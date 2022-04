NHL-tuomio: Jesse Puljujärvi on haluttua seuraa – suomalaisittain historiallinen asia yhdistää kärkijoukkueita

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Ismo Lehkonen.

Ville Touru

Tähti

Vielä syyskaudella Coloradon Darcy Kuemper oli tilastojen perusteella NHL:n keskivertoveskaria heikompi ja keskustelu alkoi, voiko mestarisuosikki nojata näin huojuvaan puuhun. Tämän vuoden puolella Jussi Parkkilan suojatti on kuitenkin ”pelastanut” kaikista maalivahdeista eniten maaleja ja noussut jo tilastossa kuin tilastossa kärkikahinoihin. Maalivahtiin Colorado ei kaadu.

Kuemper on lunastanut paikkansa Coloradossa tahmean alkukauden jälkeen.

Puheenaihe

NHL:ssä on tehty määrätietoisesti toimia hyökkäys- ja taitopelin korostamiseksi. Tällä kaudella verkko on heilunut keskimäärin jo reilut 6,2 kertaa ottelua kohden. Maalimäärät ovat nyt korkeimmillaan sitten 1990-luvun puolivälin. Kovin moni tuskin pistää tätä suuntausta pahakseen.

Suomalainen

Jesse Puljujärvestä on tullut aidosti tärkeä pelaaja Edmontonille. Connor McDavidista ja Leon Draisaitlista lähtien kaikkien Oilersin tähtien maalisuhde-, maalipaikka- ja maaliodottamatilastot ovat selvästi parempia, kun he pääsevät pelaamaan Puljujärven kanssa. Otantaa kaudelta on jo yli 50 peliä, joten mistään lyhyen ajan poikkeamasta ei ole kyse. Puljujärvi on valtaisalla työmäärällään erinomainen tukipelaaja, joka kaivaa kiekkoja, tekee tilaa, katkoo syöttöjä ja pelaa erittäin nöyrästi.

Vastustajat eivät saa hetken rauhaa, kun Edmontonin numero 13 on jäällä.

Farssi

Washingtonin tanskalaiskonkari Lars Eller teloi Carolinan Jesperi Kotkaniemen rumasti sairastuvalle ainakin 2–3 viikoksi. Ratkennutta peliä oli sekunteja jäljellä, kun turhautunut Eller päätti käydä ylimääräisenä miehenä lanaamassa Kotkaniemen puun takaa.

Yllätys

Calgaryn superketjun Matthew Tkachuk–Elias Lindholm–Johnny Gaudreau maalisuhde tasakentin on posketon 59–24. Lindholmin ja Tkachukin plus-miinus on nyt +49. 1980-luvun jälkeen kovimmat teholukemat ovat Vladimir Konstantinovin +60 (1995–96) ja Mario Lemieux’n +55 (1992–93). Nämä ovat helisemässä.

Sami Hoffrén

Tähti

Auston Matthews on sairas jätkä. Toronto Maple Leafsin supertähti saavutti ensimmäisenä pelaajana tällä kaudella maagisen 50 maalin rajan. Aikaa tähän meni vain 62 ottelua. Matthews, 24, on takonut 45 viime ottelussaan käsittämättömät 43 maalia. 60 maalia tällä kaudella menee rikki. Maailman tämän hetken parhaasta maalintekijästä ei saa debattia aikaiseksi.

Auston Matthews rikkoi 50 maalin rajan ensimmäistä kertaa urallaan.

Puheenaihe

Pysytään maalintekoteemassa. Suomalaisittain kuluva kausi on ollut historiallisen kova. Tässä vaiheessa kautta jo kolme finskiä (Mikko Rantanen, Sebastian Aho ja Aleksander Barkov) on rikkonut 30 maalin rajan. Neljäs on Roope Hintz (29 maalissa). Jos Patrik Laine (25 maalissa) liittyy joukkoon, uusi ennätys on tosiasia.

