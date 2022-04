Mike Bossyn huima NHL-ura päättyi jo 30-vuotiaana – toivoi enemmän tunnustusta: ”Saa minut kuulostamaan katkeralta”

Keuhkosyöpää sairastanut Mike Bossy menehtyi 65-vuotiaana.

Suru valtasi NHL-maailman perjantaina, kun New York Islandersin legendan Mike Bossyn uutisoitiin menehtyneen 65-vuotiaana. Viime lokakuussa Bossyn kerrottiin sairastuneen keuhkosyöpään.

Bossya pidetään yhtenä NHL-historian parhaista maalintekijöistä, ja tilastoja voi helposti tulkita niinkin, että hän on paras. Hyökkääjä iski urallaan hurjat 573 maalia ja 1 126 tehopistettä 752 ottelussa. Hänen ottelukohtainen maalikeskiarvonsa 0,76 on sarjan historian paras yli 150 ottelua pelanneista pelaajista.

Bossy teki yhdeksällä ensimmäisellä NHL-kaudellaan joka kerta yli 50 maalia ja on ainoa pelaaja, joka on siihen pystynyt. Yli 60 maalia hän takoi viidellä kaudella, mihin on kyennyt hänen lisäkseen vain Wayne Gretzky.

Bossy jäi alle 50 maalin vain viimeisellä, loukkaantumisten hidastamalla NHL-kaudellaan. Silloinkin niitä syntyi 38 63:ssa ottelussa.

Bossyn uran maali- ja pistemäärät ovat hurjia siihen nähden, että hän joutui päättämään uransa jo 30-vuotiaana. Kanadalainen kärsi selkävaivoista jo kaudella 1986–87, ja tuo kausi päättyi pudotuspeleissä polvivammaan.

Seuraavan kauden harjoitusleirillä alaselän kahdesta levystä vaurioita, joita ei pystynyt korjaamaan leikkaushoidolla. Hän jätti kauden väliin ja yritti kuntouttaa selkäänsä, mutta ei koskaan palannut NHL-kaukaloon.

Vaikka ura jäi harmittavan lyhyeksi, Bossy ehti voittaa paljon. 80-luvun alun dynastiajoukkue Islanders nappasi neljä perättäistä Stanley Cupia vuosina 1980–83.

The New York Times kirjoitti Bossyn muistoa kunnioittavassa artikkelissaan perjantaina, että hyökkääjän mielestä Islandersin joukkue ei koskaan saanut ansaitsemaansa arvostusta kiekkomaailmassa etenkään suhteessa 80-luvun toiseen dynastiaan Edmonton Oilersiin.

– Emme ikinä saaneet miljoonasosaakaan siitä tunnustuksesta, jonka olisimme ansainneet. Meillä oli matalan profiilin organisaatio, joka ei halunnut pelaajien touhuavan muualla, koska ajattelivat että silloin jääkiekko voisi kärsiä. Ihmiset eivät mainitse meitä ensimmäisenä puhuessaan mahtavimmista joukkueista, NYT kertoo Bossyn sanoneen aikanaan Sports Illustratedille.

– Luulen että kun vanhenen, kyllästyn kertomaan ihmisille että tein yli 50 maalia yhdeksänä vuonna putkeen. Näistä asioista puhuminen saa minut kuulostamaan katkeralta, mutta en ole sitä. On vain niin, että kun tekee jotakin hyvin – kuten joukkueemme teki – siitä haluaisi saada tunnustusta, hän jatkoi.

Bossyn tilastot junioriliigoista ovat hurjia, mutta siitä huolimatta hän tipahti vuoden 1977 varaustilaisuudessa 15:nä varanneen Islandersin syliin. Kaikki eivät uskoneet nopeista käsistään tunnetun nikkarin fysiikan riittävän NHL-peleissä.

Nämä epäilykset Bossy todisti nopeasti vääriksi, vaikka mitään kovanaamaa hänestä ei koskaan tullutkaan. Hän iski ensimmäisellä kaudellaan 53 maalia ja ansaitsi valinnan vuoden tulokkaaksi.

Kaksinkertainen liigan maalikuningas voitti kolmesti herrasmiespelaajalle jaettavan Lady Byng -palkinnon ja keräsi koko urallaan vain 210 jäähyminuuttia.

– Varmaankin kehitin niin sanotut nopeat käteni ja nopean laukaukseni enimmäkseen itsepuolustukseksi. NHL oli intensiteetiltään hyvin erilaista kuin junioripelit. Opin antamaan nopeita syöttöjä ja laukomaan nopeasti, jotta minua ei jyrättäisi maanrakoon aina kun minulla on kiekko, Bossy pohti elämäkertateoksessaan Boss: The Mike Bossy Story.

New York Islanders nosti Bossyn paidan kattoon ja jäädytti numeron 22 vuonna 1992. Hän oli toinen tämän kunnian saanut pelaaja toisen legendan Dennis Potvinin jälkeen.

Kunniagalleria Hockey Hall of Fameen Bossy valittiin vuonna 1991.