, joka hakee ensimmäistä ottelusarjan voittoaan sitten vuoden 1996. Se myös lähtee sarjaan suurena ennakkosuosikkina.

Florida rallatteli runkosarjassa huippuviihdyttävää ja railakasta kiekkoa. Se oli ylivoimaisesti koko sarjan eniten maaleja tehnyt joukkue.

Panthers pelasi ajoittain puolustussuuntaan hyvinkin huolettomasti luottaen mahtavan maalintekovoimansa riittävän.

Maalintekokilpailussa Capitals ei Floridaa voita. Kokeneen Washingtonin yllätysmahdollisuus piilee lähinnä siinä, että se onnistuu pitämään pakettinsa kurinalaisesti kasassa ja rokottamaan tylysti yli-innokkaan Floridan virheistä.

Washingtonin maalivahtitilanne ei kuitenkaan lupaa hyvää, kun vastaan asettuu NHL:n tulivoimaisin joukkue yli neljännesvuosisataan. Ilja Samsonov ja Vitek Vanecek eivät vakuuttaneet alkuunkaan.

Löytääkö Washington keinot hillitä Floridan hurjaa maalintekokoneistoa.

Raavaalta ja äijämäiseltä Washingtonilta löytyy valmiutta karskeihinkin otteisiin, joten luultavimmin se yrittää horjuttaa Floridan vikkeläjalkaista taitojoukkuetta ennen kaikkea fyysisyydellä.

Pantterihyökkäyksen kapellimestarit Barkov ja Jonathan Huberdeau joutuvat varmasti erityiskohteluun, ja taklauksia sataa ensimmäisestä vaihdosta lähtien.

Florida saanee runkosarjan viimeisen reilun kuukauden sivussa olleen ykköspakkinsa Aaron Ekbladin nyt takaisin riviin. Myös Washingtonin ykköstähti Aleksandr Ovetshkin palannee muutaman pelin huililta kaukaloon, joten kokoonpanoissa ei ole merkittäviä puutteita.

Tourun arvio: Florida jatkoon voitoin 4–1.

Hoffrénin arvio: Florida jatkoon voitoin 4–3.

(3.) Toronto Maple Leafs–Tampa Bay Lightning (5.)

Toronto: -

Tampa Bay: -

Vaikka suomalaisia ei tässä sarjassa nähdä, se on ennakolta yksi kaikista kiinnostavimmista.

Asetelma on selvä: viime vuosien pudotuspeleissä jättipettymyksestä toiseen laahustanut huippujoukkue Toronto vastaan kaiken nähnyt kahden viime kauden mestari, jolla on ollut varaa ajella runkosarjassa pitkiä pätkiä vain pintakaasulla.

Tampa Bay on ollut viime vuosina NHL:n Tappara. Joukkue, jonka rutiinitaso kovissa paikoissa on niin kova, että se voi mennä päätyyn asti säväyttämättä sen suuremmin kertaakaan.

Tampa on todella monipuolinen joukkue, jolla ei ole tapana tehdä virheitä. Sillä riittää malttia kytätä vastustajan virhettä, jonka se käyttää armotta hyödykseen.

Tappava ylivoima ja NHL:n viime vuosien paras maalivahti Andrei Vasilevski ovat olleet kirsikkana kakun päällä aseita, jotka ovat tehneet Tampasta tuplamestarin.

Toronto ei ole enää mikään poikaporukka vaan pesunkestävä huippujoukkue, joka pelasi seurahistoriansa parhaan runkosarjan.

Pudotuspelisarjan edellisen kerran vuonna 2004 voittanut Leafs on lamaantunut viime vuosina kerta toisensa perään pudotuspeleissä. Nämä kokemukset ovat kasvattaneet ja opettaneet.

Tampa ja Toronto kohtasivat pari viikkoa sitten. Ottelussa jaettiin yli 100 jäähyminuuttia.

Katse kääntyy nyt ennen kaikkea Toronton supertähtiin Auston Matthewsiin ja Mitch Marneriin. Nyt heidän odotetaan johtavan vihdoin joukkuetta edestä myös tosipaikassa.

Heti ottelusarjan ensimmäinen näytös maanantaina Torontossa on valtaisan tärkeä kotijoukkueelle. Jos Leafs saa heti hengen päälle ja osoittaa itselleen, että mahti-Tampa on lyötävissä, sillä on kaikki mahdollisuudet jatkoon.

