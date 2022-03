Rantanen ja Aho ovat rikkoneet 30 maalin rajan. Barkovilla ja Hintzillä se on yhden päässä.

Tällä kaudella NHL:ssä historiallisesti peräti viisi suomalaispelaaja saattaa rikkoa 30 maalin rajapyykin.

Tiistain kierroksella sen paukutti rikki Carolinan Sebastian Aho, joka osui huippuottelussa Tampa Bayn verkkoon.

Kotijoukkue Lightning voitti ottelun lopulta jatkoajalla 4–3.

Kyseessä on Ahon kuuden NHL-kauden aikana jo kolmas kausi, jolloin hän yltää 30 maaliin. Viime kaudellakin raja olisi luultavimmin rikkoutunut, jos tynkäkauden sijaan ohjelmassa olisi ollut täysi rypistys.

Ahon tasaisen kovat maalimäärät kausi kaudelta: 24, 29, 30, 38, 24, 30.

Aho on Coloradon Mikko Rantasen (33) jälkeen kauden toinen 30 maalin suomalainen.

Seuraavat ovat jo ovella.

Floridan Aleksander Barkov teki tiistain kierroksella kauden 29. maalinsa, kun Panthers kaatoi kotonaan tyypillisessä maalijuhlassa Montrealin 7–4.

Dallasin Roope Hintz teki niin ikään maalin numero 29 osuttuaan Anaheimin verkkoon 3–2-voitossa.

Historialliseksi viidenneksi 30 maalin mieheksi on tyrkyllä Columbuksen Patrik Laine, jolla on kasassa 25 maalia, kun Blue Jacketsilla on kautta jäljellä vielä 15 ottelua.

Kerran historiassa neljä suomalaista on yltänyt yhdellä kaudella 30 maaliin. Se tapahtui edellisellä täysmittaisella kaudella 2018–19 (Barkov 35, Rantanen 31, Laine 30, Aho 30).

Maalinsa lisäksi Barkov nappasi Montrealia vastaan myös yhden syöttöpisteen.

Hurjaa kautta pelaava pantterikapteeni on rohmunnut 53 ottelussa tehot 29+37=66.

Aleksander Barkov on jo kaikkien aikojen 10. tehokkain suomalainen NHL:ssä.

Barkov nousi tiistain kahdella pisteellään myös NHL:n kaikkien aikojen suomalaispelaajien pistepörssissä kärkikymmenikköön – luultavasti ikiajoiksi.

Barkov (531 pistettä) ohitti listalla liki tuplasti otteluita pelanneen Valtteri Filppulan.

Jos 26-vuotias tamperelainen vain pysyy terveenä, nykytahdin valossa ei pitäisi mennä kovin monta vuotta siihen, että Barkov nousee Jari Kurrin ja Teemu Selänteen perään pörssikolmoseksi. Ero kolmantena olevaan Saku Koivuun on nyt 301 pistettä.

NHL:n suomalaisista aktiivipelaajista Barkov on pistetilastossa omilla luvuillaan. Seuraava tulee reilut 100 pistettä perässä 16. sijalla oleva Mikael Granlund.

Fakta NHL:n kaikkien aikojen suomalaispörssi Teemu Selänne 684+773=1457 (1451 ott.) Jari Kurri 601+797=1398 (1251) Saku Koivu 255+577=832 (1124) Olli Jokinen 321+429=750 (1231) Mikko Koivu 206+505=711 (1035) Teppo Numminen 117+520=637 (1372) Esa Tikkanen 244+386=630 (877) Kimmo Timonen 117+454=571 (1108) Jussi Jokinen 191+372=563 (951) Aleksander Barkov 210+321=531 (582) Valtteri Filppula 197+333=530 (1056) Jere Lehtinen 243+271=514 (875) Jyrki Lumme 114+354=468 (985) Sami Kapanen 189+269=458 (831) Christian Ruuttu 134+298=432 (621) Mikael Granlund 133+296=429 (656) Ilkka Sinisalo 204+223=427 (582) Petri Skriko 183+222=405 (541) Mikko Rantanen 162+233=395 (397) Sebastian Aho 175+211=386 (430)