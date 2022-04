Leijonat saamassa todella harvinaisen NHL-vahvistuksen MM-kotikisoihin – ”Koputetaan nyt puuta”

NHL-konkari Joel Armia haluaa vetää ensimmäistä kertaa urallaan maajoukkuepaidan ylleen.

Montreal Canadiensin Joel Armia, 28, on pelannut NHL:ssä lähes 400 runkosarjaottelua ja muun maussa Stanley Cupin finaalit, mutta A-maajoukkuepaitaa hän ei ole koskaan ylleen pukenut.

Yhdeksättä kauttaan Pohjois-Amerikassa pelaava Armia on eniten NHL-otteluita pelannut suomalainen, jota ei ole koskaan nähty Leijonissa.

Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Armia kertoo nimittäin olevansa halukas lähtemään NHL-kauden jälkeen MM-jäille.

– Kyllä kiinnostaa. Koputetaan nyt puuta, mutta olen terveenä, eivätkä sopimusasiat häiritse. Nyt on periaatteessa ensimmäinen kerta, kun on mahdollisuus mennä [MM-kisoihin], niin totta kai, Armia sanoo IS:lle.

– Aina aiemmin on ollut loukkaantumista, sopimusasioita tai taas loukkaantumista.

Tampereen kotikisat sytyttävät porilaisen.

– Ehdottomasti. Sekin on siinä pieni lisäkiva, että pelataan Suomessa.

Edellisen kerran Armia on edustanut Suomea nuorten MM-kisoissa vuodenvaihteessa 2012–13.

Vaikka Suomen kovimmat tähdet jatkavat kevättään NHL:n pudotuspeleissä, taalajäiltä on silti odotettavissa useampia halukkaita Tampereelle. Aiemmin tällä viikolla Buffalon puolustaja Henri Jokiharju ilmoitti olevansa käytettävissä MM-joukkueeseen.

Lue lisää: Leijonat saamassa NHL:n peliaika­hirmun MM-koti­kisoihin

Läntisen konferenssin pudotuspelitaistosta voi pudota vielä Leijonille todellinen jättipotti. Varsinkin viiden suomalaisen edustama Dallas on runkosarjan loppumetreillä erittäin kiinnostava joukkue leijonavinkkelistä katsottuna.

Montrealin kautta on jäljellä vielä 10 ottelua. Niin joukkueen kuin Armian itsensäkin kausi on ollut synkkä, eikä otteluissa ole ollut panosta enää kuukausiin.

Siksi onkin yllättävää, kuinka valoisa ja hyväntuulinen Armia lauantaina Toronton Scotiabank Arenan uumenissa jutustelee.

– Nyt on tosi hauska pelata jääkiekkoa. Ei ole itse asiassa ollut pitkään aikaan tällainen innostus, Armia hehkuttaa.

– Vaikka kokonaisuutena kausi on ollut aika surullinen niin henkilökohtaisesti kuin joukkueenakin, pelit ovat menneet nyt keväällä tosi paljon parempaan suuntaan. Itsekin pelaan paljon parempaa jääkiekkoa kuin alkukaudesta.

Armia solmi Montrealin kanssa viime vuonna nelivuotisen ja 13,6 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen. Se kattaa vielä kolme seuraavaa kautta.

Yksi iso syy härkämäisen laitahyökkääjän peli-ilon löytymiseen on ollut Montrealin uusi päävalmentaja Martin St. Louis. 46-vuotias pelaajalegenda on valmentajana täysi noviisi, mutta ainakin Armia on vaikuttunut.

– Hän on jotenkin tosi erilainen valmentaja kuin mitä minulla on koskaan ollut. St. Louisilla on ollut niin mahtava ura, niin hän lähestyy peliä enemmän pelaajan näkökulmasta kuin taktiselta puolelta.

– Hyvä uudenlainen tuulahdus. Joukkueessa on hyvä positiivinen fiilis päällä ja kaikki ovat todella innoissaan. Koko joukkue on lähtenyt toteuttamaan niitä uusia asioita, joita tähän on tuotu.

Hall of Fame -legenda Martin St. Louis palkattiin helmikuussa Canadiensin penkin taakse loppukauden kattavalla sopimuksella. Ennen sitä hän valmensi alle 13-vuotiaiden poikien joukkueessa.

Pelkästään yksilövalmentaja St. Louis ei kuitenkaan ole.

– Ihan joukkuetasollakin käymme totta kai asioita läpi. Mutta silloinkin näkökulma, jolla hän viestii asioita pelaajille ei tule perinteistä taktista kautta, että pitäisi tehdä sitä tai tätä tai mennä tuonne tai tänne. Vaan, että jos kiekko menee tuonne, niin miten luet peliä siinä kohtaan ja niin päin pois.

– Turhauttavan alkukauden jälkeen itse ainakin odotan nyt jokaista peliä, että pääsen pelaamaan. Tuntuu, että joka päivä oppii jotakin uutta, Armia sanoo.