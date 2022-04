Aleksander Barkov nosti Floridan suosta huimassa sirkuksessa – suomalaistähti on yksi NHL:n kovimmista maalipyssyistä!

NHL:n mahtavin hyökkäyskone Florida nousi neljän maalin takaa 7–6-voittoon. Aleksander Barkov teki kaksi maalia ratkaisuhetkillä.

Aleksander Barkovilla on jyvä kohdillaan.

Itäisen konferenssin kärkijoukkue Florida Panthers ei saapunut terävimmillään lauantai-illan vierasotteluun Newarkissa.

New Jersey Devils otti heti alusta otteen itselleen. Toisen erän alussa se paineli jo 4–1-johtoon, ja toiselle erätauolle mentiin Devilsin 6–2-johdossa.

Päätöserässä Panthers kuitenkin näytti, miksi se on NHL:n mahtavin hyökkäyskone neljännesvuosisataan.

Florida aloitti huiman kirinsä, joka huipentui 7–6-jatkoaikavoittoon.

Aleksander Barkov säkenöi ratkaisuhetkillä. Suomalaiskapteeni teki vieraiden 5–6-kavennuksen ja 6–6-tasoituksen Floridan pelatessa lopussa ilman maalivahtia. Molemmissa maaleissa Barkov esitteli upeaa laukaisuosaamistaan.

Kyseessä oli Barkoville toinen kahden maalin ottelu putkeen.

Jatkoajalla Panthersille voiton ratkaisi niin ikään kahdesti ottelussa osunut ruotsalaispuolustaja Gustav Forsling.

Florida on esittelyt tällä kaudella useita kertoja kykyjään nousta useamman maalin takamatkalta voittoon. Viimeksi viikko sitten se nousi voittoon kolmen maalin takaa.

– Olemme aika hyvä joukkue. Tiedämme pystyvämme nousemaan takaa missä tahansa pelissä. Emme tietenkään ihan joka ilta voi nousta päätöserässä neljän maalin takaa, mutta meillä on joukkue, joka pystyy tekemään neljä maalia erään, Barkov sanoi ottelun jälkeen.

– Mutta ei tämä ollut meiltä ollenkaan hyvä peli. Kaksi ensimmäistä erää olivat turhauttavia. Niissä mikään ei toiminut.

Panthersin päävalmentaja Andrew Brunette suitsutti Barkovia.

– Tärkeillä hetkillä Barkov vain tulee läpi. Hän on niin valtava pala tätä ryhmää. Hän on johtajamme ja kapteenimme. Rakastan tätä, kun hän nousee esiin tärkeillä hetkillä, Brunette sanoi.

Devilsin puolelta Jegor Sharangovitsh teki ottelussa hattutempun. Lähes kahden kuukauden tauolta loukkaantumisen jälkeen New Jerseyn riviin palannut Janne Kuokkanen keräsi tehot 1+1.

Florida puolestaan sai ottelussa takaisin 12 viime ottelua sivussa olleen Anton Lundellin, joka ei kuitenkaan yltänyt vielä paluupelissään tehoille.

Hirmukautta pelaava Barkov on tehnyt pelaamissaan 55 ottelussa nyt tehot 33+37=70.

Vaikka Barkov on ollut loukkaantumisen takia sivussa kauden aikana 13 ottelusta, hän nousi maalipörssissä jo 14:nneksi.

Barkovista on tullut yksi NHL:n hurjimmista maalipyssyistä. Hänen ottelukohtainen maalikeskiarvonsa 0,6 on NHL:n seitsemänneksi kovin. Edellä ovat vain Auston Matthews (0,81), Leon Draisaitl (0,71), Filip Forsberg (0,69), Chris Kreider (0,67), Aleksandr Ovetshkin (0,64) ja Kyle Connor (0,61).

Täyden 82 ottelun sarjassa Barkovin tahti tarkoittaisi 49 maalia.

Barkov on enää kahden maalin päässä kausiennätyksestään.

Barkovin hurja maalitahti ei ole uusi asia. Jo viime kaudella hän mätti osumia ottelukohtaisella keskiarvolla 0,52.

Barkovin yhden kauden maaliennätys on 35, joka on peräisin edelliseltä täyspitkältä kaudelta 2018–19.

Florida on tehnyt tällä kaudella keskimäärin huimat 4,1 maalia ottelua kohden, mikä on kovin lukema miltään joukkueelta sitten kauden 1995–96. Edellisten 26 vuoden ajalta tulivoimaisin joukkue on ollut kauden 2018–19 Tampa Bay (3,89 maalia / peli).