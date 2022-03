Joonas Korpisalon sysimusta NHL-kausi on ohi – joutuu leikkauspöydälle

Joonas Korpisalo joutuu lonkkaleikkaukseen.

Columbus Blue Jackets tiedotti torstaina, että joukkueen suomalaisvahti Joonas Korpisalo, 27, joutuu lonkkaleikkaukseen. Samalla hänen NHL-kautensa on ohi.

Blue Jacketsin tiedotteen mukaan Korpisalon kuntoutusjakso kestää arviolta kuusi kuukautta.

– Tämä on vamma, josta Joonas on kärsinyt jo jonkin aikaa. Nyt se on mennyt pisteeseen, jossa leikkaus on paras vaihtoehto, GM Jarmo Kekäläinen sanoi.

Korpisalon kausi oli hänen NHL-uransa heikoin, ja hän oli kauden mittaan sivussa loukkaantumisten vuoksi.

Pelejä kertyi 22, joista 17 oli aloittavana maalivahtina. Voittoja tuli vain seitsemän. Torjuntaprosentti 87,7 ja päästettyjen maalien keskiarvo 4.15 olivat yli 12 ottelua pelanneista NHL-vahdeista sarjan huonoimmat lukemat.

Myös Korpisalon viime kausi päättyi ennenaikaisesti loukkaantumiseen. Toissa kaudella Korpisalo puolestaan joutui leikkauttamaan polvensa, mikä piti hänet pitkään sivussa.

Seitsemän kauden ajan Columbusta edustaneen Korpisalon sopimus Blue Jacketsin kanssa päättyy tähän kauteen, ja hänestä tulee ensi kertaa urallaan rajoittamaton vapaa agentti.

Korpisalon oli tarkoitus astua kauden jälkeen Kaartin jääkärirykmentin Urheilukouluun suorittamaan varusmiespalvelustaan, koska sen lykkääminen ei iän takia ollut enää mahdollista. Vielä ei tiedetä, miten lonkkaleikkaus ja puolen vuoden kuntoutus vaikuttavat asiaan.