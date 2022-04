NHL:ssä karsitaan homofobista kielenkäyttöä kovalla kädellä – ex-tähtipelaaja: ”Dramaattinen muutos”

NHL pyrkii eroon homofobisesta ja loukkaavasta kielenkäytöstä merkittävin keinoin.

NHL:n parhaan maalintekijän Auston Matthewsin mukaan kulttuuri on muuttunut.

Jääkiekkokulttuuriin on vuosikymmenet kuulunut monenlainen alatyylinen kielenkäyttö. Se on ollut niin oleellinen osa kommunikointia kentillä ja pukukopeissa, ettei sen kuuleminen ole juuri saanut kulmakarvoja kohoamaan.

Paljon on kuultu vuosien varrella myös homofobista ja muuta loukkaavaa tekstiä, mutta tässä asiassa eletään isoa murrosvaihetta. Arvostettu urheilusivusto The Athletic kertoo artikkelissaan, että NHL yrittää jatkossa kitkeä tällaista kielenkäyttöä monin keinoin.

NHL järjestää ennen kauden alkua vuosittaista seminaaria, jossa keskiössä ovat käyttäytyminen ja kielenkäyttö. Seminaari on sarjan pelaajille pakollinen.

Seminaarin lisäksi NHL alkaa tehdä yhteistyötä Respect Groupin kanssa. Respect Group opettaa kursseillaan ihmisiä käyttäytymään työyhteisössä erilaisissa tilanteissa.

Tuloksiakin on tullut. The Athleticin artikkelissa todetaan useammalla suulla, että nykysukupolven kielenkäyttö on hyvin erilaista kuin aikanaan. Muun muassa maailman tämän hetken ykkösmaalipyssy Auston Matthews kertoo, ettei ole uransa aikana kuullut homofobista sättimistä.

– Luulen että tunnistamme sekä jääkiekossa että kulttuurissa ylipäätään, että moni asia on muuttunut erityisesti viime vuosina, mutta myös 15 vuoden syklissä. Tiettyjä asioita, joita oli joskus hyväksyttävää sanoa, ei enää hyväksytä. En oikein koe tätä enää ongelmaksi. En ole kohdannut tällaisia ongelmia tai kuullut sellaista kielenkäyttöä koko NHL-urani aikana, Matthews sanoo.

Valmentaja Rod Brind’Amourin pelaajauran aikana kielenkäyttö oli selvästi nykyistä rajumpaa.

Entinen pelaaja ja nykyinen Carolinan päävalmentaja Rod Brind’Amour vahvistaa, että kulttuurinmuutos on merkittävä.

– Kun pelasin, ihmisiä haukuttiin kaikeksi mahdolliseksi auringon alla ja sille oikeastaan vain naurettiin. Mielestäni muutos on ollut dramaattinen, siitä ei kuule enää rahtuakaan. Ja jos kuulee, myös toimittajat kuulevat. Silloin ei ollut sosiaalisia medioita ynnä muita. Tilanne on ehdottomasti muuttunut paremmaksi, Brind’Amour sanoo.

Sen lisäksi että uusi sukupolvi käyttäytyy paremmin, on myös vanhemman polven pelaajia, jotka ovat onnistuneet muuttumaan. The Athletic nostaa esimerkiksi Chicagon hyökkääjän Andrew Shaw’n.

Vuoden 2016 pudotuspeleissä hän ei ollut tyytyväinen saamaansa rangaistukseen ja kameroihin tallentui, miten hän karjui jäähyaitiosta tuomarille vapaasti käännettynä: ”Haista v***u, v***n hintti”.

Shaw oli kuullut sen kaltaista kieltä lajiympyröissä lapsesta asti, eikä oikein edes ymmärtänyt huudon tarkoittavan haistattelua kummempaa.

Andrew Shaw kasvoi ihmisenä kantapään kautta.

Sanojen loukkaavuus valkeni Shaw’lle, kun liiga määräsi hänet yhden ottelun pelikieltoon ja eri suunnista tuleva palaute oli rajua. Lehdistötilaisuudessa itkenyt Shaw kertoi ymmärtävänsä nyt tällaisen kielenkäytön loukkaavuuden ja veti muun muassa paikalla olleen homoseksuaalisen toimittajan sivuun pyytääkseen henkilökohtaisesti anteeksi.

Hän on kertonut tuon pelikiellon tehneen hänestä paremman ihmisen.

Ongelmat eivät ole kuitenkaan täysin kadonneet lajista, vaan tekemistä riittää yhä. Vaikka suorat homofobiset haukkumasanat ovat pitkälti poistuneet käytöstä, ihmisten ongelmalliset asenteet käyvät usein ilmi epäsuorasti.

– Luulen että suora ”homottelu” voi olla katoamassa urheilusta. Sitä ei liene enää paljoa, että avoimesti kutsuttaisiin toista jollakin homosolvauksella alentamistarkoituksessa. Mutta epäsuoraa kielenkäyttöä ja eleitä on yhä olemassa, avoimesti homoseksuaali entinen jääkiekkomaalivahti Brock McGillis sanoo artikkelissa.

Esimerkiksi hän nostaa kommentin, jossa homoseksuaalit toivotetaan tervetulleeksi sarjaan, ”kunhan heillä on omat suihkutilat”.

Sarjan toimenpiteille on siis edelleen tarvetta, jotta seksuaalivähemmistöihin kuuluvat pelaajat ja fanit voivat todella tuntea itsensä tervetulleeksi lajiin.