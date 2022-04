NHL:n runkosarjavoittoa jahtaava Florida järjesti taas armottoman näytöksen – Carey Price palasi yhdeksän kuukauden tauolta

Vuosituhannen mahtavin hyökkäyskone Florida Panthers kaunisteli taas murskavoitolla maalimääriään. Carey Price sai valtaisat suosionosoitukset Montrealissa.

NHL:n Itäisen konferenssin kärkijoukkue Florida Panthers venytti voittoputkensa yhdeksään otteluun kaatamalla kotonaan Winnipegin murskaluvuin 6–1.

Panthersin kolme suomalaissentteriä eivät olleet tällä kertaa tehoilla, vaan maalijuhlaa johti pistepörssin voittoa jahtaava Jonathan Huberdeau tehoillaan 2+1.

108 pisteellään Huberdeau on kaksi pistettä pörssikärki Connor McDavidia perässä.

Huberdeaun tavoin Floridalle kaksi maalia teki kovaan tehovireeseen yltynyt ruotsalaispakki Gustav Forsling. Claude Giroux kirjautti 0+3.

Jonathan Huberdeau (vas.) jahtaa NHL:n pistepörssin voittoa.

Runkosarjavoittajan Presidents’ Trophy on kahden kauppa. Lännen herra Colorado on Floridaa kaksi pistettä edellä, kun molemmilla on jäljellä kahdeksan ottelua.

Colorado jahtaa toista peräkkäistä Presidents’ Trophya, kun taas Florida ei ole voittanut palkintoa koskaan.

Tämän kauden Florida on NHL:n ylivoimaisesti tulivoimaisin joukkue 26 vuoteen. Panthers on paukuttanut tällä kaudella keskimäärin poskettomat 4,16 maalia ottelua kohden.

Edellisen neljännesvuosisadan ajalta kovin lukema on kauden 2018–19 Tampa Bayn 3,89.

Price palasi Montrealin maalille

Montrealin synkeään kauteen saatiin perjantain kierroksella valoa, kun joukkueen pitkäaikainen suurvahti Carey Price palasi tolppien väliin ensi kertaa sitten viime heinäkuun Stanley Cupin finaalien.

Päihde- ja mielenterveysongelmien vuoksi syksyllä hoitoon hakeutunut Price, 34, sai valtaisat suosionosoitukset jo ennen New York Islandersia vastaan pelattua ottelua saapuessaan ensi kertaa aikoihin Centre Bellin kotiyleisön eteen.

Ottelun jälkeen Price kertoi kamppailun olleen tunteikas. Hän oli otettu yleisön reaktiosta.

– Se oli sydäntä lämmittävää ja teki oloni todella tervetulleeksi, Price sanoi.

Carey Price palasi Montrealin maalille.

Yhdeksän kuukauden tauon jälkeen Price piti maalinsa puhtaana kahden erän ajan mutta joutui lopulta antautumaan päätöserässä kahdesti.

Viimeisen niitin Islanders teki tyhjiin, ja haki Montrealista 3–0-vierasvoiton. Price torjui 17 kertaa.

Islandersin Ilja Sorokin piti 44 torjunnan nollapelin. Nollapeli oli venäläiselle tähtivahdille jo kauden seitsemäs.

Montreliassa pidettiin ennen ottelua hiljainen hetki torstaina kuolleen Islandersin legendaarisen maalitykin Mike Bossyn kunniaksi. Bossy oli kotoisin Montrealista.