Patrik Laineelle sataa rakkautta Pohjois-Amerikassa – Columbuksen fanit liki yksimielisiä

Blue Jacketsin kannattajat kertoivat kyselyssä mielipiteensä muun muassa seuran GM:stä Jarmo Kekäläisestä.

NHL-seura Columbuksen fanien mielestä Patrik Laineelle pitäisi jatkossa maksaa 8–10 miljoonaa dollaria kaudesta. The Athletic teetti Blue Jacketsin kannattajille kyselyn, jossa tivattiin mielipidettä erilaisiin seuraa koskeviin asioihin.

Yksi kysymyksistä oli, paljonko Blue Jacketsin pitäisi maksaa Laineelle kaudesta, jos hänelle tehdään pitkä jatkosopimus. Tähtihyökkääjän sopimusneuvottelut ovat yksi NHL:n kesän isoista puheenaiheista.

Lähes kolme neljästä kyselyyn vastanneesta Columbuksen fanista oli sitä mieltä, että Laineelle pitäisi maksaa jatkossa 8–10 miljoonaa dollaria kaudesta. 13,9 prosenttia kannattajista piti kahdeksaa miljoonaa palkan ylärajana. 12,6 prosenttia antaisi ”Tesoman tykille” yli 10 miljoonaa.

Laineen tämän hetkinen palkka on 7,5 miljoonaa dollaria per kausi. Hänestä tulee kuluvan kauden jälkeen rajoitettu vapaa agentti eli Columbuksella on neuvotteluissa etulyöntiasema suhteessa muihin seuroihin.

Neuvottelujen toiseen osapuoleen, GM Jarmo Kekäläiseen, Columbuksen faneilla vaikuttaa olevan vahva luotto. Kolme neljästä fanista valitsi vaihtoehdon ”In Jarmo We Trust – Me luotamme Jarmoon” kysyttäessä uskosta seurajohtoon. Vain kolme prosenttia oli valmis vaihtamaan GM:ää. Loput eivät olleet vielä muodostaneet kantaansa suomalaisesta, joka on pyörittänyt Columbusta helmikuusta 2013.

The Athleticin mielestä Kekäläisen kannattaisi harkita poliittista uraa, kun usko häneen on niin vahvaa.

Kyselyn perusteella Blue Jacketsin kausi on mennyt paremmin kuin kaksi kolmasosaa faneista oli odottanut ja tulevaisuutta pidetään valoisana. Noin puolet faneista pitää Boone Jenneriä arvokkaimpana pelaajana. Noin joka neljännen mielestä Laine on paras.

Columbuksen veikattiin ennen kautta olevan Metropolitan-divisioonan huonoin joukkue, sillä se on jälleenrakennusvaiheessa. Heikoin Blue Jackets ei ollut, mutta ei myöskään päässyt lähelle pudotuspelipaikkaa. Se on kahdeksan joukkueen divisioonassa kolmanneksi viimeisenä. Runkosarjaa on pelaamatta kaksi ottelua.