Patrik Laineen rikkonainen NHL-kausi on ohi. Hän kertoi halustaan jatkaa Columbuksessa.

Patrik Laine on innoissaan Columbuksen nuorista pelaajista.

Columbus Blue Jacketsin ja joukkueen suomalaistähden Patrik Laineen NHL-kausi päättyi perjantaina.

Laine, 24, tosin pelasi viimeisen ottelunsa jo kaksi viikkoa sitten, sillä viimeiset seitsemän peliä hän oli sivussa epämääräisen ylävartalovamman takia.

Tamperelaisen kausi oli hyvin rikkonainen. Jo talvella hän oli parisen kuukautta sivussa kärsittyään jo toisesta vatsalihasvammasta vuoden sisään.

Otteluita kertyi lopulta 56. Tehopisteitä yhtä monta (26+30). Kyseessä oli Laineen NHL-uran ensimmäinen piste per peli -kausi.

– Aika vuoristorataa niin itselläni kuin joukkueella, Laine summasi lauantaina kauden päättäneessä mediatilaisuudessa.

Loppukauden vammaansa hän ei sen tarkemmin avannut.

– Se ei ollut mitään vakavaa. Olen kunnossa muutamassa viikossa.

MM-kisat alkavat Laineen kotikaupungissa vajaan kahden viikon kuluttua. Laine kertoi suuntaavansa pikapuoliin koti-Suomeen, mutta MM-osallistumisen suhteen hänen kommenttinsa olivat ympäripyöreitä.

– En tiedä vielä. En ole oikeastaan päättänyt tai puhunut siitä vielä. Katsomme ehkä ensi viikolla, miltä minusta tuntuu ja päätös tehdään sen mukaan, Laine pyöritteli.

Laineen NHL-kausille tyypillinen tulikuuma jakso osui tällä kaudelle tammikuun lopun ja maaliskuun puolivälin väliselle ajalle. Tuona aikana Laine teki 22 ottelussa 19 maalia.

Laineeseen kohdistuu tänä kesänä poikkeuksellisen suuri mielenkiinto, sillä sopimusneuvottelut ovat jälleen käsillä.

Niistä on povattu kaikkea muuta kuin yksinkertaisia. Laine on enää yhden vuoden päässä rajoittamattomaksi vapaaksi agentiksi pääsystä, joten viime vuoden tapaan yksivuotinen jatko tuskin tulee nyt kyseeseen.

Laineen tuloskunto on ailahdellut paljon läpi uran, mikä tekee arvon määrittämisestä hankalaa varsinkin pidempään sopimukseen.

Laine itse kuitenkin uskoo, että yhteisymmärrys löytyy ilman hampaiden kiristelyä.

– En usko, että neuvotteluiden pitäisi olla ongelma. He (seurajohto) ovat ilmaisseet haluavansa pitää minut ja minä haluan pysyä. Tunne on molemminpuolinen.

– Pitää vain ratkaista sopimuksen pituus ja hinta. Uskon, että kaikki tulee kuntoon.

Laine kertoi palavasta halustaan jäädä Columbukseen.

– Kyse on joukkueesta, joka meillä on. Meillä on loistava porukka, jonka kanssa olen tullut läheiseksi. Olen innoissani joukkueemme nuoruudesta ja tulevien vuosien mahdollisuuksista. Haluan ehdottomasti olla osa sitä.

– Rakastan tätä kaupunkia ja täällä olemista.

Laineen aiemman joukkueen Winnipegin sisäisestä kitkasta on liikkunut viime vuosina paljon huhupuheita. Epätavallisen monet pelaajat ovat halunneet myös päästä pois seurasta.

Nyt Laine kokee löytäneensä ”perheen”.

– Iso asia, mitä rakastan tässä joukkueessa on se, että tämä on kuin iso perhe. Ilmapiiri, kaikki välittävät toisistaan. Näin sen pitääkin olla.

