Patrik Laine loukkaantuneena sivussa – Columbukselle ikäviä uutisia kauden loppumetreillä

Patrik Laine ei ollut pelikunnossa Kaliforniassa. Myös Columbuksen ykköspuolustaja Werenski loukkaantui.

Columbuksen ykköstähti Patrik Laine ei ollut kaukalossa, kun Blue Jackets kohtasi sunnuntain kierroksella vierasjäällä Anaheimin.

Columbus tiedotti hieman ennen ottelun alkua, että Laine kärsii ylävartalovammasta. Hänen statuksekseen ilmoitettiin day-to-day.

Ducks kaatoi ilman ykköspyssyään pelanneen Columbuksen maalein 6–4. Ankkojen tehomiehenä hääri tehot 2+1 tehnyt Troy Terry.

Urho Vaakanainen kellotti Anaheimin takalinjoilla jääaikaa 17 minuuttia.

Columbuksen ilta synkkeni entisestään heti ottelun alussa, kun joukkueen ykköspuolustaja Zach Werenski loukkaantui kontaktitilanteessa ja jätti pelin kesken.

Blue Jacketsin ensi viikolla päättyvää kautta on jäljellä vielä kuusi ottelua. Piste per peli -tahdissa olevalla Laineella on jäänyt kauden aikana väliin nyt 20 ottelua.

Sekä Anaheimin että Columbuksen kausi päättyy ensi viikolla.

St. Louisilla ennätyksellinen erä

St. Louis rökitti Nashvillen vieraissa murskaluvuin 8–3.

Tiukasti pudotuspelipaikasta taisteleva Nashville romahti toisessa erässä hämmentävällä tavalla. Vielä avauserän jälkeen tilanne oli 1–1, mutta toisen erän St. Louis voitti peräti 7–1 ja karkasi 8–2-johtoon.

Kyseessä oli Bluesin seuraennätys yhden erän aikana tehdyissä maaleissa.

NHL:n maalivahtien voittotilaston ykkösnimi Juuse Saros vaihdettiin pois kotijoukkueen maalilta erän kolmannen takaiskun jälkeen, kun St. Louis siirtyi 4–1-johtoon.

Voitto oli hurjavireiselle St. Louisille jo yhdeksäs putkeen. Se nousi Coloradon perään toiseksi Läntisessä konferenssissa.

St. Louis on tehnyt vähintään neljä maalia jo 12 peräkkäisessä ottelussa.

Bluesin suomalaisista ykkösvahti Ville Husso oli sunnuntaina huilivuorossa ja puolustaja Niko Mikkola edellispelien tapaan katsomossa kokoonpanon ulkopuolella.

St. Louis on hurjassa iskussa.

Predators sen sijaan on ajautumassa tukalaan tilanteeseen jopa pudotuspelipaikkansa kanssa. Sen ero jahtaajajoukkue Vegasiin on vielä neljä pistettä, mutta Nashvillen loppuohjelma on haastava.

Joukkue kohtaa kuuden viimeisen ottelunsa aikana Coloradon, Tampa Bayn, Minnesotan, Arizonan ja kahdesti Calgaryn.