Aleksander Barkov otti mallia Patrik Laineelta ja pelaa nyt yhtä kaikkien aikojen suomalaiskausista – ”Olen treenannut sitä tosi paljon”

Aleksander Barkovin kausi on tällä hetkellä niin piste- kuin maalikeskiarvossa mitattuna 2000-luvun paras suomalaiskausi NHL:ssä.

Aleksander Barkov on NHL:n parhaita pelaajia.

Florida Panthersin Aleksander Barkov on yleensä tunnettu klassisena keskushyökkääjänä ja jumalaisena pelintekijänä.

Parin viime kauden aikana Barkovista, 26, on kuitenkin muovautunut myös yksi NHL:n parhaista maalintekijöistä.

Jo viime kaudella Barkov linkosi 50 peliin 26 maalia.

Tällä kaudella tahti on vain kiihtynyt. 56 ottelun jälkeen tamperelaisella on kasassa hirmutehot 33+39=72.

Maalipörssissä Barkov on 14:ntenä. Ottelukohtainen maalikeskiarvo 0,59 on sarjan kahdeksanneksi paras.

– Kun pelaa hyvien äijien kanssa, niin tulee tietenkin paikkoja, Barkov aloittaa vaatimattomaan tyyliinsä.

Hän on kuitenkin tehnyt määrätietoista työtä juuri maalinteon kehittämiseksi.

– Olen treenannut laukausta paljon. Ja muutenkin pelaamista maalin ympärillä. Jotkut yksittäiset pelaajat voivat tehdä yhdestä paikasta one-timerilla maalinsa, mutta suurin osa tekee maalinedustalta. Siinä pitää löytää hyvä kosketus kiekkoon ja sellainen maalivainu. Sitä olen harjoitellut.

– Nemo (Ville Nieminen) sanoi minulle jo joskus ennen NHL-urani alkua, että jos haluat pizzaa, mene pizzalle... Ja siitä jo tuli selväksi, Barkov naurahtaa.

Vaikka maaleja tehdään tunnetusti maalilta, Barkov on tehnyt tällä kaudella itselleen poikkeuksellisen paljon osumia myös hieman kauempaa erityisesti suoraan syötöstä.

Myös ylivoimalla, jossa Barkovin paikka on ollut oikealla b-pisteellä viime vuosien maskimieshommien jälkeen.

Barkov on imenyt laukaukseensa oppia hyvältä ystävältään Patrik Laineelta, jonka kanssa hän on harjoitellut pari edellistä kesää.

– En ole pelaaja, joka tekee 40 maalia kaudessa suoraan syötöstä b-pisteeltä. Mutta olen treenannut sitä tosi paljon jäällä ja jään ulkopuolella.

– Olen ottanut mallia maailman parhaalta siinä hommassa. Olen oppinut Patelta paljon juttuja. Ei laukauksestani tule ikinä samanlaista, mutta joitakin hyviä juttuja olen pystynyt häneltä ottamaan ja treenaamaan.

Barkov laukaus lähtee salamannopeasti ja tarkasti.

Barkov pelaa nyt yhtä kaikkien aikojen suomalaiskausista. Häneltä on jäänyt loukkaantumisen vuoksi väliin 13 ottelua, mutta nykyinen tahti ennakoi silti 89 pisteen kautta.

Täydessä 82 pelissä vauhti olisi 106:een.

Barkovin tämän kauden pistekeskiarvo 1,29 on vuosituhannen kovin suomalaispelaajalta. Viime vuosituhannella sitä kovempaan pystyivät huippukausinaan vain Jari Kurri ja Teemu Selänne.

Myös Barkovin maalitahti on nyt kovempi kuin yhdelläkään suomalaisella 2000-luvulla.

Kummassakaan tilastossa kauas ei tosin jää Coloradon Mikko Rantasen kuluva kausi (66 ott. 35+47=82).

Fakta 2000-luvun tehokkaimmat suomalaiskaudet Pisteet / ottelu 1,29 Aleksander Barkov 2021–22* 1,27 Mikko Rantanen 2020–21 1,24 Mikko Rantanen 2021–22* 1,18 Mikko Rantanen 2018–19 1,17 Aleksander Barkov 2018–19 1,16 Aleksander Barkov 2020–21 1,15 Teemu Selänne 2006–07 1,13 Teemu Selänne 2005–06 1,11 Olli Jokinen 2006–07 1,10 Teemu Selänne 2010–11 Maalit / ottelu 0,59 Aleksander Barkov 2021–22* 0,59 Teemu Selänne 2006–07 0,58 Mikko Rantanen 2020–21 0,56 Sebastian Aho 2019–20 0,54 Patrik Laine 2017–18 0,53 Mikko Rantanen 2021–22* 0,52 Aleksander Barkov 2020–21 0,50 Teemu Selänne 2005–06 0,50 Teemu Selänne 2009–10 0,50 Patrik Laine 2021–22* *tilanne

HurjiAKIN tilastoja merkittävämpää on, että Barkov on johtanut kapteenina Floridan Itäisen konferenssin ykkösjoukkueeksi.

Sunnuntaina Florida kaatoi Buffalon vieraissa 5–3, ja siitä tuli kauden ensimmäinen pudotuspelipaikkansa varmistanut joukkue.

Panthersilla on jäljellä vielä 13 ottelua ennen pudotuspelien alkua. Barkovin mukaan varaa minkäänlaiseen hengähdystaukoon ei ole.

– Meidän pitää jatkaa entistä kovemmin hommia ja kehittää peliä runkosarjan viimeiseen otteluun asti, Barkov sanoo.

– Jos nyt löysäämme otetta, ei ole olemassa katkaisijaa, jonka voisi vain kytkeä sitten pudotuspeleihin taas päälle.

Barkovin johtama joukkue on NHL:n mahtavin hyökkäystykistö neljännesvuosisataan. Florida on takonut hurjat 4,12 maalia ottelua kahden, mikä on ylivoimaisesti kovin lukema sitten kauden 1995–96.

– Tuossa pukukopissa meillä on tarpeeksi taitoa maalintekoon. Kaikki myös tekevät kovaa töitä. Taidosta ei ole mitään hyötyä, jos ei ole työmoraalia.

– Olemme tehneet paljon maaleja, mutta meidän pitää olla vähän parempia puolustuspäässä.

Yhdeksättä NHL-kauttaan pelaava Barkov sai uransa alussa huomata, kuinka harvinaista herkkua pudotuspelit voivat olla.

Jo viime kaudella Barkov kertoi nauttineensa jääkiekosta enemmän kuin koskaan aiemmin. Taas voi sanoa samat sanat.

– Nälkä kasvaa syödessä.