Jos taas Tampa ottaa heti kättelyssä tahtipuikon itselleen, se on äärimmäisen vaikeasti lyötävissä, ja Toronton viime vuosien möröt alkavat väkisin nostaa taas päätään.

Tourun arvio: Toronto jatkoon voitoin 4–3.

Hoffrénin arvio: Tampa Bay jatkoon voitoin 4–2.

Metropolien divisioona

(2.) Carolina Hurricanes–Boston Bruins (6.)

Carolina: Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen, Jesperi Kotkaniemi, Antti Raanta

Boston: Erik Haula

Ennakolta jopa avauskierroksen ympäripyörein sarja, johon on vaikea löytää ennakkosuosikkia.

Maalijuhlaa tuskin on luvassa, ja jokaisesta ottelusta voi odottaa todella pieten marginaalien maalin peliä.

Kummankin joukkueen viisikkopeli on hyvin kasassa. Carolina oli runkosarjassa vähiten maaleja päästänyt joukkue. Boston puolestaan antoi tasakentin vähiten maaliodottamaa kaikista joukkueista. Kummankin joukkueen ylivoima myös takkusi runkosarjan loppupuolella.

Paljon tiivistyy ykkössentterien taistelupariin Patrice Bergeron–Sebastian Aho. Nämä pelaajat ja joukkueet kohtasivat toisensa pudotuspeleissä 2019 ja 2020. Molemmilla kerroilla Bergeron peittosi Ahon ja sitä myöten Boston Carolinan.

Aho on kasvanut noista vuosista, ja viime vuosien pudotuspelipettymykset ovat karaisseet oululaista. Pitkin kuluvaa kautta Aho on puhunut sisällään kasvaneesta vihasta häviämistä kohtaan. Nyt sen on aika näkyä jäällä.

Carolina dominoi keskinäisiä otteluita runkosarjassa, mutta nyt käsillä ovat eri pelit.

Carolinan kasvua absoluuttiselle huipulle on odoteltu parin vuoden ajan. Toistaiseksi se on kuitenkin sortunut vielä ratkaisuhetkillä liikaan innokkuuteen ja huolimattomuuteen.

Jos se on ottanut oppia hölmöilyistään, Hurricanesilla on kaikki eväät kaataa kokenut ja rutinoinut Bostonin karhu.

Tässä sarjassa maalivahdit voivat näytellä yllättävänkin isoa roolia.

Carolinan ykkösvahti Frederik Andersen on loukkaantuneena, eikä hänen paluuaikataulustaan ole varmuutta. Tolppien välissä lienee Antti Raanta, joka ei ole eläessään aloittanut yhtäkään NHL:n pudotuspeliottelua.

Bostonin maalivahtiosaston ympärillä on myös kysymysmerkkejä. Tolppien välissä aloittanee Linus Ullmark, jolla ei ole sekuntiakaan kokemusta NHL:n pudotuspeleistä. Tulokasvahti Jeremy Swaymanin taso on puolestaan ailahdellut paljon tämän kevään aikana.

Tourun arvio: Carolina jatkoon voitoin 4–3.

Hoffrénin arvio: Carolina jatkoon voitoin 4–3.

(4.) New York Rangers–Pittsburgh Penguins (7.)

Rangers: Kaapo Kakko

Pittsburgh: Kasperi Kapanen

Ottelusarjan asetelmat tiivistyvät maalivahteihin. Tässä sarjassa kohtaavat ennakolta pudotuspelien paras ja huonoin maalivahti. Rangersin Igor Shestjorkin on pomminvarma tämän kauden Vezina-voittaja, Pittsburgh joutuu pudotuspeleihin vaatimattomalla kakkosvahdillaan Casey DeSmithillä.

Hyvää kautta pelanneen ykkösvahti Tristan Jarryn loukkaantuminen oli Pittsburghille valtaisa isku, mikä tekee Rangersista selvän suosikin.

Shestjorkin kantoi tällä kaudella pitkään Rangersia reppuselässään, eikä joukkueen viisikkopeli ollut hääviä. Loppukautta kohden se kuitenkin parani, ja Rangers alkoi hallita useammin myös pelillisesti otteluitaan.

