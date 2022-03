NHL hylkäsi pelaajakaupan kaksi päivää siirtorajan jälkeen – ahne kriisiseura ajautumassa erikoisiin ongelmiin

NHL on hylännyt Vegasin ja Anaheimin Dadonov-kaupan.

Jevgeni Dadonov on taas Vegasin mies.

NHL:n siirtotakaraja oli maanantaina, mutta ratkaisu Vegasin ja Anaheimin kohukauppaan saatiin vasta kaksi vuorokautta myöhemmin.

NHL ilmoitti hylänneensä kaupan, jossa Vegasin Jevgeni Dadonov ja varausvuoro siirtyivät Anaheimiin vaihdossa uransa lopettaneen Ryan Keslerin kalliseen sopimukseen ja puolustaja John Mooreen.

Vegas yritti päästä eroon ylipalkkaisesta venäläispelaajastaan, mutta NHL komensikin Dadonovin takaisin kasinokaupunkiin.

– Golden Knights hyväksyy liigan päätöksen ja toivottaa Jevgenin takaisin seuraamme, Vegas tiedotti hylkäyksen jälkeen.

Syy harvinaiseen hylkäykseen oli se, että Dadonovilla olikin sopimuksessaan lista kymmenestä joukkueesta, joihin häntä ei saa kaupata. Anaheim oli tällä listalla.

Tieto listasta tuli kuitenkin ilmi vasta kaupan jälkeen, eikä Vegasilla ollut tietoa siitä. Kuten ei mediatietojen mukaan ollut myöskään NHL:n rekisterillä.

Dadonov oli neuvottelut sopimukseensa listan Ottawan kanssa syksyllä 2020, kun hän teki nykyisen kolmivuotisen, 15 miljoonan dollarin sopimuksensa. Hän oli myös toimittanut listan aikataulussa Senatorsille.

Ottawasta Dadonov kaupattiin viime kesänä Vegasiin, mutta jostakin syystä tieto listasta ei ole kulkenut eteenpäin.

Toistaiseksi ei tiedetä, missä ja kuka virheen on tehnyt, sillä myös NHL:n keskustoimisto on hyväksynyt Dadonovin siirron Ottawasta Vegasiin ilman, että hänen sopimuksessaan olevaa listaa on huomioitu.

Tieto listasta on kuitenkin ollut koko ajan esimerkiksi NHL-sopimuksista kirjaa pitävällä CapFriendly-sivustolla.

Dadonov-kaupan hylkäämisen jälkeen Vegas joutuu vaikeaan tilanteeseen.

Palkkakattonsa kanssa ahtaalle ajautunut joukkue yritti ilmeisimmin päästä eroon Dadonovin kalliista sopimuksesta, jotta sillä olisi ollut palkkakatossaan tilaa nostaa tärkeä puolustaja Alec Martinez pois pitkäaikaisloukkaantuneiden listalta.

Nyt sitä mahdollisuutta ei ole. Tervettä pelaajaa ei myöskään saa palkkakattoa kiertääkseen pitää pitkäaikaisloukkaantuneiden listalla, joten tilanne on menossa mutkikkaaksi.

Myös Vegasin ykköstähti Mark Stone on jättipalkkoineen kyseisellä listalla, joten häntäkään tuskin on mahdollista saada enää runkosarjassa kaukaloon.

Keslerin sopimuksen hankkiminen pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle olisi Dadonovin myynnin lisäksi myös auttanut Vegasia kikkailemaan palkkakaton kanssa.

Vegasin GM Kelly McCrimmonilla riittää mietittävää.

Vegas on jo pidempään kikkaillut pitkäaikaisloukkaantuneiden listan avulla palkkakaton kanssa ja ahnehtinut riveihinsä pelaajia pitkälle toistakymmentä miljoonaa yli palkkakaton. Syksyllä se esimerkiksi hankki 10 miljoonaa kaudessa tienaavan supertähden Jack Eichelin.

Vielä ei tiedetä, miten Vegas aikoo palkkakatto-ongelmansa ratkoa. NHL:ssä saa tehdä pelaajakauppoja myös siirtorajan jälkeen, mutta tällöin pelaajat eivät saa pelata enää kuluvalla kaudella.

Koska Dadonov ei ole itse tehnyt mitään väärää, keskustelua on herännyt siitä, salliiko NHL Vegasin kaupata tätä vielä uudestaan, jolloin sotkuun syytöntä venäläishyökkääjää rangaistaisiin loppukauden pelikiellolla.

Muut joukkueet myös tietävät Vegasin olevan nyt todellisissa ongelmissa, joten kovin halvalla muut eivät varmasti ole Golden Knightsia auttamassa. Luultavasti Dadonovin mukana pitäisi liikkua esimerkiksi ykköskierroksen varausvuoro.

Dadonovin sopimusta (AAV 5,0 milj.) on jäljellä vielä ensi kausi.

Vegas on nyt ongelmissa paitsi toimistolla myös kaukalossa. Kauteen yhtenä suurimmista mestarisuosikeista lähtenyt joukkue on ajautunut todelliseen kriisiin, ja se tarvitsisi kuumeisesti esimerkiksi juuri Martinezia riveihinsä.

Vegas on luisunut jo pudotuspeliviivan alapuolelle Läntisessä konferenssissa. Pudotuspelien ulkopuolelle jääminen olisi kauteen valtavasti panostaneelle joukkueelle totaalinen katastrofi.

Golden Knightsilla on jäljellä enää 16 ottelua. The Athleticin tuoreessa ennusteessa Vegasin pudotuspelitodennäköisyys on enää 25 prosenttia.