Aleksander Barkovilla meni 7 sekuntia avata tehohanat uuden aisaparinsa kanssa – Roope Hintz taas hurjassa liekissä

Floridan ykkösketjun tähtitandemi Aleksander Barkov ja Claude Giroux pelasi ensimmäisen ottelunsa yhdessä.

PhiladelphiAN seuralegenda Claude Giroux pelasi torstaina NHL-uransa ottelun numero 1001, mikä oli ensimmäinen muussa kuin Flyersin paidassa.

Giroux, 34, debytoi Florida Panthersin riveissä Montrealissa pelatussa vierasottelussa.

Giroux oli pantu heti Panthersin ykkösketjuun Aleksander Barkovin ja Carter Verhaeghen rinnalle.

Uusittu ykkösketju kumartui ensimmäiseen aloitukseensa 29 sekunnin pelin jälkeen, kun Nick Suzuki oli vienyt kotijoukkueen ylivoimalla johtoon.

Sisääntulo oli tymäkkä.

Barkov voitti aloituksen, Giroux syötti kiekon alaspäin niin ikään Panthersissa debytoineelle Robert Häggille. Tämä avasi laitaan Barkoville, joka vyöryi hyökkäysalueelle ja laukoi 1–1-tasoituksen. Pelikello ehti kulua seitsemän sekuntia keskiympyrän aloituksesta.

Uuden päävalmentajansa Martin St. Louisin alaisuudessa pirteästi esiintynyt Canadiens ei päästänyt vieraitaan helpolla, mutta Itäisen konferenssin kärkijoukkue Florida oli lopulta parempi maalein 4–3.

Barkovin maali jäi suomalaiskapteenin illan ainoaksi tehopisteeksi, mutta aisapari Giroux nappasi vielä päätöserässä ottelun toisen syöttöpisteensä voittomaaliksi jääneeseen 4–2-ylivoimaosumaan.

Giroux’n lisäksi Panthersilta kahteen pisteeseen ylsi pistepörssin voittoa jahtaava Jonathan Huberdeau (0+2).

Giroux’n ja Häggin lisäksi myös kolmas Panthers-debytantti, Montrealista siirtynyt Ben Chiarot pääsi syöttöpisteellään tehoille heti uudessa joukkueessa.

Philadelphian seurahistorian pitkäaikaisin kapteeni Claude Giroux nähtiin ensi kertaa toisen joukkueen paidassa hänen vuonna 2008 alkaneella NHL-urallaan.

Barkovin ketjulla oli useampiakin tekopaikkoja lisämaaleihin. Se voitti yhdessä jäällä ollessaan laukaukset 10–2 ja dominoi Natural Stat Trickin mukaan maaliodottamaa (xGF%) peräti 82-prosenttisesti.

Giroux sai heti loukkaantuneena olevan ykköspakin Aaron Ekbladin paikan ykkösylivoimasta. Barkov ja Giroux pelasivat yhdessä myös muutamia vaihtoja alivoimalla.

Barkov ja NHL:n tämän kauden kolmanneksi paras aloittaja Giroux myös jakoivat vastuun aloitusympyrässä. Barkov kauhoi leftin pelaajana aloitukset vasemmalta, Giroux rightina oikealta.

Floridan kolmossentteri Anton Lundell oli jo seitsemättä ottelua putkeen sivussa joukkueensa kokoonpanosta.

Päävalmentaja Andrew Brunette kertoi pari päivää sitten, että Lundellin taannoinen alavartalovamma on jo kunnossa, mutta nyt hän on sivussa sairastelun vuoksi.

Tulikuuma Hintz hinaa Dallasia pudotuspeleihin

Dallasin ykkössentteri Roope Hintz on roihahtanut liekkeihin kauden toistaiseksi tärkeimmissä otteluissa.

Tällä kertaa Hintz teki kaksi maalia, kun Stars haki 4–3-rankkarivoiton huippujoukkue Carolinan kotiluolasta.

Hintz teki molemmat maalinsa päätöserässä. Ensin hän laukoi 2–2-tasoituksen. Carolina meni uudelleen johtoon, mutta vain minuutti myöhemmin tuulennopea tamperelaissentteri porhalsi karkuun ja laukoi tilanteeksi 3–3.

Kahdessa edellisessä ottelussa ykköstähtenä palkittu Hintz oli tällä kertaa ottelun kakkostähti heti maalivahti Scott Wedgewoodin jälkeen.

Arizonasta hankittu Wedgewood torjui Stars debyytissään peräti 44 kertaa. Ottelun hallitsijasta ei ollut epäselvyyttä, sillä Carolinan maalilla Frederik Andersenille kertyi vaivaiset 12 torjuntaa.

Carolinan suomalaisista Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen ja Jesperi Kotkaniemi saalistivat syöttöpisteet mieheen.

Hintz on tehnyt edellisten kolmen ottelun aikana tehot 5+1. Jokainen maaleista on ollut otteluiden kannalta kriittisen tärkeä, ja Stars on voittanut nyt kolme ottelua putkeen.

Hintzin viime pelien maalit ovat olleet koko Dallasin kauden kannalta huipputärkeitä, sillä joukkue käy kiivasta pudotuspelitaistoa Läntisessä konferenssissa.

Se on noussut nyt juuri viivan yläpuolelle kahdeksanneksi.

Starsin ykköspakki Miro Heiskanen oli sivussa yhdeksännestä ottelusta putkeen, mutta hänen odotetaan palaavan kaukaloon mahdollisesti jo viikonloppuna.

Suomalaispörssi Mikko Rantanen, COL 31+44=75 (61 ott.) Sebastian Aho, CAR 28+35=63 (60) Aleksander Barkov, FLA 27+36=63 (50) Roope Hintz, DAL 28+27=55 (61) Teuvo Teräväinen, CAR 16+33=49 (59) Patrik Laine, CBJ 25+23=48 (45) Mikael Granlund, NSH 9+39=48 (63) Anton Lundell, FLA 14+24=38 (52) Jesse Puljujärvi, EDM 12+19=31 (51) Erik Haula, BOS 8+22=30 (61)