Pitkään sivussa ollut Kaapo Kakko on vihdoinkin palaamassa NHL-kaukaloon

NY Rangersin päävalmentaja Gerard Gallant sanoi, että Kakon paluu on ehdottomasti mahdollista.

NHL-seura New York Rangersin suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko ei ole pelannut yli kahteen ja puoleen kuukauteen, mutta tulevana yönä mies saatetaan jälleen nähdä Rangers-nutussa.

Päävalmentaja Gerard Gallantin mukaan on mahdollista, että Kakko ja toinen pidempään sivussa ollut pelaaja eli Kevin Rooney voivat hyvinkin pelata Rangersin kohdatessa Ottawa Senatorsin sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.

– Se on ehdottomasti mahdollista. Kumpikin on näyttänyt hyvältä (harjoituksissa), ovat luistelleet jo pidemmän aikaa ja kunto ei ole tässä kysymysmerkki. He ovat hyviä pelaajia ja heillä on iso rooli ryhmässämme, Gallant kertoi NHL:n sivustolla.

Kakon viimeisin peli on tammikuun 21. päivältä. Sen jälkeen ylävartalovamma on pitänyt hänet sivussa. Kakko, 21, on pelannut tällä kaudella 37 ottelua ja koonnut tehot 5+9.