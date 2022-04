Keith Yandle ei saa tonnia täyteen NHL:ssä.

NHL:n kaikkien aikojen teräsmies Keith Yandle joutui lauantaina katsomaan ottelun lehdistökatsomosta ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen.

Yandlen seura Philadelphia Flyers hävisi Toronto Maple Leafsille 6–3.

Puolustaja ehti pelata peräti 989 ottelua peräjälkeen ennen kuin putki katkesi. Hän rikkoi legendaarisen Doug Jarvisin peräkkäisten otteluiden putken tammikuussa, kun hän pelasi peräkkäisen pelin numero 965. Yandlen putki alkoi maaliskuussa 2009.

Flyersin päävalmentaja Mike Yeo selitti penkitystä taktisilla syillä.

– Kun tällainen ratkaisu tehdään, se on organisaatiotason päätös. Teimme sen seuran parhaaksi pitkällä tähtäimellä, Yeo sanoi ennen ottelua ESPN:n mukaan.

35-vuotias Yandle ei ole tällä kaudella ollut enää lähellä parasta tasoaan. Vielä kaksi vuotta sitten hän teki Floridan siniviivalta 45 pistettä ja sitä edellisellä peräti 62, nyt tehot ovat 67 ottelussa 1+15 ja teholukema heikko –39.

Silti Flyersin liike yllätti monet, sillä Philadelphialla ei ole enää mahdollisuuksia pudotuspeleihin.

– En koskaan ajatellut voivani olla näin pettynyt Flyersiin, se on yksi suosikkijoukkueistani. Yandlen hyllyttäminen on täydellisen epäkunnioittavaa ja lähettää väärän viestin pelaajien uskollisuudesta faneille, entinen NHL-pelaaja, Flyersiäkin edustanut Jeremy Roenick, 52, jyrisi.

– Tämä joukkue ei ole menossa pudotuspeleihin. Mikä on tämän liikkeen viesti? Mike Yeo, sinun pitäisi hävetä. Keithin saavutus on merkittävä, ja sinä otit sen häneltä pois. Kuka vapaa agentti haluaisi enää pelata Mike Yeolle? Joukkue yrittää jälleenrakentaa ja sitten tekee tällaisen tempun. Uskomatonta! Olen todella pettynyt.

Yeo kehui Yandlea ja sanoi, että hän otti penkityksen vastaan hyvin.

– Hän otti sen vastaan kuten odottaisit Keith Yandlelta. Hän oli tietenkin pettynyt, koska hän on kilpailija. Toivon vain, että hän tunnistaa, miten uskomattomaan asiaan hän on pystynyt. Tämä on varmasti pettymys. Se ei kuitenkaan muuta sitä, että hänen suorituksensa on mieletön, Yeo sanoi.

Yandle jäi 11 ottelun päähän 1000 peräkkäisen NHL-ottelun rajapyykistä. Seuraavaksi sitä pääsee yrittämään Phil Kessel, jonka teräsmiesputken lukema on 968.