NHL-tuomio: Carolina näyttää aivan väärältä – taas todistetaan klassista Patrik Lainetta

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Ismo Lehkonen.

Ville Touru

Tähti

Florida on NHL:n tulivoimaisin joukkue 26 vuoteen (4,16 maalia / peli). Tällä viikolla nähtiin taas uskomaton näytös, kun Panthers nousi neljän maalin takaa 7–6-voittoon Torontosta. Olisihan se katsojien kannalta mahtavaa, jos Florida jatkaisi tätä hyökkäystykitystä myös pudotuspeleissä – ja vielä pärjäisi sillä vastoin perinteistä kaavaa.

Puheenaihe

Tämän kauden aikana valmennus- ja johtoportaissa on lakaissut melkoinen luuta. Seitsemän valmentajavaihdosta, viisi uutta GM:ää. Tuoreimpana paikkansa joutui jättämään San Josea 19 vuotta johtanut Doug Wilson. Seuraajan lähtökohdat eivät ole häävit, sillä Sharks on hirttäytynyt Wilsonin kammosopimuksiin, eikä omistaja halua täyttä uudelleenrakennusta.

Suomalainen

Putkesta toiseen, klassista Patrik Lainetta. Vielä vähän aikaa sitten Laine roihusi NHL:n kuumimpana maalipyssynä, mutta nyt edellisestä maalista on kulunut jo kolme viikkoa ja 9 ottelua. Laineen pelihuumori tuskin on kovin korkealla merkityksettömissä peleissä, mutta vieläkö loppukauteen nähtäisiin yksi kuumakin putki? Kesän sopimusneuvotteluista on joka tapauksessa odotettavissa todella mutkikkaat.

Farssi

Mitä Carolinassa taas hassutellaan? Ei peliasuilla saa tällä tavoin leikkiä. Parissa viime pelissä joukkue on jostain syystä käyttänyt mustia housuja ja kypäriä. Näyttää aivan väärältä!

Carolina, oletko se sinä? Normaalisti Carolinan kotiasu on kokopunainen housuja ja kypärää myöden.

Yllätys

Rangersin Chris Kreider on vuosituhannen hurjin ylivoima-ase? Kauden 47 (!) maalistaan Kreider on tehnyt ylivoimalla 25, joista lähes jokaisen kahden metrin säteellä maalista. 2000-luvun yhden kauden ennätys on Ilja Kovaltshukin 27 ylivoimamaalia kaudella 2005–06. Ovetshkinin yhden kauden ennätys on muuten 25.

Chris Kreider on maalinedustan kunkku. 50 maalia on tällä kaudella lähellä.

Sami Hoffrén

Tähti

Nashville Predatorsin paroni Roman Josi on kovaa vauhtia matkalla maagiseen sadan pisteen rajaan puolustajana. Luulin, että vastaavat kanuunakaudet jäivät auvoiselle 90-luvulle. Josin, 31, pistetahti enteilee tällä hetkellä 102 pisteen kautta. Järjetöntä. Se olisi kovin pakkinoteeraus sitten Brian Leetchin ja kauden 1991–92.

Puheenaihe

SM-liigan puolivälierissä nousi naurettava some-kohu, kun Jukurien Aatu Räty sai epäurheilijamaisesta käytöksestä käytöskympin. SM-liiga oli kuulemma pilannut taas kaiken ja tappaa tunteen, vaikka linja mukailee NHL:ää. Tampan ja Toronton välisessä ottelussa Pat Maroon ja Wayne Simmonds saivat kympit huutelusta. Onko NHL:äkin pilalla?

Suomalainen

Ville Husso ei hyydy. Ykkösvahdin ruudun aikoja sitten Jordan Binningtonilta ryövännyt Husso pelaa elämänsä jääkiekkoa ja ottaa isoja voittoja St. Louis Bluesille. Huhtikuun saldo on tuttua Hussoa: neljä ottelua, kolme voittoa, torjuntaprosentti 93,4 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,11. Joku seura saa ensi kesän UFA-markkinoilta pätevän ykkösvahdin Hussosta.

Farssi

Montreal Canadiensin kokenut hyökkääjä Brendan Gallagher piti viikolla painokkaan puheenvuoron ja syytti Ottawa Senatorsin huippulupausta Tim Stützlea filmaamisesta. Gallagherin pointit olivat hyviä, mutta jotenkin tästä jäi irvokas kuva, kun linjaajana oli juuri Gallagher, jolla on vastaavista tempuista historiaa.

Yllätys

New York Islanders on noussut varkain vielä mukaan pudotuspelikisaan, vaikka idän puolella näytti jo pari kuukautta sitten, että pudotuspelipaikat on jaettu. Islandersin puolustusvoittoinen pelitapa on taannut voittoja. Kakkosvahdiksi pudonnut Semjon Varlamov, 33, on noussut yllättäen valokeilaan loppukauden kirissä.

Ismo Lehkonen

Tähti

Auston Matthews, ei kahta sanaa. 56 maalia 66 otteluun. Matthews on urallaan pelannut 52 peliä, joissa hän on tehnyt vähintään kaksi maalia. Näyttää, ettei kukaan saa häntä runkosarjan lopputyönnössä kiinni. Toronto elää ja kaatuu tällä hetkellä siihen, että Matthewsin ketju dominoi. On kiinnostavaa nähdä, miten Matthews yritetään liimata pudotuspeleissä.

Puheenaihe

Edmonton Oilers on kuuden voiton letkussa kriittisellä hetkellä kautta. Edmontonin pudotuspelipaikka alkoi olla oikeasti uhattuna, mutta nyt joukkue on ottanut kymmeneen peliin seitsemän voittoa. Edmonton menee pudotuspeleihin. Treidien kautta puolustuspää on hieman tiivistynyt ja rauhoittunut, mutta en edelleenkään usko, että se on aukotonta.

Edmontonin kapteeni Connor McDavid johtaa sarjan pistepörssiä tehoilla 42+66=108.

Suomalainen

Helppo. Aleksander Barkov. Viiteen viimeiseen peliin 12 pinnaa ja kuusi maalia, morjes! Ja mihin paikkoihin otteluita. Barkov ei tee mitään 7–2-maaleja, vaan maaleja niillä hetkillä, kun on suurin hätä, Barkov astuu esiin ja antaa pojille happea. Käsittämätön heppu.

Farssi

Buffalo Sabres, joka varmisti taas sen, ettei joukkue pääse pudotuspeleihin. 11:ttä kertaa peräkkäin ja samalla uusi NHL:n ennätys, jota en usko, että rikotaan ikinä. Viimeisin peli Carolinaa vastaan oli hyvä esimerkki. Buffalo johti 3–1, ja sitten puolustaja päätti leikkiä ja Teuvo Teräväinen kuittasi kavennuksen. Buffalo löytää illasta toiseen uusia tapoja hävitä otteluita. Arvot eivät ole kunnossa.

Yllätys

Winnipeg Jets. Joukkue oli tekemässä viimeistä työntyä pudotuspeleihin, mutta hävisi kolme putkeen. En näe, että joukkue taistelee enää yhtenäisesti pudotuspelipaikasta. Tuntuu, että Jetsin johtavat pelaajat (Mark Scheifele ja Blake Wheeler) ovat runkosarjassa tekemässä vain henkilökohtaisia pisteitä. Winnpegissä pitää käydä iso arvokeskustelu, millaista jääkiekkoa he haluavat jatkossa pelata.