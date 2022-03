Patrik Laine soitti suutaan kamerameren edessä Winnipegissä – ”Pää ylhäällä”

Patrik Laineen paluuottelu Winnipegiin on suuren mielenkiinnon kohteena.

Laine on ollut viime kuukaudet kovassa iskussa.

Columbuksen Patrik Laine, 23, pelaa perjantain NHL-kierroksella ensimmäistä kertaa urallaan vanhaa seuraansa Winnipeg Jetsiä vastaan.

Laine palasi perjantaina vanhaan kotiluolaansa ensi kertaa 14 kuukauden takaisen pelaajakauppansa jälkeen.

Winnipegin vanhan kultapojan kommentit olivat haluttua tavaraa aamujäiden yhteydessä. Paikalla oli runsaasti toimittajia. Myös Kanadan tv-jätit TSN ja Sportsnet olivat lähettäneet kameramiehistönsä Laineen pakeille ennen suurta iltaa, ja Laineen kommenteilla on herkuteltu kanadalaismediassa ennen ottelua.

”Tesoman tykki” oli kameroiden edessä kuin kotonaan.

– Suoraan sanottuna olen vähän hermostunut. En luonnollisesti ole innoissani nähdessäni teidät, mutta kaikki muut kylläkin, Laine sanoi ja sai toimittajat nauramaan.

– Olen ehdottomasti merkannut tämän pelin kalenteriini. Olen odottanut tätä päivää aika kauan. En niinkään Winnipegissä pelaamista, vaan tänne takaisin tulemista ja näiden loistavien fanien edessä pelaamista. Siitä tulee hauskaa.

Kun Laineelta kysyttiin odotuksista Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä kahdelta alkavaan otteluun, vastaus oli selvä.

– Meidän voittoa.

– Ei minulla ole aavistustakaan, mitä faneilta on luvassa. Otan vastaan, mitä annetaan. Yritän vain olla sama jätkä jäällä ja sen ulkopuolella kuin mitä olin täällä. Siinä se on.

– Toivottavasti saan pyssyttää pari Hellylle (Connor Hellebuyck). En lupaa mitään, mutta yritän.

Reilun neljän Winnipegin-kauden aikana Laine ystävystyi etenkin Jetsin Nikolaj Ehlersin kanssa. Tanskalaishyökkääjälle Laineella oli topakat terveiset.

– Hänen on parempi pitää pää ylhäällä ja olla varovainen.

– Ei vaan, vitsailin vain, Laine lisäsi virne suupielessä.

Laineen lähdön jälkeen Winnipegissä asiat eivät ole sujuneet erityisen loistokkaasti. Joukkueen pitkäaikainen päävalmentaja Paul Maurice otti yllättäen lopputilin kesken tämän kauden.

Jets on pudotuspeliviivan alapuolella, ja torstain kierroksella tyvipään Ottawa kävi antamassa sille tukkapöllyä.

Laineelta tiedusteltiin näkemyksiä Jetsin tilanteesta.

– En ole oikeastaan seurannut kovin tarkkaan tai katsonut kovin montaa peliä. Katson aina tulokset ja miten kaverit ovat suoriutuneet.

– Mutta joukkueena Jetsin menestyksestä minulla ei ole hajua. En ole katsonut tarpeeksi, eikä se oikein ole minun hommani analysoida, miksi he ovat siellä, missä nyt ovat. Toivon vanhoille pelikavereilleni kaikkea hyvää, mutta en tänään.

Laine pysähtyi vitsailunsa jälkeen myös pohtimaan syvällisempiä asioita liittyen koettelemuksiinsa ja niistä yli pääsemiseen.

– Tämä on ollut tunteiden osalta aika vuoristoratamainen kausi. Isäni kuoli, olin kaksi kuukautta sivussa loukkaantumisen vuoksi... Tämä on varmasti ollut yksi rankimmista vuosista, ei pelkästään jääkiekon kannalta, mitä olen kokenut. Mutta se on ollut hyvä aika oppia ja kasvaa ihmisenä.

Laine kertoi perspektiivinsä asioihin muuttuneen.

– Tuntuu, että olen ymmärtänyt tällä kaudella ja oppinut arvostamaan juttuja, joita teemme. On tämä aika hieno ammatti, jota saamme tehdä. Eikä maailmassa ole liikaa ihmisiä, jotka voivat sanoa samaa.

– Isän menettämisen jälkeen olen oppinut arvostamaan enemmän tällaisia pieniä juttuja ja pitämään hauskaa. Koskaan ei voi tietää, milloin tämä loppuu, Laine sanoi.