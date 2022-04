NHL-tuomio: Tässä on tuleva Stanley Cupin voittaja – Miro Heiskanen pelaa hämmentävää kautta

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Sami Hoffrén, Ismo Lehkonen ja Ville Touru.

Sami Hoffrén

Tähti

Muistatteko vielä pelaajaa nimeltä Steven Stamkos? Tampa Bay Lightningin 32-vuotias kapteeni painaa kovaa jälkeä runkosarjan loppuun. Kasaan tuli tymäkät 42 maalia ja 106 pistettä. Kuluneen viikon aikana Stamkos painoi viidessä ottelussa ujot tehot 8+8, mikä on koko sarjan kovin noteeraus.

Puheenaihe

Eihän siinä ole mitään järkeä, että ensimmäistä kertaa historiassa kaikki itäisen konferenssin pudotuspeleihin pääsevät joukkueet keräävät runkosarjassa vähintään 100 pistettä. Itä on laaja ja sykähdyttävä. Potentiaalisten mestarien joukko on iso, mutta Tampa Bay Lightning vie lopulta mestaruuden. Ehkä.

Steven Stamkos on palannut parrasvaloihin säkenöivästi.

Suomalainen

Hiljaisemman jakson jälkeen Nashville Predatorsin ykkössentteri Mikael Granlund on noussut taas framille. 30-vuotias sentteri on kantanut komeasti Predatorsin hyökkäyspelaamista viime kierroksilla. Saldo on jykevä. Granlund painoi viikon neljään otteluun napakat tehot 0+8.

Farssi

Ei tähän ole kuin yksi vaihtoehto. Vegas Golden Knightsin jääminen pudotuspelien ulkopuolelle on katastrofaalinen munaus ritariorganisaatiolta. Polleasti NHL:ään saapunut seura on hankkinut viime vuosien aikana useita nimimiehiä markkinoilta, mutta miten on sitoutumisen laita? Nyt on aika syödä nöyryyspiirakkaa hetki.

Yllätys

En olisi uskonut, että New York Rangers paahtaa tässä vaiheessa kautta itäisen konferenssin kärkisijoilla. Rangersin organisaatiossa on sekoiltu ja sämplätty huolella takavuosina, mutta on pakko nostaa hattua päävalmentaja Gerard Gallantin ja GM Chris Druryn suuntaan. Rangers on huomisen joukkueita.

Chris Kreider on ampunut Rangersille yli 50 maalia.

Ismo Lehkonen

Tähti

Steven Stamkos on pakko nostaa esille. Hän on äijä, josta puhuttiin Stanley Cupin voittamisen jälkeen, että lopettaako hän kohta. Sen sijaan Stamkos laittoi itsensä sellaiseen tikkiin, että hän halusi tosissaan Kanadan kivikovaan olympiajoukkueeseen. Stamkos on jatkanut hurjassa vedossa ja on tintannut puolihuolimattomasti yli sata pinnaa.

Puheenaihe

Villi länsi. Läntisen konferenssin pudotuspelijuoksu oli viihdyttävää seurattavaa loppuun asti. Dallas, Nashville, Los Angeles ja Vegas tarjosivat kovaa viihdettä, ja viime viikot menivät nopeasti tätä seurattaessa. On kiinnostavaa nähdä, mitä nämä kolme viivan yläpuolelle jäänyttä joukkuetta pystyvät repimään vielä koneistaan irti pudotuspeleissä.

Suomalainen

Otetaan Juuse Saros pohkeeseen. Ihmiset eivät ymmärrä, miten paljon Saros kantoi Nashvillea alkukaudella. Hän ryösti joukkueelleen ainakin tusinan verran pelejä. Saros on kantanut aivan järjetöntä fyysistä kuormaa tällä kaudella. Kiistatta alkaa näyttää, että Nashville on ylikuormittanut Sarosta ja se alkaa näkyä hänen otteissaan. Saros on maksanut hintaa kovasta kuormasta.

Juuse Saroksen kunto on iso kysymysmerkki Nashvillessa.

Farssi

Vegas Golden Knights. Ei siitä pääse yhtään mihinkään. Koko sirkus lähti käyntiin Marc-Andre Fleuryn savustamisesta ulos. Siitä asti kaikki valinnat ovat menneet enemmän tai vähemmän pieleen. Vegasin joukkueen kemia on hajonnut ihan päreiksi. Siitä asti ns. Vegasin henki on alkanut murentua.

Yllätys

Toronto ja Tampa Bay kohtaavat ensimmäisellä kierroksella. On yllättävää, että Toronto joutuu noin loistavan runkosarjan jälkeen heti mestarin haaviin. Voi vain kuvitella, mitkä paineet Torontolla on tällä hetkellä. Leafsin kärkijätkät joutuvat uskomattoman kovaan mankeliin.

Ville Touru

Tähti

Tampan ykkösylivoima näytti taas runkosarjan lopussa, että jos tämän joukkueen haluaa jotenkin kaataa, jäähyjä ei ainakaan parane ottaa. Maailman paras yv-pelaaja Nikita Kutsherov, 9 edelliseen peliin 26 pinnaa takonut Steven Stamkos, superpakki Victor Hedman ja Brayden Point orkestroivat sen luokan pumppua, että oikein hirvittää.

Puheenaihe

Viimeisten kierrosten loukkaantumiset. Carolina selvisi maalivahtikatastrofistaan säikähdyksellä, mutta mikä on Juuse Saroksen, Aleksandr Ovetshkinin, Artemi Panarinin tai Darnell Nursen tilanne? Kaikki joutuivat telakalle viimeisillä kierroksilla ja ovat joukkueilleen kriittisen tärkeitä palasia. Tähän aikaan vuodesta vammoista ei hiiskuta mitään, joten heidän pelikuntonsa nähdään vasta, kun kiekko putoaa ykköspelissä jäähän.

Suomalainen

Hieman yllättäen Miro Heiskanen on tilastollisesti koko NHL:n parhaita puolustajia pimentämään vastustajan kärkipelaajia, siis shutdown-puolustaja. Vaikka tehopistemäärät laahaavat tälläkin kaudella, Heiskanen pelaa kaikilla muilla mittareilla loistavaa kautta. Edelleen tilanne on sama: Heiskasen Norris-junasta eivät puutu kuin pisteet. Ehkä ensi kaudella.

Miro Heiskanen painoi 70 ottelussa tehot 5+31.

Farssi

Montreal romahti finalistijoukkueesta tällä kaudella NHL:n jumboksi. Aivan ainutlaatuinen romahdus tämä ei ollut. Viimeksi se nähtiin Carolinalta vuosina 2001–02. Mahtiseura Montrealille jumbosija on ensimmäinen sitten kauden 1939–40.

Yllätys

Yllättävää, kuinka löysin rantein Colorado otti pari viimeistä runkosarjaviikkoa. Seitsemään viimeiseen otteluun kuusi tappiota. Yksi suurimmista mestarisuosikeista lähtee kuitenkin avauskierroksen sarjaansa Nashvilleä vastaan niin suurena ennakkosuosikkina, että vaikea nähdä sen voivan kompastua viime viikkojen läpsyttelystä huolimatta. Nashvillen pienetkin saumat romahtavat, jos Saros ei ole kehissä.