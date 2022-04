Patrik Laine iski huipputehot – kaksi maalia tehnyt Kaapo Kakko pöllytti verkkoa kuukausien tauon jälkeen

Patrik Laine katkaisi kymmenen ottelun maalittoman putkensa. Kaapo Kakko sytytti punalampun ensi kertaa neljään kuukauteen.

Columbuksen Patrik Laine teki tehot 1+2, kun Blue Jackets pöllytti kotonaan idän jumboa Montrealia 5–1.

Ensin Laine petasi ketjukaverinsa Jack Roslovicin kaksi osumaa. Toisen erän lopussa Laine laukoi pienestä kulmasta ylivoimalla kotijoukkueen 3–0-johtoon.

Maali oli Laineelle kauden 26:s, mutta vasta viides ylivoimalla. Samalla Laine katkaisi kymmenen ottelun ja lähes neljän viikon maalittoman putkensa.

– Oli hauskaa päästä tulostaululle, kuten aina. Ei se tuntunut kymmeneltä peliltä, Laine sanoi, kun häneltä kysyttiin tunnelmia kuivan kauden päättämisestä.

– Ylivoimamme on yskinyt vähän viime aikoina, joten oli hienoa saada siinä onnistuminen. Muutenkin meillä oli ylivoimalla hyviä paikkoja.

Tehoillaan Laine nousi jälleen piste per peli -tahtiin. 55 ottelussa hän on iskenyt tauluun lukemat 26+30=56.

Toista vuotta putkeen pudotuspelien ulkopuolelle jäävän Columbuksen kautta on jäljellä vielä kahdeksan ottelua.

– Haluamme päättää kauden tyylillä. Tämä oli iso voitto meille, Laine sanoi.

Montrealia vastaan Blue Jacketsilla debytoi joukkueen viime kesän kärkivaraus Kent Johnson. 19-vuotias hyökkääjä pelasi kolmosketjussa 11 minuuttia.

Johnsonin lisäksi ensimmäisen NHL-ottelunsa Columbuksessa pelasi toinen hiljattain yliopistokautensa päättänyt lupaus, puolustaja Nick Blankenburg, joka nappasi heti debyytissään yhden syöttöpisteen.

Kakko osui kahdesti

Kolmannen ottelunsa pitkän tauon jälkeen pelannut Kaapo Kakko loisti New York Rangersin sankarina, kun joukkue kävi murjomassa onnettoman Philadelphian vierasjäällä 4–0.

Avauserän puolivälissä Kakko laulatti rannettaan ja laukoi vieraat 1–0-johtoon. Toisessa erässä Kakko puolestaan tuikkasi maalinedustalta 2–0-osuman.

Kakko palkittiin ottelun kakkostähtenä heti 28 torjunnan nollapelin pelanneen Aleksandar Georgijevin jälkeen.

Philadelphian Rasmus Ristolainen oli ylävartalovamman takia sivussa ottelusta.

Rannevamman takia lähes kolmen kuukauden ajan sivussa ollut Kakko oli osunut edellisen kerran joulukuun puolivälissä. Väliin mahtui 14 maalitonta ottelua.

Kaikkiaan Kakko on pelannut tällä kaudella 40 ottelua tehoin 7+9=16.

Paluunsa jälkeisissä kolmessa ottelussa Kakko on pelannut kolmosketjun laidalla 12–14 minuuttia iltaa kohden. Philadelphiassa ketjukavereina olivat Filip Chytil ja Barclay Goodrow.

Rangers on jo varmistanut paikkansa pudotuspeleissä, kun pelaamatta on seitsemän ottelua. Myös kotietu ensimmäisellä kierrokselle on tukevasti sen näpeissä.

Kaapo Kakko maalasi pitkästä aikaa.