Siirtorajan hankinnat Andrew Copp ja Frank Vatrano ovat osoittautuneet erinomaisiksi vahvistuksiksi, jotka ovat tuoneet lisää leveyttä Rangersille.

Rangers pääsi aloittamaan sarjan kotonaan Madison Square Gardenissa.

Penguins ei ole voittanut enää kolmeen viime vuoteen yhtäkään pudotuspelisarjaa. Nyt lähtee kenties viimeistä kertaa jahtaamaan pudotuspelimenestystä ikiaikaisella ydinkolmikollaan Sidney Crosby, Jevgeni Malkin ja Kris Letang.

Pittsburgh on Rangersia kokeneempi ja rutinoituneempi joukkue, mutta ennakolta juuri maalivahtipeli uhkaa kääntää muuten tasaväkisen sarjan Manhattanin suuntaan.

Tourun arvio: Rangers jatkoon voitoin 4–2.

Hoffrénin arvio: Rangers jatkoon voitoin 4–3.

Läntinen konferenssi

Keskinen divisioona

(1.) Colorado Avalanche–Nashville Predators (8.)

Colorado: Mikko Rantanen, Artturi Lehkonen

Nashville: Juuse Saros, Mikael Granlund, Eeli Tolvanen

Ottelusarjan kuumin nimi on Nashvillen tähtivahti Juuse Saros. Eikä kovin mukavassa mielessä.

Saros loukkaantui pari kierrosta kierrosta ennen runkosarjan loppua, ja hänen pelikuntonsa on täysi kysymysmerkki.

Saroksenkin kanssa Nashville lähtisi sarjaan valtaisana altavastaajana, mutta sen rooli sitkeänä kiusaajan uhkaa lässähtää totaalisesti, jos tolppien välissä seisookin David Rittich. Niin kriittisen tärkeä pala Saros on joukkuetta.

Colorado läpsytteli pari viimeistä runkosarjaviikkoa puolivaloilla, mutta siitä huolimatta on vaikea nähdä sen kompastuvan Predatorsiin.

Ykkössentteri Nathan MacKinnon johdattaa Coloradon Nashvillen kimppuun.

Suurimpiin mestarisuosikkeihin kuuluva Colorado saa pitkästä aikaa myös likimain parhaan kokoonpanonsa jalkeille, kun kuukausikaupalla sivussa ollut kapteeni Gabriel Landeskog palaa riviin.

Coloradon pelinopeus ja materiaalin laajuus ovat omaa luokkaansa Nashvilleen verrattuna. Predators on NHL:n kovin taklaus- ja tappelujoukkue, joten se yrittänee horjuttaa Avalanchea fyysisyydellään, mikä voi hyvinkin kostautua.

Ihmeitä pitää kuitenkin tapahtua, jotta Nashville etenisi jatkoon.

Tourun arvio: Colorado jatkoon voitoin 4–0.

Hoffrénin arvio: Colorado jatkoon voitoin 4–0.

(2.) Minnesota Wild–St. Louis Blues (4.)

Minnesota: -

St. Louis: Ville Husso, Niko Mikkola

Odotettavissa todella laadukas ja kiihkeä laatujoukkueiden kohtaaminen. Pudotuspelien divisioonaformaatti iskee poikkeuksellisen kovat joukkueet heti toisiaan vastaan.

Molempien joukkueiden viisikkopeli on erinomaisesti balanssissa, eikä tässä sarjassa ole luvassa kummallekaan mitään ilmaiseksi.

Sekä Minnesota että St. Louis ovat leveitä neljän ketjun joukkueita, joten sarjasta sopii odottaa todella tasaista pienten marginaalien vääntöä.

St. Louis oli hieman yllättäen maalintekovoimassaan koko NHL:n levein joukkue runkosarjassa. Sen kolmen kärkiketjun kaikki yhdeksän pelaajaa rikkoivat 20 maalin rajapyykin.

Odotukset Minnesotan ja St. Louisin väliseen sarjaan ovat korkealla.

Minnesota on 5v5-pelissä konemaisen hyvä joukkue, joka ei vuoda mistään. Tasaviisikoin se saattaa olla sarjassa kuskin paikalla, mutta erikoistilanteissa vaakakuppi kääntyy rajusti Bluesille.

