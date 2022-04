Yksi suomalainen on yltämässä Kurrin ja Selänteen tasolle – näin Mikko Rantanen aikoo estää oman saavutuksensa

Mikko Rantanen on lähellä rikkoa 100 pisteen rajan vuosituhannen ensimmäisenä suomalaisena. Colorado haluaa kuitenkin nyt ennen kaikkea puolustaa.

Colorado Avalanchen NHL-kausi on ollut toistaiseksi juuri niin vahva kuin osattiin odottaakin. Se dominoi Läntistä konferenssia ja kisaa viimeiset viikot runkosarjan voittajan Presidents’ Trophysta etunenässä Floridan kanssa.

NHL:n ykkösjoukkueen kovin tehomies on ollut Mikko Rantanen, 25.

Pistepörssin kärkikymmenikössä oleva Rantanen on tehnyt pelaamissaan 68 ottelussa hirmutehot 35+51=86.

Ennen lauantain peliä Coloradolla on jäljellä 11 ottelua. Jos Rantanen tekee niissä 14 pistettä, hänestä tulee vuosituhannen ensimmäinen maagisen 100 pisteen rajan rikkova suomalainen.

– Ei voi kieltää, etteikö sitä olisi hieno rikkoa, kun näin lähellä ollaan. Olisihan se komea saavutus, mutta ei niinkään tavoite, Rantanen sanoo IS:lle.

– Jos alkaa liikaa miettimään, että on pakko saada näin ja näin monta pistettä, niin peli menee yleensä aika huonoksi. Muutenkin yritän saada itseni sellaiseen iskuun, että olisin playoffeissa parempi kuin koko runkosarjan aikana.

Sadan pisteen kauden ovat suomalaisista pelanneet vain Jari Kurri ja Teemu Selänne. Tämän kaksikon seuraan Rantanen nousi jo aiemmin tällä viikolla, kun hän teki 400. NHL-ottelussaan 400. pisteensä.

Rantanen, Kurri ja Selänne ovat ainoat koko uran mitassa piste per peli -tahdissa NHL:ssä pelanneet suomalaiset.

– Onhan siinä aikamoiset kaverit. He ovat kuitenkin pelanneet vähän enemmän ja molemmilla on Stanley Cup. Se on itsellenikin uran tärkein juttu enemmän kuin se, onko piste per peli vai ei, Rantanen sanoo.

Rantanen tienaa yli 9 miljoonaa kaudessa, mutta myös tulos on sen mukaista.

Stanley Cupiin Coloradolla ja Rantasella on tänä kesänä täydet mahdollisuudet. Kuten jo parina aiempanakin kautena, kaikki muu kuin mestaruus olisi Avalanchelle valtaisa pettymys.

Colorado on yksi sarjan tulivoimaisimmista joukkueista, mutta Denverissä on tehty selväksi, millä keinoin keväällä pärjätään.

– Ennen runkosarjan viimeistä 20 peliä meillä oli palaveri, jossa puhuttiin puolustamisen tärkeydestä. Nimenomaan playoffeja ajatellen, että se on saatava kuntoon nyt, kun on vielä aikaa ns. harjoitella.

– Joukkueen keskittyminen on nyt ollut siinä. Parempaan päin on menty.

Vielä alkukaudesta Colorado järjesti huimia maalijuhlia, joissa verkko heilui molemmissa päissä. Kauden edetessä luukkuja on kuitenkin yritetty tilkitä.

Viime aikoina Colorado on jo onnistunut ottamaan hakemiaan vähämaalisia voittoja.

– Puolustamisesta on puhuttu nyt niin paljon, että on ollut kiva onnistuakin siinä myös peleissä. Alkukaudesta otimme jotain 7–6-voittoja, mutta valmentajat eivät oikein sellaisista peleistä tykkää.

Colorado on Floridan ja Toronton jälkeen kolmanneksi eniten maaleja tehnyt joukkue. Keskittyminen on kuitenkin nyt puolustamisessa.

Runkosarjan alusta asti on ollut selvää, että Coloradolle kauden 82 ensimmäistä peliä ovat vain valmistavia otteluita, eikä joukkuetta mitata vielä millään tapaa runkosarjassa.

Colorado on kärsinyt kauden mittaan paljon loukkaantumisistakin, mutta ne eivät ole menoa hidastaneet. Parhaillaan kärkiketjujen miehistä telakalla ovat kapteeni Gabriel Landeskog ja kakkossentteri Nazem Kadri.

Vaikka Colorado on jo käytännössä varmistanut lännen ykkössijan, Rantanen näkee, ettei viimeisissä runkosarjapeleissä ole varaa nostaa jalkoja pöydälle.

– Nämä ovat nyt lähinnä itseluottamuksen keräämistä, mutta voittaa tietysti pitää, että itseluottamus pysyy korkealla. Playoffeissa ei ole aikaa hävitä tai hakea itseluottamusta.

– Nyt täytyy yrittää saada vielä henkinen rentous ennen kuin kunnon pelit alkavat.

Coloradon todennäköisin vastus ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle on Nashville, Dallas tai Vegas.

Colorado on lännen selvä ennakkosuosikki myös pudotuspeleihin, mutta sen takana on tasaista.

– Kaikki joukkueet ovat hyviä, kun mennään pudotuspeleihin. Siellä yleensä kaikki ottavat vielä seuraavan askeleen, vaikka runkosarjan tulos olisi mikä tahansa, Rantanen tietää.

– Jos yksi pitäisi nostaa erityisen kovaksi, niin sanoisin Calgary. Niitä vastaan on ollut kovia matseja.

Hiljattain Rantanen sai joukkuetoverikseen jo TPS:n juniorivuosilta ja viime vuosien kesätreeneistä tutun kaverinsa Artturi Lehkosen, joka pelasi Rantasen tavoin tiistaina uransa 400. ottelun.

Montrealista mestaruusjahtiin värvätty Lehkonen, 26, on istunut Rantasen mukaan heti hyvin joukkueeseen.

– Jätkät tykkäävät tosi paljon niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin. Arsi on niin työteliäs. Raastaa ja painaa hommia. Vaikea sellaisesta pelaajasta on olla tykkäämättä.

Luotettava laitahyökkääjä Lehkonen tuo Coloradolle kaivattua osaamista juurikin puolustuspeliin.

– Hän on sopeutunut tosi nopeasti joukkoon ja myös pelannut heti hyvin, vaikka on kaikki uudet systeemit ja uusi joukkue.

Myös Rantasen sanalla oli painoarvoa Lehkosen hankinnassa. GM Joe Sakic nimittäin tiedusteli suomalaistähdeltään näkemyksiä maanmiehestään.

– Kyllä minulta kyseltiin Arsista pari päivää ennen siirtorajaa. Kerroin, miten asia on: hyvä tyyppi ja hyvä pelaaja, Rantanen sanoo.