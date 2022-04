Kommentti: Sebastian Ahon joukkojen ottama riski ehti jo unohtua – nyt pelätty katastrofi tapahtui liki pahimmalla hetkellä

Antti Raannan loukkaantumisen jälkeen Carolinan maalivahtitilanne on täysin levällään vain viikko ennen pudotuspelien alkua, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

NHL:n huipulla paikkansa vakiinnuttanut Carolina Hurricanes lähti tähän kauteen täysin uusitulla maalivahtiosastolla, kun sisään tuotiin kokeneet laatuvahdit Frederik Andersen ja Antti Raanta.

Kauden ennakkokaavailuissa esiin nostettiin huolenaihe kaksikon loukkaantumishistoriasta. Viime kaudella molemmat olivat pitkiä aikoja telakalla, ja etenkin Raannan viime vuosien vammahistoria on yksi NHL:n murheellisimmista.

Kauden mittaan Carolinan ottama riski ehti jo unohtua.

Andersen on pelannut elämänsä kautta, ja hän on vahva ehdokas Vezina-finalistiksi. Raantakin on ollut kovan luokan kakkosvahti selätettyään alkukauden terveysmurheensa.

Carolina on päästänyt kaikista joukkueista vähiten maaleja, ja William M. Jennings Trophyyn on alettu jo kaivertaa joukkueen maalivahtitandemin nimiä.

Carolinan taivas alkoi kuitenkin tummua viikko sitten, kun jalkaansa vääntänyt Andersen talutettiin Denverissä ulos kaukalosta.

Tanskalaisässä Andersenin loistokausi katkesi loukkaantumiseen runsas viikko sitten.

Lopullisesti taivas musteni eilen, kun Raanta loukkaantui New Yorkissa.

Ennen kautta esiin nostettu riski realisoitui melkeinpä pahimmalla mahdollisella hetkellä.

– Mitä tässä oikein voi tehdä? Itkeä vai mitä, päävalmentaja Rod Brind’Amour pyöritteli silmiään ottelun jälkeen.

Tähän aikaan vuodesta vammoista ei tunnetusti hiiskuta juuri mitään.

Andersenin vamman vakavuus on mysteeri, eikä Raannankaan tilanteesta kuultu tuoreeltaan muuta kuin Brind’Amourin kaihoisa toive: ”Toivottavasti ei ole mitään vakavaa”.

Koska pudotuspelien alkuun on enää viikko, ei ole mitenkään mahdotonta, että kumpikaan heistä ei ole kauden tärkeimpien pelien alkaessa täydessä iskussa.

Ykkössentteri Sebastian Ahon johtama Carolina etenee pudotuspeleihin nyt neljättä vuotta putkeen. Toisena peräkkäisenä vuonna se lähtee kevääseen yhtenä täysin realistisista mestarikandidaateista.

Kalkkiviivoilla Carolinan kevään ylle ilmaantui kuitenkin suuri kysymysmerkki.

Viime keväänä juuri maalivahtipeli oli yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka käänsi toisella pudotuspelikierroksella vaakakupin Tampa Baylle. Alex Nedeljkovic ja Petr Mrazek eivät yksinkertaisesti riittäneet, ja molemmat lähtivät kauden päätteeksi samalla ovenavauksella. Tällä kaudella maalivahtiosastolla ei haluttu jättää mitään sattuman varaan.

Carolina kohtaa ensi viikolla alkavalla avauskierroksella todennäköisimmin Bostonin, Pittsburghin tai Washingtonin.

Maalivahtipelin on oltava heti alusta asti korkealla tasolla, jos Carolina mielii edes avauskierrokselta jatkoon. Seuraavista kierroksista puhumattakaan.

Etenkin, kun Carolinan hyökkäys ei ole tehokkuudessaan mikään Florida.

Kaiken kukkuraksi Carolinan kolmosmaalivahti Alex Lyon loukkaantui viime viikolla AHL-ottelussa, joten tällä haavaa joukkue olisi lähdössä pudotuspeleihin kaksikolla Pjotr Kotshetkov ja Jack LaFontaine.

On ihan ok, jos et ole kuullutkaan kummastakaan. Kummankin CV:stä nimittäin löytyy yksi ainoa aloitettu NHL-ottelu.

Lienee selvää, miksi Aho, Brind’Amour ja kumppanit rukoilevat nyt Andersenin ja Raannan puolesta.

Carolinan ykköstykistö odottaa pelonsekaisin tuntein tietoa maalivahtitilanteesta.

Ei Carolina kuitenkaan ole ollut ainoa epäonnensoturi viime kierroksilla. Rouva Fortuna vaikuttaa nimittäin kääntäneen runkosarjan loppumetreillä selkänsä koko Metropolien divisioonalle.

Carolinan ohella karmeita maalivahtiuutisia sai hiljattain Pittsburgh, jonka ykkösvahti Tristan Jarry mursi raporttien mukaan luun jalastaan ja on pidempään sivussa. Penguins joutunee pudotuspeleihin Casey DeSmithillä.

Washington puolestaan menetti sunnuntain kierroksella ykköstähtensä Aleksandr Ovetshkinin. Venäläistähti liukui päin laitaa olkapää edellä, irvisti pahannäköisesti, eikä enää palannut sen jälkeen kaukaloon.

Divisioonan neljänneltä pudotuspelijoukkueelta Rangersilta on puolestaan pudonnut viime peleissä loukkaantuneiden kirjoihin Kaapo Kakko, Andrew Copp ja Filip Chytil, mutta heidän vammansa eivät tiedotteiden mukaan ole erityisen vakavia.