St. Louisin ylivoima oli runkosarjassa liigan toiseksi parasta, alivoimakin kärkiviisikossa. Wildin alivoima on puolestaan kaikista pudotuspelijoukkueista heikointa, ja ylivoimakin on yskinyt.

Tourun arvio: St. Louis jatkoon voitoin 4–3.

Hoffrénin arvio: St. Louis jatkoon voitoin 4–3.

Tyynenmeren divisioona

(3.) Calgary Flames–Dallas Stars (7.)

Calgary: - (Juuso Välimäki 7.–8. pakki)

Dallas: Roope Hintz, Miro Heiskanen, Esa Lindell, Jani Hakanpää, Joel Kiviranta

Kauden positiivisin yllättäjä Calgary lähtee sarjaan suurena ennakkosuosikkina. Darryl Sutter teki taikojaan, ja Calgarylla toimi runkosarjassa kaikki.

Se on tiivis, karhea ja kurinalainen joukkue, jolta kaiken lisäksi löytyy kärjestä huippuluokan ratkaisuosaamista ja takaa yksi sarjan parhaista maalivahdeista, Jacob Markström.

Minkäänlaista romahdusta konemaiselta Calgarylta on turha odotella, joten on vaikea nähdä, miten täysin Roope Hintzin johtaman ykkösketjun varassa läpi runkosarjan sinnitellyt Dallas onnistuisi sen neljästi kaatamaan.

Dallasin alakerran isäntä Jani Hakanpää tarjoaa tehtaan takuulla komposiittia maalinedustalla.

Rimaa hipoen pudotuspeleihin edennyt Stars on kuitenkin siitä mielenkiintoinen joukkue, että se osaa löytää keinot selviytyä. Se nähtiin pudotuspeleissä 2020, jolloin se eteni sensaatiomaisesti aina finaaleihin ilman, että joukkueen pelaaminen oikeastaan edes vakuutti kertaakaan.

Kokenut Dallas on yksinkertaisesti pelaava sitkeä selviytyjäjoukkue, joka on ollut parhaimmillaan altavastaajana.

Jos Hintzin ketju saa takaansa edes vähän apuja, mitään läpihuutojuttua tästä sarjasta ei Calgarylle tule, vaikka se ennakolta onkin laadukkaampi joukkue jokaisella osa-alueella.

Tourun arvio: Calgary jatkoon voitoin 4–3.

Hoffrénin arvio: Calgary jatkoon voitoin 4–1.

(5.) Edmonton Oilers–Los Angeles Kings (6.)

Edmonton: Jesse Puljujärvi, Mikko Koskinen

Los Angeles: Olli Määttä, Rasmus Kupari

Sen jälkeen kun Jay Woodcroft hyppäsi Dave Tippettin tilalle Edmontonin päävalmentajaksi helmikuun puolivälissä, Oilers oli loppukauden ajan NHL:n kolmanneksi kovimmalla pisteprosentilla voittoja kauhonut joukkue.

Joukkueen maalivahti Mikko Koskinen luonnehti hiljattain viisikkopelin eroa ”kuin yöksi ja päiväksi” kauden keskivälin ja lopun välillä.

Woodcroftin alaisuudessa Oilers tiivisti rivinsä ja alkoi pelata, ennen kaikkea puolustaa, paljon yhtenäisemmin ja organisoidummin. Se jopa näytti ajoittain laadukkaalta joukkueelta sen sijaan, että se olisi vain supertähtikaksikon Connor McDavidin ja Leon Draisaitlin varassa.

Se lähteekin ottelusarjaan Kingsiä vastaan selvänä suosikkina.

Saako Los Angeles Connor McDavidia kuriin?

McDavid, Draisaitl ja Ryan Nugent-Hopkins muodostavat kovan luokan sentterikolmikon, jonka pimentäminen on nykyisestä laajuudesta johtuen vaikeaa.

Kingsille jo pudotuspelipaikkakin oli mainio onnistuminen. Sen ykköspakki Drew Doughtyn kausi on myös ollut ohi jo tovin.

Materiaaliltaan vaatimaton Los Angeles on raapinut pisteitä puolustus edellä. Sen paketti pysyi hyvin kasassa pudotuspelipaikkaan asti, mutta se tuskin kantaa enää pidemmälle.