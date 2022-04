Roope Hintzistä on tullut hurja maalitykki NHL:ssä – muut suomalaistähdet jäävät tässä tilastossa kauas: ”Paikkoja tulee varmasti”

NHL:stä löytyy vain neljä pelaajaa, jotka ovat kyenneet tällä kaudella Hintziä kovempaan maalitahtiin viidellä viittä vastaan pelatessa.

Dallas Starsin ykkössentteristä Roope Hintzistä, 25, on kasvanut NHL:ssä todellinen tähtipelaaja.

Tehollisesti vaisumman kauden aloituksen jälkeen Hintz on takonut taas reilun viiden kuukauden ajan tehoja piste per peli -tahtiin. 72 ottelun saldo on nyt 32+32.

Hintzin tehoja Dallas tarvitseekin, sillä joukkue käy kovaa taistoa Läntisen konferenssin viimeisistä pudotuspelipaikoista. Jäljellä on vielä kahdeksan ottelua.

Käytännössä Starsin pudotuspelit ovat jo käynnissä, sillä panokset ovat nyt joka ilta tapissa.

– Hienoja pelejä. Hallissakin on ollut ihan playoff-meininki. Nämä ovat tuntuneetkin ihan kunnon peleiltä, Hintz sanoo.

– Läpi kauden itseluottamukseni on ollut kova. On ollut kiva pelata. Ja isoissa peleissä on tullut onnistumisia, mikä kasvattaa sitä aina vain lisää.

Tällä viikolla Hintz laukoi kauden toistaiseksi tärkeimmän maalinsa upottamalla Tampa Bayn viime minuuteilla.

Tuulennopeasta Hintzistä on kehittynyt tällä kaudella kovan luokan maalipyssy etenkin tasakentin pelatessa – eli merkittävimmällä osa-alueella.

Kauden 32 maalistaan viidellä viittä vastaan Hintz on tehnyt 22, mikä on koko NHL:n kärkipäätä ja suomalaisista omassa luokassaan.

Fakta Maalit 5v5-pelissä (Suluissa kaikki kauden maalit) Roope Hintz 22 (32) Mikko Rantanen 16 (35) Patrik Laine 14 (26) Aleksander Barkov 14 (34) Sebastian Aho 13 (34) Anton Lundell 12 (16) Erik Haula 12 (14) Jesperi Kotkaniemi 11 (11) Kasperi Kapanen 11 (11) Artturi Lehkonen 10 (15)

Viidellä viittä vastaan pelattua 60 minuuttia kohden Hintz on osunut 1,39 kertaa. Vähintään puolet kaudesta pelanneista kovempi lukema koko NHL:stä löytyy vain Auston Matthewsilta, Filip Forsbergiltä, Vladimir Tarasenkolta ja Nikolaj Ehlersiltä.

Mittelö kauden kovimman suomalaispyssyn tittelistä on tiukkaa runkosarjan loppumetreillä. Mikko Rantasella maaleja on 35, Aleksander Barkovilla ja Sebastian Aholla 34, Hintzillä 32.

– Kyllähän minä sen mielelläni ottaisin, mutta siinä on aika kovia pelimiehiä edellä, Hintz tuumaa.

Iso tekijä Hintzin lennon taustalla on Dallasin erinomainen ykkösvitja, joka on yksi NHL:n parhaista ketjuista.

Se on myös hinannut Starsia harvinaisen yksipuolisesti läpi kauden.

Hintz, Jason Robertson ja Joe Pavelski ovat tehneet kauden aikana kolmeen pekkaan 95 maalia ja 208 tehopistettä. Kaikki muut Dallasin parisenkymmentä pelaajat ovat tehneet yhteensä 118 maalia.

Jokaiseen otteluun lähtiessään Hintz tietää, että tekopaikkoja ketjulle on luvassa.

– Ainakin sen tiedämme, että paikkoja tulee varmasti. Eihän se aina mene sisään, mutta joka pelissä voi varautua siihen, että kyllä tänään taas muutama paikka tulee, joista voi tehdä maaleja.

Pavelski (vas.), Hintz ja Robertson on erottamaton kolmikko Dallasin kokoonpanossa.

Ketju pelaa yhdessä toista kautta putkeen. Tällä kaudella enemmän yhteisiä peliminuutteja on vain Calgaryn ykkösketjulla, jonka pelaajat ovat olleet terveinä jokaisen ottelun.

– Koko ajan opimme vielä enemmän, miten ketjukaverit pelaavat. Se auttaa koko ajan lisää. Ei meidän tarvitse hirveästi suunnitella enää mitään, vaan ratkaisut tulevat selkärangasta, Hintz kertoo.

– Esimerkiksi aloituksiin meillä on tiettyjä juttuja, mutta ne ovat kaikki hallussa, eikä niitä tarvitse etukäteen käydä läpi. Vasta sitten jäällä vähän vastustajasta riippuen, mitä kannattaa kokeilla.

Ketju pysynee yhdessä ensi kaudellakin, sillä konkari Pavelski, 37, teki hiljattain yksivuotisen jatkosopimuksen.

Läntisen konferenssin pudotuspelitaisto on äitymässä trillerimäiseksi. Viivan ympärillä neljä joukkuetta on nyt kahden pisteen sisällä.

Viiden suomalaispelaajan edustama Dallas on yksi näistä, mutta sillä on jäljellä vielä peli tai kaksi enemmän kuin takanaan olevilla Los Angelesilla ja Vegasilla.

Ennusteesta riippuen Dallasin pudotuspelipaikalle annetaan jo noin 80–90 prosentin todennököisyyttä.

– Tasaisuutta pitäisi saada vielä lisää, Hintz sanoo.

– Nyt olemme saaneet varsinkin kovia joukkueita vastaan kaivettua hyvin voittoja. Se on tärkeää, jos pudotuspelejäkin ajattelee.

Tiistaina Hintz räjäytti American Airlines Centerin valtaisaan riemuun upottamalla Tampa Bayn viime hetkien osumalla.

Viime aikoina Dallas on onnistunut kaatamaan muun muassa Tampan ja Carolinan sekä nappaamaan pisteen Minnesotaa ja Torontoa vastaan. Välissä se on kuitenkin jäänyt nollille tyvipään New Jerseyä ja Seattlea vastaan.

Dallasilla tuntuu olevan ongelmia otteluissa, joihin se lähtee selvänä suosikkina hallitsemaan pelitapahtumia.

– Ehkä se voi vähän niin olla, kun tuloksiakin katsoo. Kun olemme altavastaajia, pelaamme ehkä vähän simppelimmin, mikä toimii meillä paremmin, Hintz pohtii.