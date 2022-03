NHL-tuomio: Aleksander Barkov sai ansaitsemansa, mutta siihen liittyy myös riski – NHL virittelee suomalaisille merkittävää uudistusta?

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Ismo Lehkonen.

Ville Touru

Tähti

Calgaryn kulttivalmentaja Darryl Sutter on kaikessa jöröjukkamaisuudessaan mahtava viihdepaketti. Maajussin lehdistötilaisuuksien tuorein helmi kuultiin sen jälkeen, kun Flamesin Erik Gudbranssonille ei meinattu löytää kesken pelin lääkäriä tikkaamaan vekkiä kasvoista. ”Olisin tehnyt sen viidessä minuutissa. Ompelen hevoset ja lehmät kymmenessä”, Sutter tuhahti.

Darryl Sutter on elämänsä vedossa.

Puheenaihe

Sportsnetin sisäpiiritoimittaja Elliotte Friedman kertoi 32 Thoughts -podcastissaan ilmoilla olleesta alustavasta ideasta, että NHL:ssä alettaisiin jatkossa pelata viikoittain myös arkena yksi iltapäiväpeli. Suomalaisille NHL-faneille tämä olisi tietysti huippujuttu. SM-liigassa tuskin hypittäisiin riemusta, jos korostetusti nuoria kiinnostava NHL tunkisi vielä arkenakin samoille tv-katsoja-apajille.

Suomalainen

Floridan ykkösketjun uudesta tandemista Aleksander Barkov–Claude Giroux kohistaan – ja syystä. Barkov on saanut rinnalleen ansaitsemansa tähtipelaajan, odotukset ovat korkealla. Hänen vierellä on nähty vuosien saatossa milloin ketäkin. Se on ollut hyvä keino levittää kokoonpanoa, sillä Barkov tekee aina ketjukavereistaan parempia. Vanha aisapari Jonathan Huberdeau on pelannut jo pari vuotta pääosin eri ketjussa.

Farssi

Palkkakattokikkailu pitkäaikaisloukkaantuneiden listan avulla kasvattaa koko ajan merkitystään katon pysyessä koronan takia paikallaan. Se avitti mestari-Tampaa viime kaudella, ja nyt ainakin Vegas on rakentanut joukkuettaan suuresti LTIR:n avulla. GM:t kokoontuvat ensi viikolla kevätkokoukseensa, ja aihelistalla on tiettävästi ”Kutsherov-sääntö” eli palkkakaton ulottaminen tulevaisuudessa myös pudotuspeleihin, mikä sulkisi porsaanreiän.

Yllätys

Heinäkuussa 2018 Calgary ja Carolina tekivät kaupan, jossa liikkui tänä päivänä tarkasteltuna hurjia nimiä. Carolinaan siirtyivät Dougie Hamilton (viime kauden Norris-äänestyksen 4.) ja yliopistopakki Adam Fox (hallitseva Norris-voittaja). Calgary taas sai Elias Lindholmin (huippujoukkueen ykkössentteri) ja Noah Hanifinin (loistokautta pelaava Flamesin pakiston kivijalka).

Sami Hoffrén

Tähti

NHL:n dominoivimmasta puolustajasta ei ole ollut kahta kysymystä viime viikkoina. Roman Josi on pannut kutosvaihteen silmään kevätkaudella. 31-vuotias sveitsiläistähti on noussut pistepörssissä jo seitsemänneksi. Maaliskuun saldo on mykistävä: 4+22=26 pistettä 12 otteluun. Josi on loistanut Nashville Predatorsin kuuman jakson arvokkaimpana pelaajana.

Roman Josi johtaa puolustajien pistepörssiä hirmutehoilla 18+61=79.

Puheenaihe

Itä on sairaan kova. Siirtotakarajan jälkeen voimasuhteet itäisen ja läntisen konferenssin joukkueiden välillä kasvoivat entisestään, kun idän jengit kilpavarustelivat joukolla. Idän puolella on tänä keväänä poikkeuksellisen laaja kattaus laatujoukkueita, joilla on saumat mennä päätyyn asti.

