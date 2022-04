NHL:n superpyssy käsittämättömässä iskussa – 47 maalia 47 pelissä!

Toronton seuraennätystä sivuava Auston Matthews takoo maaleja tahtiin, jollaista ei ole nähty NHL:ssä 26 vuoteen.

Maailman ylivertaisin maalipyssy Auston Matthews on täysin poskettomassa iskussa NHL:ssä.

Toronton 24-vuotias supertähti riepotteli maanantain kierroksella mahtijoukkue Tampa Bayta, miten tahtoi.

Toronto haki Tampasta 6–2-vierasvoiton, Matthews teki tehot 3+1. Hattutemppu oli yhdysvaltalaissentterille kauden neljäs.

Matthewsin aisapari Mitch Marner kirjasi tehot 1+3.

Marraskuun lopulta lähtien Matthews on tehnyt 47 edellisessä ottelussaan 47 maalia.

Kauden 64 ottelussaan Matthews on tehnyt tehot 54+38=92.

Torontolla on jäljellä vielä 13 ottelua. Vaikka Matthewsilta on jäänyt kauden aikana viisi ottelua välistä, hän on vauhdissa 65 maaliin.

Täydessä 82 pelin runkosarjassa Matthewsin tahti tarkoittaisi 69 maalia.

65 maalin kauden NHL:n historiassa on pelannut vain 12 miestä. Edelliset ovat Aleksandr Ovetshkin (65) kaudella 2008–09 ja Mario Lemieux (69) kaudella 1995–96.

Matthews on mättänyt tällä kaudella maaleja keskimäärin 0,84 ottelua kohden. Se on kovin lukema sitten Lemieux’n 26 vuoden takaisen hirmukauden.

54 OSUMALLAAN Matthews sivuaa myös Rick Vaiven (1981–82) nimissä olevaa Maple Leafsin seuraennätystä yhden kauden maalimäärässä.

Tämän kauden maalitahti ei ole Matthewsille mikään uusi asia. Jo viime kaudella hän hurjasteli 52 otteluun 41 maalia (0,79/peli).