Laine koki tämän kauden aikana myös siviilipuolella kovia, kun hän menetti isänsä. Laine uskoo koettelemusten lähentäneen häntä entisestään joukkuekaverien kanssa.

– Olen aina halunnut päästä mahdollisimman nopeasti takaisin näiden jätkien luokse. He ovat tehneet tästä kaikesta paljon helpompaa. Olen kaikille kiitollinen.

Yhtenä NHL:n nuorimmista joukkueista Columbuksen nykyrungon huippuvuodet siintävät vielä kaukana.

Tämän hetken näkymien perusteella ainakaan vielä ensi kautta on vaikea nähdä Columbuksessa erityisen ruusuisena.

Laine on kuitenkin vaikuttunut joukkueen nuorista kärkivarauksista, kuten tällä kaudella debytoineista hyökkääjistä Cole Sillingeristä, 18 ja Kent Johnsonista, 19.

– Vuoden parin päästä he ovat entistä parempia. Erityisesti Silly oli tällä kaudella todella hyvä vain 18-vuotiaana.

– En pysty edes kuvittelemaan, kuinka hyväksi hän tulee parin kolmen vuoden sisällä. Olen todella innoissani päästessäni pelaamaan heidän kanssaan, Laine intoili.

NHL:n tämän kauden nuorin pelaaja Sillinger pelasi hyvin poikkeuksellisesti täyden NHL-kauden heti 18-vuotiaana.

Kuudennen NHL-kautensa pelannut Laine on ottanut Columbuksessa roolia myös nuorimpiensa mentorina. Näin kertoo Sillinger.

– Laine on käynyt paljon samaa läpi 18-vuotiaana tulokkaana. Hän on ottanut minua vähän kuin siipiensä suojaan, Sillinger sanoi hiljattain IS:lle.

– Jos minulla on ollut mitään kysyttävää, olen voinut kysyä häneltä. Laine on antanut minulle vinkkejä ja joitakin huomioita. Hän on mahtava kaveri ja hyvä mentori, sentterilupaus jatkoi.

Columbuksen huippulupaus Cole Sillinger kehuu Lainetta joukkuekaverina.

Laineelle päättynyt kausi oli ikään kuin kasvojenpesu painajaismaisen edelliskauden jälkeen.

Yksi mittari sen suhteen olivat maalit ja tehopisteet, mutta niillä Laine ei kauden päätteeksi henkseleitä paukutellut.

– Yksilöjutut eivät oikeastaan merkitse mitään, koska tämä on joukkuelaji ja olemme täällä voittamassa. On tietenkin aina hienoa päästä tulostaululle. Sitä myös odotetaan, kun maksetaan paljon. Mutta juuri nyt sillä ei ole merkitystä, Laine sanoi.

– Tämä oli hyvä askel minulta ja ensi kaudella otan seuraavan. Teen varmasti sen ja teen kaikkeni, jotta se tapahtuu.

Columbuksen päävalmentaja Brad Larsen kehui tällä kaudella tapahtunutta kehitystä Laineen kokonaisvaltaisessa pelissä.

Päävalmentaja Larsen kehui Laineen tuoneen peliinsä muun muassa lisää fyysistä elementtiä.

Laineella on jo selvänä mielessä, mitä hänen tarvitsee ensi kaudella parantaa.

– Tärkeä osa voittavaksi joukkueeksi tulemista on hyökkäävien pelaajien päätöksentekokyky. Esimerkiksi kun johdamme maalille, kiekot on saatava syvään. Tuon tyyppisiä asioita. Oikeassa tilanteessa taas voi yrittää luoda hyökkäystä eri tavalla.

– Tämän kehittäminen koskee meitä kaikkia. Tunnistaa tilanteen mukaan, millä tavalla kannattaa pelata. Tällaisilla pienillä asioilla tehdään voittavaa joukkuetta.

Tismalleen saman asian nosti kauden loppupuolella esiin myös GM Jarmo Kekäläinen Laineen ja koko joukkueensa kehityskohdista puhuttaessa.