Kommentti: Aleksandr Ovetshkin vaikenee yhä suhteestaan Putiniin, vaikka syitä on taas yksi vähemmän – näin sotarikollisen ystäviin pitäisi reagoida

Aleksandr Ovetshkin hyväksyy hiljaa Venäjän sotatoimet, ja kansainvälisen yhteisön on reagoitava siihen, kirjoittaa uutispäällikkö Juha Hiitelä.

NHL:n suurimpiin supertähtiin kuuluva Aleksandr Ovetshkin rikkoi taannoin 1 400 runkosarjapisteen rajan.

Ennen häntä vastaavaan tekoon oli yltänyt vain 20 pelaajaa. Samaan aikaan hän jahtaa NHL:n kaikkein aikojen maaliennätystä, jonka voi nykytahdilla hyvinkin rikkoa lähivuosina. Hän on enää 28 maalin päässä listalla toisena olevasta Gordie Howesta.

Saavutuksen merkitystä himmentää luonnollisesti se, että Venäjä käy sotaa Ukrainassa. Sotaa, jonka alullepanija on Venäjän presidentti, Ovetshkinin ystävä ja tukija Vladimir Putin.

Sodan alettua Ovetshkin on puhunut kertaalleen aiheesta ja suhteestaan Putiniin medialle Pohjois-Amerikassa. Tuolloin hän kommenteissaan väisteli puhumasta sodasta ja tiukasti vältti Putinin tekemisten tuomitsemista.

Ovetshkin ei ole mikään tavallinen huippu-urheilija. Hän on perustanut Putinia tukevan nuorisojärjestön, hänen poseeraa Instagram-profiilikuvassaan yhä tänä päivänäkin Putinin kanssa. Takavuosina presidentti lähetti Ovetshkinille häälahjan ja viestin, joka luettiin ääneen hänen häissään.

Pohjois-Amerikassa media, mm. New York Times, on nimettömiin lähteisiin vedoten antanut palstatilaa narratiiville, jossa Ovetshkinin Venäjällä oleva perhe ja sukulaiset olisivat uhattuna, jos hän asettuu Putinia vastaan.

Useat asiantuntijat ovat myös olleet sitä mieltä, että väitteet Ovetshkinin perheen mahdollisista vaikeuksista ovat liioiteltuja, koska jääkiekkotähti on Venäjällä niin näkyvä, tunnettu ja rakastettu hahmo.

Nyt hiljaisuuteen on yksi tekosyy vähemmän, sillä pohjoisamerikkalaislähteiden mukaan Ovetshkinin vaimo ja kaksi poikaa ovat palanneet hiljattain Venäjältä takaisin Washingtoniin.

Anastasia-vaimo bongattiin äskettäin Capitalsin kotiottelussa katsomosta.

Pakotelistalle?

NHL on tilanteessa ikävässä välikädessä, sillä Ovetshkin on työsuhteessa oleva työntekijä, vaikka tienaakin miljoonia. Edes Yhdysvalloissa, jossa työlainsäädäntö on löysempää kuin Suomessa, ei työntekijää voi noin vain irtisanoa hänen poliittisten näkemystensä vuoksi.

Julkisuudessa on väläytelty myös mahdollisuutta, että Yhdysvallat ja Kanada peruisivat kaikkien venäläisten työluvat, mutta se lienee epätodennäköistä, koska kummassakin maassa on paljon venäläisiä työssäkäyviä ihmisiä, joista osa on tärkeissä tehtävissä esimerkiksi teknologiayhtiöissä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on Ukrainassa pommitetuksi joutuneen Butshan kauheuksien paljastuttua vaatinut Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia tilille sotarikoksistaan ja vaatinut, että Putin pitää saada kansainvälisen oikeuden eteen vastaamaan teoistaan.

Yhdysvallat on jo vaikeuttanut oligarkkien ja Putinin sisäpiiriläisten liikkumista ja bisneksiä määräämällä mittavia sanktioita ja pakotteita. EU sekä Britannia ovat seuranneet perässä.

Mutta Putinin pehmeän urheiludiplomatian yksi keihäänkärjistä, Aleksandr Ovetshkin saa yhä pelata NHL-kaukaloissa, parhaimmillaan vain vartin kävelymatkan päässä Valkoisesta talosta ja Yhdysvaltain kongressirakennuksesta.

Kansainvälinen media on laajasti raportoinut siitä, miten oligarkit – joista osa on ollut pakotelistoilla vuosia – ovat kiertäneet pakotteita veroparatiisien kautta ja miten he ovat varojen jäädyttämisestä huolimatta pystyneet jatkamaan luksuselämäänsä.

Mutta Ovetshkinin lisääminen Yhdysvaltain pakotelistalle iskisi myös Putinin urheilupropagandan ytimeen. Ja olisi suora isku jääkiekkofanina tunnettua presidenttiä kohtaan.

Siinä missä sotarikoksista syytetyn presidentin tukeminen rahallisesti on peruste pakotelistalle joutumiselle, myös hänen propagandaansa osallistumisen pitäisi olla vähintään yhtä hyvä peruste. Vaikenemalla Putinista ja Venäjän teoista Ovetshkin hiljaisesti hyväksyy ne.

Jo pelkästään pakotelistalle joutumisen uhka pakottaisi Ovetshkinin valitsemaan puolensa.

Haluaako hän edelleen olla sotarikollisen tukija vai onko hän valmis astumaan ihmisyyden puolelle?