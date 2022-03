Patrik Laine palasi Winnipegiin, yleisöltä ristiriitainen vastaanotto – myös Tuija-äiti katsomossa

Patrik Laine kohtasi Winnipeg Jetsin ensi kertaa NHL-urallaan.

Columbuksen Patrik Laine palasi perjantaina ensi kertaa Winnipegiin, jonka hän jätti taakseen 14 kuukautta sitten.

Samalla Laine, 23, kohtasi Jetsin ensimmäistä kertaa urallaan.

Tehopisteille Laine ei yltänyt paluuottelussaan, jonka Winnipeg voitti jatkoajalla 4–3.

Pelipäivän aamuna pidetyssä lehdistötilaisuudessa Laine kertoi, ettei tiennyt yhtään, minkälaisen vastaanoton hän winnipegiläisyleisöltä saa.

Yleisö reagoi ottelun alussa entisen kultapoikansa paluuseen kahdella tapaa.

– Ristiriitainen reaktio Laineen koskiessa ensimmäistä kertaa kiekkoon. Tietenkin suosionosoituksia, mutta myös hiukkasen buuausta mukana, Winnipeg Free Pressin toimittaja Mike McIntyre raportoi Canada Life Centrestä.

Iso osa yleisöstä kuitenkin piti reilun neljän kauden ajan Jetsiä edustanutta Lainetta yhä omanaan. Jo ottelun alkulämmöillä Columbuksen kenttäpäätyyn laitojen ympärille oli kerääntynyt paljon faneja Laineen Jets-paitoihin pukeutuneina.

Monet olivat myös askarrelleet suomalaistähdelle osoitettuja kylttejä, joita he painoivat pleksejä vasten.

– Laine, tule takaisin, ole kiltti, eräässä tv-kuvissa näytetyssä kyltissä luki isoin kirjaimin.

Ensimmäisen erän puolivälin mainoskatkolla valotaululla näytettiin tribuuttivideo Laineelle, hänen kanssaan samassa kaupassa siirtyneelle Jack Roslovicille ja Winnipegin organisaatiosta täksi kaudeksi Blue Jacketsiin siirtyneelle apuvalmentaja Pascal Vincentille.

Videon aikana yleisö antoi äänekkäät suosionosoitukset, suurin osa seisaaltaan.

Laine kiitti entistä kotiyleisöään vaihtopenkiltä heiluttaen. Enää tässä vaiheessa buuauksista ei ollut tietoakaan.

– Se oli hienoa. En tiennyt etukäteen, millaisen vastaanoton saan täällä. Oli hauskaa ja hienoa nähdä kaikkien taputtavan ja hurraavan, Laine sanoi ottelun jälkeen.

Katsomosta tv-kuviin poimittiin myös Laineen Tuija-äiti, joka oli saapunut seuraamaan paikan päälle poikansa erityistä iltaa.

Itse ottelussa Laine sai jääaikaa yli 20 minuuttia, mikä oli eniten Columbuksen hyökkääjistä.

Laineelle avautui pari tilaisuutta maalintekoon, mutta makea osuma jäi tällä kertaa syntymättä.

Sitä Laine ahnaasti haki. Hän laukoi ottelussa seitsemän kertaa, joista neljä kohti maalia.

Ottelun loppuhetket olivat dramaattiset. Jets oli koko kolmannen erän kiinni voitossa 3–2-lukemin, ja kotiyleisö pääsi juhlimaan jo voittoa, kun kapteeni Blake Wheeler upotti keskialueelta kiekon tyhjään maaliin reilut 20 sekuntia ennen loppua.

Samaan aikaan Winnipegin puolustusalueella oli kuitenkin hässäkkää. Kotijoukkueen Josh Morrissey tulistui vieraiden Sean Kuralylle ja huitaisi tätä kiukkupäissään takaapäin polvitaipeeseen.

Sillä hetkellä Wheelerin laukoma kiekko oli vasta lipumassa maaliin. Morrisseyn vieressä seissyt tuomari hylkäsi jo juhlitun maalin ja passitti puolustajan jäähylle.

Rangaistus ehti kulua vain kuusi sekuntia, kunnes Oliver Bjorkstrand laukoi 3–3-tasoituksen aikaan 59.46. Jäällä ollut Lainekin pääsi riemuitsemaan villisti tuomareille raivostuneen yleisön edessä.

Pisteitä Morrissey ei kuitenkaan lopulta onnistunut sössimään, sillä Laineen Jets-vuosien läheisin joukkuekaveri Nikolaj Ehlers ratkoi heti jatkoajan alussa voiton kotijoukkueelle.

Laine jäi ottelussa ilman tehopisteitä.

– Tämä oli erityinen ilta. Kaksi pistettä olisi ollut kivempi, mutta otamme tämän yhden. Kaikkiaan tiukka matsi. Ei ehkä ihan paras peli meiltä, mutta ei myöskään huonoin, Laine kertasi pelin jälkeen.

Laine kertoi, etteivät suut juuri käyneet vanhojen joukkuekaverien välillä ottelun tuoksinnassa.

– Eipä juurikaan, vähän puhumista. Mutta keskityin enemmän peliin ja nautin täällä olemisesta.

Yksi piste oli Itäisessä konferenssissa yhdeksäntenä olevalle Columbukselle laiha lohtu sarjataulukossa. Kun jäljellä on 17 ottelua, sen ero viimeisellä pudotuspelipaikalla olevaan Washigtoniin on jo 14 pistettä, mikä on auttamatta liikaa.