Suomalainen

Erik Haula sai parin viikon kojoputken jälkeen kaivattuja onnistumisia, kun 31-vuotias porilaissentteri herkutteli viikon kahteen otteluun kovat tehot 0+5. Boston Bruins kisaa kiivaasti Tampan ja Toronton kanssa Atlantin divisioonan kakkospaikasta. Bruins tarvitsee loppukauden kirissä Haulalta ja hänen johtamaltaan kakkosketjulta jatkossakin tehoja.

Farssi

Sattuu sitä paremmissakin piireissä. Vegas Golden Knightsin ja Anaheim Ducksin vaihtokauppa sai surkuhupaisan käänteen, kun NHL ei hyväksynyt Jevgeni Dadonovin siirtoa Kaliforniaan. Käsittämätöntä suhmurointia. Dadonov reagoi tilanteeseen pelimiehen elkein paukuttamalla paluuottelussaan Vegasin paidassa tehot 1+2.

Yllätys

Torontossa ja Edmontonissa oli tilausta maalivahtivahvistukselle, mutta se olikin Minnesota Wild, joka sai haalittua siirtotakarajan pätevimmän veskarihankinnan. Marc-Andre Fleuryn kausi Chicagossa oli keskinkertainen, mutta 37-vuotias kanadanranskalainen on todistanut tasonsa kerta toisensa jälkeen kevään kovissa otteluissa.

Ismo Lehkonen

Tähti

Hattutempun Tampaa vastaan iskenyt David Pastrnak. On hienoa huomata, että Haula on pystynyt ruokkimaan Pastrnakin uudelle tasolle, mikä tietää Bostonille hyvää kevättä ajatellen. Mitä leveämmäksi Boston saa neljän sylinterin toimintaansa, sen parempi. Näyttää siltä, että ensimmäisellä kierroksella joku joukkue saa tehdä kovasti töitä, että saa kammettua Bostonin tieltään.

Puheenaihe

Siirtotakarajalla tapahtui kovia siirtoja, ja aika moni joukkue leikki kemiallakin. Esimerkiksi Florida, joka hommasi Claude Giroux’n. Puuttuiko Floridalta ylivoimaosaamista tai hyökkäysalueen osaamista? Ei. Giroux on Floridalle bonus-pelaaja, mutta siinä on omat riskinsä, kun hänen tulonsa pyöräyttää ketjut uusiksi. Tulevaisuus näyttää, miten se vaikuttaa Floridaan.

Suomalainen

Roope Hintz tekee kovaa jälkeä. Dallas Stars on ollut pitkään kovassa kilpajuoksussa ja roikkunut henkensä kaupalla sarjapisteissä. Aina kun joukkue on vähän luisumassa, Hintz on pystynyt taikomaan uskomattomia häkkejä. Normaalit jätkät eivät pysty vastaavanlaisiin suorituksiin kovassa painetilanteessa.

Roope Hintz teki kolmeen viime peliin viisi otteluiden kannalta kriittisen tärkeää maalia. Dallas voitti kaikki kolme.

Farssi

Vegas on tilanteessa, missä pudotuspeleihin pääsy vaatii 11 voittoa jäljellä olevista (16) otteluista. Todennäköisyydet pudotuspeleihin pääsyyn alkavat olla 20 prosentin luokkaa. Tätä vauhtia pudotuspelijuna menee Vegasilta ohi. Stressitilanne Vegasissa on kova, ja siellä on jätkiä telakalla. Loukkaantumistilanne on kuitenkin tekosyy heikkoihin otteisiin.

Yllätys

Toronton maalivahtirekrytointi siirtotakarajalla ei mennyt ihan lapaan. Toronto on sakkaillut tällä kaudella Jack Campbellin ja Petr Mrazekin kanssa, ja nyt joku ”Jaska” siellä keksi saunaillan päätteeksi, että otetaan KHL:stä Harri Säteri – ja lopulta Säteri päätyi Arizonaan waiver-listan kautta. Tuli mieleen, että GM Kyle Dubas on tehnyt jonkun puhalluksen Arizonaan, ja nyt Arizona otti kiukuspäissään Säterin.