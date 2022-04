NHL:n nuori taikuri iski taas ilmaveivillä!

Trevor Zegras ilmaveivasi jälleen.

NHL:n kikkakeisari Trevor Zegras, 21, oli jälleen vauhdissa varhain lauantaiaamuna. Anaheim Ducksin tulokassentteri teki kauden toisen ilmaveivimaalinsa ottelussa Arizonaa vastaan.

Suoritus oli taattua taikuri Zegrasin magiikkaa. Kolmen sekunnin sisään hän ehti ensin yrittää laukausta jalkojen välistä, ja kun se ei uponnut, Zegras iski ilmaveivillä kiekon reppuun. Kaiken kukkuraksi hän vielä kiersi veivauksellaan tolpalla seisoneen ketjukaverinsa Sonny Milanon.

Zegrasin avauserän puolivälissä syntyneellä osumalla Anaheim karkasi jo 3–0-johtoon.

Kyseessä oli yhdysvaltalaishyökkääjälle jo kauden toinen ilmaveivimaali.

Kaikkiaan NHL:n historiassa niitä on tehty nyt viisi. Zegrasin lisäksi kahdesti on veivannut Carolinan Andrei Svetshnikov. Kolmas ilmaveivikerhon jäsen on Nashvillen Filip Forsberg.

Zegrasin kauden ihmetemppuihin kuuluu myös ainakin alkukauden ilmaveivineppaussyöttö, jolla hän juoni fantastisen osuman Milanon kanssa.

Tulokkaiden pistepörssissä kolmantena oleva Zegras on tehnyt 63 otteluun nyt tehot 17+33=50.