Mikael Granlund upotti jättimäisen rankkarin – Nashville repi eroa pudotuspelitaistossa

NHL:n voittotilaston ykkösmies Juuse Saros torjui Nashvillelle huippuarvokkaat pisteet.

Nashville Predators otti varhain keskiviikkoaamuna pudotuspelitaiston kannalta huippuarvokkaan voiton, kun se kaatoi kotijäällään Calgaryn rankkarikisan jälkeen 3–2.

Nashville siirtyi toisessa erässä maalitykkien Filip Forsbergin ja Matt Duchenen maaleilla jo 2–0-johtoon, mutta Calgary kampesi vielä tasoihin.

Lopulta voittomaalikisassa kotiyleisön sankarit olivat kaikki kolme Flamesin yritystä torjunut Juuse Saros ja kisan ainoana onnistunut Mikael Granlund.

Granlund ampui Nashvillen kolmantena laukojana kiekon kylmänviileästi Dan Vladarin jalkojen välistä sisään ja räjäytti yleisön riemuun.

Granlund on laukonut tällä kaudella kolme rankkaria ja onnistunut niistä jokaisella.

Granlundin rankkari ajasta 1.45:

Forsbergin ja Duchenen välissä kärkiketjua johtanut suomalaissentteri myös palkittiin ottelun parhaana pelaajana.

Saros torjui maalillaan 19 kertaa. Hämeenlinnalaisvahti on urakoinut tällä kaudella hurjan määrän. Saros on 65 pelaamallaan ottelulla NHL:n eniten pelannut maalivahti. Hän on myös 38 voitollaan voittotilaston kärkimies.

Duchenesta puolestaan tuli Nashvillen seurahistorian ensimmäinen 40 maalia kauden aikana tehnyt pelaaja. Hän saanee vielä seuraa ketjukaveristaan Forsbergista, sillä ruotsalaisella on kasassa 39 maalia.

Predatorsin ylivertainen pistekuningas on kuitenkin sveitsiläispuolustaja Roman Josi, jolla on kasassa jo 89 pistettä (20+69. Seuraavalla pisteellään Josista tulee NHL:n ensimmäinen 90 pisteen puolustaja sitten Ray Bourquen ja kauden 1993–94.

Pudotuspelitaisto kuumana

Nashville repi voitollaan eron pudotuspeliviivaan jo kuuteen pisteeseen, kun pelaamatta on viisi ottelua.

Vaikka Predatorsin loppuohjelma on haastava, se otti Granlundin osumalla ison harppauksen kohti pudotuspelejä.

Myös Los Angeles onnistui kaapimaan elintärkeät pisteen kaatamalla paikallistaistossa Anaheimin 2–1.

Vancouver sen sijaan murtui paineen alla ja kärsi kotonaan 3–4-rankkaritappion Ottawalle.

Nyt viimeisellä pudotuspelipaikalla on vähiten otteluita pelannut Dallas. Jahtaajat Vegas ja Vancouver ovat siitä jo neljän pisteen eli kahden voiton päässä.

Vegasin ja Vancouverin pudotuspeliunelma ei todennäköisesti kärsi enää yhtäkään tappiota jäljellä olevissa viidessä ottelussa.