Suomalainen

Patrik Laine taitaa maalinteon lisäksi lakoniset verbaalitikarit. 25 maalia tällä kaudella tehneeltä Laineelta tivattiin tiistain kotiottelun jälkeen, yrittikö hän hakea laukauksellaan riparia, jotta peruspuolustaja Vladislav Gavrikov pääsee latomaan kiekon uuniin. No, Laineen vastaus oli silkkaa kultaa.

Farssi

Maalivahtien estämisjäähyt eivät ole lähtökohtaisesti vaikeasti tuomittavia. Varsinkin, jos pelaajan kontakti maalivahtiin on yhtä räikeä kuin keskiviikon kierroksella Buffalossa. Winnipeg Jetsin Mason Appleton jyräsi törkeästi täydellä voimalla Craig Andersonin, joka löi rytäkässä vielä päänsä ylärimaan. Täysfarssi, ettei tilanteesta vihelletty jäähyä.

Yllätys

Itäinen konferenssi on pumpattu täyteen laatua. Silti ei olisi ensimmäisenä juolahtanut mieleen, että vuodenvaihteen jälkeen idän paras joukkue on Boston Bruins. Karhea karhulauma on kärsinyt loukkaantumisista, mutta silti Bruins on kaapinut tämän vuoden puolella 41:stä ottelustaan huimat 28 voittoa. Bruins on salakavalasti noussut idän mustaksi hevoseksi.

Ismo Lehkonen

Tähti

Sidney Crosby on käsittämätön seppä. Hän on puolihiljaisuudessa ilman mitään suun paukuttamista johdattanut Pittsburghin taas pomminvarmaksi pudotuspelijoukkueeksi. Crosby tekee vierellään olevista pelureita. Puhutaan yhä yhdestä maailman parhaasta pelaajasta, joka ei leiki voitolla. Crosby aloitti tämän ”leikin” jo nuorena. Uskomaton päänuppi ja tasapaino, miten peliä pitää pelata.

Sidney Crosby johtaa Pittsburghin sisäistä pistepörssiä tehoilla 25+46=71.

Puheenaihe

Nostan jääkiekkoromantikkona World Cupin esille. Uskon, että pelaajien tahtotila pelata turnaus maiden välillä on niin kova, että näemme World Cupin pomminvarmasti tulevaisuudessa. Mitä nopeammin turnaus saadaan aikaiseksi, sitä parempi näin suomalaisvinkkelistä. Suomella on aika hyvänikäisiä huippupelaajia NHL:ssä. Suomella riittää melkein kuuteen kenttään jätkiä, jotka eivät kyykkää.

Suomalainen

Runkosarjan voitosta pelaa kolme joukkuetta: Colorado, Florida ja Carolina. Mikä näitä joukkueita yhdistää? Kaikissa joukkueissa eturivissä johtaa suomalaistähti: Mikko Rantanen, Aleksander Barkov ja Sebastian Aho. Paljon puhutaan Connor McDavidista, Auston Matthewsista ja muista ukkeleista, mutta sen voin sanoa, että tämä suomalaiskolmikko ei katkea.

Farssi

Anaheim Ducks painaa kymmenen ottelun tappioletkussa. Kun Trevor Zegras teki sen hienon tempun ja John Tortorella kritisoi sitä, Tortorella sai paskaa kaikkialta sanottuaan ettei tempulla ollut voittamisen kanssa kauheasti tekemistä. Tämä tuli taas mieleen Anaheimista. Kun nuoret pelaajat saapuvat NHL:ään, päivästä yksi alkaen pitäisi alkaa opetella voittavia tapoja, ettei vaan kasva kieroon.

Yllätys

Vegas Golden Knights otti kolme elintärkeää voittoa Jevgeni Dadonoviin liittyvän sekamelskan jälkeen. Kova suoritus, ja pudotuspelihaaveet ovat elossa. Dadonov raivasi itselleen raivoisasti eturivin paikan palattuaan Vegasiin. Etenkin 3–0-voitto Seattlea vastaan oli jämäkkä ja tyly työnäyte. Lännen pudotuspelitaistelu kiristyy entisestään.