Suosittu ohjelma kertoi NHL-legendan kuolleen – oli väärässä: ”Pyydämme anteeksi”

Mike Bossyn tilasta levisi väärää tietoa niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa.

NHL-legenda Mike Bossyn perhe on kertonut, että hän lepää kotonaan ja on rakkaidensa luona. Perheen kanadalaiselle TVA:lle antamat tiedot kumoavat sekä perinteisissä tiedotusvälineissä että sosiaalisessa mediassa levinneet huhut, jotka esittivät väärää tietoa Bossyn tilasta.

Bossy, 65, sairastaa keuhkosyöpää. The Hockey News väitti hänen joutuneen palliatiiviseen hoitoon. Palliatiivinen hoito on parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. The Hockey News poisti sittemmin artikkelinsa.

Mike Bossy (vas.), Wayne Gretzky ja Larry Robinson vuonna 1984.

Suosittu kiekkopodcast Spittin’ Chiclets väitti Expressenin mukaan, että Bossy olisi kuollut. Podcast pahoitteli virhettään Twitter-tilillään.

– Julkaisimme NHL-legenda Mike Bossysta twiitin, joka perustui väärään tietoon. Pyydämme anteeksi kaikilta, joihin virhe vaikutti, mukaan lukien Bossyn ystäviltä, perheeltä ja faneilta. Ajatuksemme ovat yhä hänen luonaan vaikeana aikana, Spittin’ Chicletsin tililtä viestittiin.

Bossyn perhe kiitti TVA:lle antamassaan lausunnossa Bossyn saamasta tuesta.

– Toivomme, että hänen yksityisyyttään kunnioitetaan tänä vaikeana aikana, lausunnossa sanottiin.

TVA:n mukaan moni pohjoisamerikkalainen tiedotusväline oli julkaissut paikkansa pitämättömän kuolinuutisen.

Mike Bossy Kanadan urheilun kunniagallerian tilaisuudessa vuonna 2007.

Bossy tähditti New York Islandersin joukkuetta, joka voitti neljä peräkkäistä Stanley Cupia vuosina 1980–83. Hän iski 725 NHL-ottelussaan 573 maalia. 129 pudotuspeliottelussa hän takoi 160 tehopistettä.