Kuvat: Justin Bieber suunnitteli legendaariselle NHL-seuralle peliasut – paidassa ennennäkemätön juju

Popin supertähti on pitkäaikainen Toronto Maple Leafsin kannattaja.

NHL-joukkue Toronto Maple Leafs kohtaa Suomen aikaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä New Jersey Devilsin täysin uusissa peliasuissa, jotka on suunnitellut supertähtiartisti Justin Bieber.

Pelipaidat ovat kanadalaisartisti Bieberin muotibrändin Drew Housen ja Adidaksen käsialaa.

– Rakkauteni Maple Leafsia kohtaan on aina ollut iso osa identiteettiäni. Intohimoni joukkuetta kohtaan on ommeltu tähän paitaan, Bieber sanoi ESPN:n mukaan tiedotteessaan.

Pelipaidassa Toronto luopuu ikonisesta pääväristään sinisestä. Pelipaita on musta. Logo ja paidan yksityiskohdat ovat tummansinisiä. Paidan hihoihin on kirjailtu hennosti näkyvä Toronton kaupungin siluetti.

Paidan erikoisuus on se, että paita on käännettävissä. Paidan toisella puolella on Drew Housen ja Maple Leafsin tunnuksista tyylitelty keltainen yhdistelmälogo. Tällä puolen paitaa tummansiniset yksityiskohdat ovat keltaisia.

ESPN:n mukaan käännettävä pelipaita on ensimmäinen kaikkien pohjoisamerikkalaisten ammattilaissarjojen historiassa.

– Yhteistyössä Justinin kanssa syntyi ainutlaatuinen erikoispaita, josta tulee erityinen faneille ja koko joukkueelle, Maple Leafsin puheenjohtaja ja entinen NHL-pelaaja Brendan Shanahan kommentoi.

Bieber on osoittanut sosiaalisen median kanavillaan rakkauttaan jääkiekkoon ja Toronton joukkueeseen. Bieber, 28, on myös esiintynyt useasti keikoillaan ja yhteistyötapahtumissa Maple Leafsin pelipaidassa.

Marraskuussa hän julkaisi kuvan ilmeisesti kotinsa seinille kehystetyistä Edmontonin Connor McDavidin ja Toronton Auston Matthewsin pelipaidoista saatetekstillä ”inspiraatiota parhaista”.

Maple Leafsin ja Devilsin välistä ottelua markkinoidaan erityisesti nuorelle yleisölle. Bieberin suunnittelema pelipaita on 15. erikoispaita Maple Leafsin 105-vuotisessa historiassa.