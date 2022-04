Anaheim Ducks joutui turvautumaan hätävaramaalivahtiin Dallasissa.

Dallas Starsin ja Anaheim Ducksin runkosarjan päätösottelussa koettiin harvinainen tilanne, kun molemmat Anaheimin maalivahdin loukkaantuivat.

John Gibson jäi koppiin avauserän jälkeen, ja Anthony Stolarzin ilta oli paketissa toisen erän jälkeen.

Näin ollen Anaheim joutui turvautumaan hätävaraveskariin, jollaisen kotijoukkue hoitaa varmuuden vuoksi paikalle jokaiseen NHL-otteluun.

Tällä kertaa päivystysvuorossa oli 28-vuotias Tom Hodges. Työkseen henkivakuutuksia myyvä Hodges oli ennen tätä iltaa pelannut ammattilaisottelussa vain ”muutaman minuutin” vuosia sitten farmiliigan farmiliigassa ECHL:ssä.

Täysi noviisi Hodges ei maalivahtihommissa ole, sillä hän on ollut välillä maalilla Dallasin NHL-joukkueen harjoituksissa ja viime vuosina joitakin kertoja tuuraavana kakkosvahtina ECHL-peleissä.

Hodges luisteli Ducksin maalille tilanteen ollessa kahden erän jälkeen 2–2.

Hän päästi lopulta vain yhden maalin selkänsä taakse ja torjui kahdesti. Dallas iski viimeisen niitin lopussa tyhjiin ja voitti 4–2.

Hodgesin ensimmäinen torjunta tuli päätöserän alkupuolella, kun Dallasin suomalaistähti Roope Hintz pääsi yrittämään johtomaalia suoraan syötöstä. Vakuutuskauppias venyi kuitenkin Hintzin laukauksen eteen.

Hodgesille kirjattiin NHL-debyytissä kaksi torjuntaa.

– Meinasin romahtaa. En usko, että olen koskaan ollut niin hermostunut, Hodges kertasi ottelun jälkeen tv-haastattelussa hetkeä, jolloin hän sai tietää joutuvansa maaliin yli 18 000 katsojan eteen.

– Mutta Anaheimilla on mahtava joukkue. He rauhoittelivat minua. He voivat varmaan kertoa, että olin lähellä paniikkikohtausta, hän naureskeli.

Hodgesin ainoa takaisku tuli erän puolivälissä Dallasin pelatessa ylivoimalla. Hintz ja Miro Heiskanen petasivat, ja Jason Robertson laukoi voittomaaliksi jääneen 3–2-osuman.

– Tämä oli ehdottomasti mahtava kokemus, jonka muistan varmasti koko elämäni. Kiitos paljon myös Starsin kavereille, että ottivat vähän rauhallisemmin, Hodges naureskeli viitaten Dallasin kolmeen päätöserän laukaukseen.

Ottelun jälkeen myös kaikki Dallasin pelaajat kävivät tervehtimässä ja onnittelemassa Hodgesia, joka palkittiin ottelun kolmostähtenä.

– Unelmani oli aina pelata NHL:ssä. Kun olin 12-vuotias, menetin näköäni vasemmasta silmästä, eikä NHL:ssä pelaaminen ollut enää mahdollista, Hodges kertoi.

– Mutta outoja juttuja tapahtuu. Unelmani kävi toteen. En voisi olla iloisempi!

Anaheimin joukkue otti sankarin riemuiten vastaan pukukopissa.

Hodges vietiin ottelun jälkeen median eteen. Kauppamies haistoi tilaisuuden.

– Jos joku tarvitsee henkivakuutusta, niin kertokaa ihmeessä, Hodges ilmoitti hänen ammattiaan kysyttäessä ja sai toimittajat nauramaan.

Kyseessä oli ensimmäinen NHL-ottelussa nähty hätävaramaalivahti sitten helmikuun 2020, kun jääkonekuski David Ayres hälytettiin Carolinan maalille Torontossa.

Satumaisesti voiton torjuneesta Ayresista tuli legenda yhdessä erässä. Hänen tuossa ottelussa käyttämänsä maila löytyy nykyään Toronton Hockey Hall of Famen vitriinistä.