Olympiavoittaja Petteri Lindbohm jahtaa nyt NHL:ssä legendaarista saavutusta – ”Pitäisihän se jo jollekin suomalaisellekin saada”

Petteri Lindhohmin pelipaikka Floridassa on tiukassa, mutta se ei tuoreen olympiavoittajan intoa latista.

Petteri Lindbohm on ollut kuukauden päivät Floridan mies.

Toronto Maple Leafs ja Florida Panthers pelaavat maaliskuun lopussa NHL:n huippuottelua. Erätaukojen aikana Scotiabank Arenan uumenissa kuntopiiriä tekevät vierasjoukkueen kokoonpanon ulkopuolella olevat varamiehet Petteri Lindbohm, Joe Thornton ja Patric Hörnqvist.

Vielä reilu kuukausi sitten tällainen tilanne ei olisi tullut mielenkään, kun Jokerien puolustaja Lindbohm, 28, juhli olympiakultaa maailman toisella puolen Pekingissä.

Tilanteet muuttuivat kuitenkin nopeasti. Viikko olympiavoitosta Lindbohm oli jo NHL:n kärkijoukkue Floridan mies.

– Kun alkoi näyttää siltä, etteivät hommat KHL:ssä jatku, halusin vielä pelata tällä kaudella. Peli-intoa on, Lindbohm sanoo saatuaan kuntopiirinsä tehtyä.

– Kartoitimme vähän, missä olisi mahdollisuuksia. Tuli info, että Florida saattaisi olla kiinnostunut. Ei tarvinnut kauan miettiä.

NHL ei ole Lindbohmille uusi sarja. Hän edusti St. Louis Bluesin organisaatiota neljän kauden ajan vuosina 2014–18. Otteluita NHL:ssä kertyi 40.

Sen jälkeen kolme kautta meni Sveitsissä ennen siirtymistä täksi kaudeksi kotikaupungin Jokereihin.

– Siitä lähtien, kun lähdin Pohjois-Amerikasta, tavoite on ollut tulla tänne takaisin. Olin enemmän kuin innoissani saadessani mahdollisuuden. Ihan sama, mikä rooli onkaan.

Lindbohm kokee olevansa nyt valmiimpi NHL:ään kuin edellisyrityksellä.

– Olen ehdottomasti. On tullut kokemusta, varmuutta ja paljon pelejä paljon alle. Kansainvälisellä huipputasolla isoja minuutteja. Nyt olen vasta parhaassa iässä. Ennen kaikkea olen näinä vuosina löytänyt peli-ilon. Sen, minkä vuoksi tätä oikeasti tehdään.

– St. Louisissa viimeisinä vuosina oli paljon loukkaantumisia. Halusin myös vähän rauhoittaa tilannetta ja ottaa askeleen taaksepäin. Laittaa ensi kropan kuntoon ja hakea vauhtia uuteen yritykseen.

Lindbohm oli Leijonien olympiajoukkueen tukipilareita Pekingissä.

Lindbohm on pelannut huippujoukkue Panthersissa viime viikkoina viidessä ottelussa. Puolustajan vastuu on ollut maltillista, mutta otteet varmoja.

– Oli aika makea homma laittaa taas NHL-paita päälle ja hypätä isoihin valoihin. Olin täpinöissä kuin pikkupoika.

– Meillä on pirun nopea ja taitava joukkue. Treeneissäkin on todella kova meininki. Mutta alkuun oli varsinkin kroppa aika ihmeissään, kun ensin piti toipua Pekingin aikaerosta ja heti perään vielä Suomen.

Heti ensimmäisessä ottelussaan Floridassa Lindbohm esitteli osaamistaan näyttävällä taklauksella. Laitamainoskin pamahti pimeäksi, kun suomalaisjärkäle jysäytti vastustajan rajusti sitä päin.

– Se sattui osumaan. Ei niitä nyt hakemalla haeta, mutta jos paikka on, niin tykkään pelata kovaa. Minun hommani on pelata simppelisti ja olla luotettava pelaaja varsinkin puolustussuuntaan.

Loppukauden yksisuuntaisella sopimuksella pelaava Lindbohm on Floridassa nyt enemmänkin rotaatiopelaaja ja jämäkkä peruspakki loukkaantumisten varalle.

Tosissaan Stanley Cupia jahtaavassa Panthersissa ei ole jätetty mitään sattuman varaan kevättä ajatellen. Lindbohmin hankinnan jälkeen GM Bill Zito vahvisti puolustustaan vielä Ben Chiarotilla ja Robert Häggillä.

Kaikkien ollessa terveinä Lindbohm on pakkihierarkiassa sijoilla 8–9, joten pelaavaan kuusikkoon on matkaa. Harvoin kaikki tosin terveenä ovat. Nytkin sivussa on ykköspakki Aaron Ekblad.

Kevään edetessä Panthersin NHL-puolustajien listan kymmenenneksi nimeksi voi vielä tulla mukaan koko kauden lonkkaansa kuntouttanut Markus Nutivaara.

Lindbohm suhtautuu tilanteeseensa positiivisesti.

– Totta kai haluan pelata, kuten kaikki muutkin. Mutta olen nyt jo saanut viisi peliä enemmän kuin mitä Jokereissa olisi tullut. Menen sillä mentaliteetilla, että niin monta peliä kuin tulee, kaikki otetaan vastaan.

– Jos en ole kokoonpanossa, sitten treenaan kovaa ja kannustan muita. Meillä on tosi hyvä meininki joukkueessa ja haluan ehdottomasti olla mukana luomassa sitä.

Lindbohmilla (vas.) on hymy herkässä Floridassa.

Lähiaikoina Lindbohm saa myös puolisonsa Kiran ja olympiafinaalipäivänä ensimmäistä syntymäpäiväänsä viettäneen esikoistyttärensä Floridan auringon alle.

Lindbohmin keväässä on myös ekstraporkkana. Olympiavoittajana ja maailmanmestarina hänellä on mahdollisuus nousta Stanley Cupin voittamalla legendaariseen kolmen kullan klubiin historian ensimmäisenä suomalaispelaajana.

– Olisihan se tietenkin hienoa. Kaverit siitä ovat jonkun verran laitelleet viestiä. Että siinä mielessä on ollut mielessä, Lindbohm naurahtaa.

– Voittaminen on siistiä ja sitä varten joka kausi tehdä töitä. Pitäisihän se jo jollekin suomalaisellekin saada.

Olympiakullan, maailmanmestaruuden ja Stanley Cupin on historiassa voittanut vain 29 jääkiekkoilijaa. Aktiiveista klubiin kuuluvat Jaromir Jagr, Sidney Crosby, Patrice Bergeron, Jonathan Toews ja Corey Perry.

Kapteeni Aleksander Barkovin johtamalla Panthersilla on tällä kaudella täydet mahdollisuudet mennä päätyyn asti. Vaikka Lindbohm on nyt joukkueessa varamiehenä, virallisten sääntöjen mukaan nimeen Stanley Cupin kylkeen riittää esimerkiksi yksikin peli finaalisarjassa.

Vaikka Panthers ja Lindholm kesäkuussa nostelisivatkin pokaalia, ensimmäinen kolmen kullan klubin suomalaisjäsen voidaan kuitenkin saada jo ennen sitä.

Valtteri Filppulan sarjasta puuttuu nimittäin enää MM-kulta.

– Jos jollekin toivoisi, niin ehdottomasti hänelle. Mahtava persoona, joka on tehnyt aivan mahtavan uran, Lindbohm hehkuttaa.