Mikko Rantanen murjoi Carolinaa ja saavutti upean rajapyykin NHL:ssä – Sebastian Ahon joukoilla painajaismainen ilta

Mikko Rantasesta tuli historian viides 90 pisteen suomalaispelaaja. Carolinan kone yskii kevään korvalla.

NHL:n ykkösjoukkue Colorado jatkaa siipirikkoisenakin hurjaa lentoaan. Varhain sunnuntaiaamuna Avalanche pöllytti kotonaan Carolina Hurricanesia maalein 7–4.

Coloradon Mikko Rantanen oli tehoillaan 1+2 ottelun kovin pistelinko. Vierailta Sebastian Aho teki yhden ja Teuvo Teräväinen syötti yhden osuman.

Colorado otti ohjat heti ottelun alussa. Ensimmäisen erän jälkeen tilanne oli 2–0. Toinen erä ei ollut ehtinyt vanheta kuin reilut kaksi minuuttia, kun ensimmäistä NHL-otteluaan pelannut Avalanchen tuore yliopistohankinta Ben Meyers laukoi tilanteeksi jo 4–0.

Päätöserässä tunteet alkoivat kuumentua kaukalossa, ja Carolinan ilta synkkeni entisestään.

Ensin päätöserän puolivälissä Coloradon superpuolustaja Cale Makar jysäytti painavalla taklauksella Jordan Staalin kumoon, ja kaksi maalia tehnyt Hurricanesin kapteeni jätti ottelun kesken.

Cale Makar jyräsi Jordan Staalin telakalle.

Vajaat viisi minuuttia ennen loppua Carolinan ykkösvahti Frederik Andersen puolestaan loukkaantui väännettyään jalkaansa. Huippukautta pelaava tanskalaisvahti talutettiin pukuhuoneeseen, ja Antti Raanta luisteli tolppien väliin.

Carolinan päävalmentaja Rod Brind’Amour ei osannut vielä ottelun jälkeen kertoa lisätietoja Staalin tai Andersenin loukkaantumisista.

Oman loukkaantumisensa jälkeen pari päivää sitten takaisin riviin palannut Jesperi Kotkaniemi (vas.) talutti Andersenia ulos kaukalosta.

Pudotuspelipaikkansa jo aikaa sitten varmistanut Carolina on ollut viime viikot alavireinen. 18 viime ottelustaan se on voittanut vain seitsemän ja on edellisen reilun kuukauden ajalta kerännyt vähiten pisteitä kaikista pudotuspelijoukkueista.

Carolinalla on jäljellä vielä kuusi runkosarjaottelua. Sen johto Metropolien divisioonassa on kuivunut kokoon. Rangers nousi lauantain kierroksella jo tasapisteisiin.

Colorado on pelannut jo pidempään ilman kapteeniaan Gabriel Landeskogia ja kakkossentteriään Nazem Kadria, mutta siitä huolimatta se varmisti yhdeksännellä peräkkäisellä voitollaan jo Läntisen konferenssin ykkössijan.

– En usko, että se kiinnostaa meitä juurikaan. Kyse on vain pudotuspeleistä ja siellä voittamisesta, Rantanen summasi konferenssin ykköspaikan merkityksen.

Coloradon kovin tehomies Rantanen kasvatti kauden pistesaldonsa jo lukemiin 36+55=91, joilla hän nousi pistepörssissä yhdeksänneksi.

Samalla Rantasesta tuli historian viides suomalainen, joka on rikkonut 90 pisteen rajan NHL:ssä. Aiemmin tässä ovat onnistuneet Jari Kurri (8 kertaa), Teemu Selänne (6), Olli Jokinen (1) ja Aleksander Barkov (1).

Rantasella on vielä seitsemän ottelua aikaa jahdata 100 pisteen rajaa, jonka ovat suomalaisista rikkoneet vain Kurri ja Selänne, molemmat viime vuosituhannella.

Kisa kauden kovimman suomalaisen maalintekijän tittelistä käy viimeisillä kierroksilla kuumana. Rantanen johtaa 36 maalilla, Aho on yhden ja Aleksander Barkov kaksi perässä. Roope Hintzilläkin on kasassa jo 32 osumaa.

Fakta Suomalaispörssi Mikko Rantanen, COL 36+55=91 (72) Aleksander Barkov, FLA 34+46=80 (61) Sebastian Aho, CAR 35+41=76 (73) Roope Hintz, DAL 32+32=64 (73) Teuvo Teräväinen, CAR 19+41=60 (71) Patrik Laine, CBJ 26+30=56 (55)