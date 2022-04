Artturi Lehkonen on loistanut NHL:n mahtijoukkueessa – maalipyssy kertoo rajusta muutoksesta

Artturi Lehkonen pelaa NHL-uransa parasta kautta ja valmistautuu Stanley Cup -jahdin alkuun.

Artturi Lehkonen on tehnyt viisi maalia edellisiin kahdeksaan otteluun.

Denver, Colorado

Harva pelaaja kokee koskaan sellaista muutosta yhden kauden sisällä kuin Artturi Lehkonen tällä NHL-kaudella.

Lehkonen on pelannut sekä sarjan huonoimmassa että likipitäen parhaassa joukkueessa. Montrealissa ja Coloradossa.

– Muutos on ollut aika iso. Ilmapiiri on ihan erilainen. Voittamisen ja häviämisen ero on kuitenkin sen verran iso, Lehkonen sanoo.

– Ei päivittäisessä arjessa ehkä ihan niin valtavaa eroa ole, mutta voittamisen ja häviämisen eron kyllä huomaa.

Vajaat kuusi viikkoa sitten tapahtuneen pelaajakaupan jälkeen Lehkonen on pelannut Avalanchen paidassa nyt 15 ottelua (6+3).

Myös pelillisesti muutos on ollut iso Montrealin sekametelisopasta Coloradon huippuvaativaan tempokiekkoon.

– Kyllä se kesti vähän aikaa, että sain hommista kiinni, mitä yritetään.

– Onneksi valmentajat ja pelaajat ovat auttaneet paljon siinä, niin on ollut helpompaa sopeutua.

Omaa pelityyliään Lehkosen ei kuitenkaan ole tarvinnut muokata.

– Enemmänkin kyse on ollut siitä, että sain muutamassa ensimmäisessä pelissä kiinni joukkueen systeemeistä.

Turkulaislaituri on tehnyt nopeasti vaikutuksen myös Coloradon päävalmentajaan Jared Bednariin.

– Lehkonen on ollut loistava. Tasaisen kova työmoraali. Hän on 200 jalan (koko kaukalon) pelaaja, erinomainen karvaaja. Hän pelaa oikealla tavalla ja kykenee fyysiseen peliin ja rynnimään läpi vastustajista, Bednar suitsuttaa.

– Lehkonen on pelannut täällä isossa roolissa. Joissain peleissä hän on ollut ehkä vähän väsynyt, mutta pidän hänen pelinsä yksityiskohdista ja tasalaatuisuudestaan.

Lehkonen ei anna vastustajille hetken rauhaa.

Coloradolta on puuttunut runkosarjan lopussa useita kärkipelaajia. Samalla Denverissä on saatu huomata, kuinka monikäyttöisen suomalaispelaajan he ovat saaneet riveihinsä.

Lehkonen tunnetaan kovan luokan duunarihyökkääjänä, mutta kun kärkiketjuissa on tarvittu apua, tulosyksikönkin hommat luonnistuvat.

Lehkonen on saanut vastuuta muun muassa Nathan MacKinnonin rinnalla ykkösketjussa ja ykkösylivoimassa.

– Onhan se aika hauskaa. Täällä on aika hyviä pelaajia, niin koetan tuoda omaa peliäni siihen mukaan, Lehkonen sanoo.

Kahdeksaan viime otteluun Lehkonen on paukutellut kärkiketjuissa viisi maalia.

Tilastojen valossa Lehkonen pelaa nyt kuusivuotisen NHL-uransa parasta kautta.

Kauden 73 ottelun tehosaldo on 19+19=38. Sekä maali- että piste-ennätykset ovat menneet jo uusiksi.

Työmiehenä tunnetulla Lehkosella ei kuitenkaan ole tapana paukutella henkseleitä onnistumisten jälkeen.

– No joo, ehkä jossain määrin, Lehkonen tuumaa kysyttäessä, onko kausi tuntunut hänen uransa parhaalta.

– Kun tulee pisteitä ja maaleja, se vaikuttaa paljon itseluottamukseen.

Nashvillen Roman Josi irvisti jouduttuaan Lehkosen pihteihin.

Lehkosta ei kuitenkaan hankittu Coloradoon herkuttelemaan tehopisteillä runkosarjassa.

Hänet värvättiin kenties ratkaisevaksi palaseksi pudotuspelien pienten marginaalien ratkaisuotteluihin.

Pimennysketjun suomalaisraastaja oli merkittävä tekijä viime keväänä, kun Montreal rynnisti sensaatiomaisesti Stanley Cupin finaaleihin.

– Toivottavasti pystyn tuomaan panokseni pudotuspeleihin. Mitä pidemmälle kausi menee, sitä pienemmistä asioista peli on kiinni. Oma draivi ei saa katketa missään vaiheessa, Lehkonen tietää kokemuksesta.

Coloradon vastus avauskierroksella on joko Nashville tai Dallas.