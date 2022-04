Mikael Granlund pani taas klinikan pystyyn – Nashvillelle silti katastrofaalisia uutisia: Juuse Saros talutettiin kaukalosta

Nashville varmisti pudotuspelipaikkansa dramaattisten vaiheiden jälkeen. Juuse Saroksen loukkaantuminen latisti kuitenkin tunnelmaa.

NHL:n suomalainen syöttökone Mikael Granlund oli jälleen leipätyönsä parissa, kun Nashville kohtasi kotonaan Calgaryn.

Granlund keräsi toisessa ottelussa putkeen tehot 0+3.

Voittoon asti ne eivät kuitenkaan Predatorsia kantaneet, sillä Flames kampesi dramaattisten vaiheiden jälkeen 5–4-jatkoaikavoittoon.

Yksikin piste riitti Nashvillelle pudotuspelipaikan varmistamiseen, sillä samaan aikaan Dallas onnistui kaatamaan Vegasin rankkarikisan jälkeen 3–2. Samalla varmistui myös Los Angelesin pudotuspelipaikka.

Nashville oli Calgarya kiinni voitossa viimeiselle mahdolliselle hetkelle asti. Matthew Tkachuk iski 4–4-tasoituksen vaivaiset 0,1 sekuntia ennen varsinaisen peliajan loppua.

Jatkoajalla Calgaryn voiton ratkaisi superketjun toinen lenkki Elias Lindholm.

Syöttökeisari Granlund kasvatti kauden pistesaldonsa nyt lukemiin 10+51=61.

Tämän hetken tilanteella juuri Calgary ja Nashville kohtaisivat toisensa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.

Siltä tiistain kohtaaminen myös näytti. Laidat ryskyivät armotta, tunteet kävivät kuumina, hanskat putoilivat ja epäurheilijamaisista tempuista jaettiin rangaistuksia.

– Luulen, että jokainen katsoja sai rahoilleen vastinetta. Olen pelannut yli 1000 NHL-ottelua ja tämä oli todennäköisesti viiden parhaan joukossa: taklaukset, tappelut, tunne, yleisö, Calgaryn konkari Milan Lucic hehkutti ottelun jälkeen.

Ottelussa nähtiin myös Nashvillen kannalta – ja suomalaisittain – ikävää dramatiikkaa.

Nashvillen tähtivahti Juuse Saros nimittäin loukkaantui päätöserässä. Jalkaansa ontunut Saros talutettiin vaivalloisesti pelaajatunnelia pitkin ulos kaukalosta.

Tällä kaudella eniten otteluita kaikista maalivahdeista pelanneen (67) Saroksen vamman vakavuudesta ei vielä tuoreeltaan saatu lisätietoja.

Jos Saros joutuu sairastuvalle, se on katastrofaalinen isku Nashvillelle. Saros on ollut tällä kaudella yksi NHL:n parhaista maalivahdeista ja ehdokas jopa kolmen Vezina-finalistin joukkoon. Nashvillen kakkosvahti on tshekki David Rittich.

Nashvillellä on jäljellä vielä kaksi runkosarjaottelua.

Fakta Suomalaispörssi Mikko Rantanen, COL 36+55=91 (73 ott.) Aleksander Barkov, FLA 39+49=88 (67) Sebastian Aho, CAR 37+43=80 (78) Roope Hintz, DAL 37+34=71 (78) Teuvo Teräväinen, CAR 21+43=64 (76) Mikael Granlund, NSH 10+51=61 (78) Patrik Laine, CBJ 26+30=56 (56) Anton Lundell, FLA 18+26=44 (65) Erik Haula, BOS 18+26=44 (77) Artturi Lehkonen, COL 18+19=37 (72)