Jättihankinta lyötiin heti yhteen Aleksander Barkovin kanssa – suomalaistähden Instagramissa alkoi pöhinä

Aleksander Barkovista ja Claude Giroux’sta leivotaan Floridan ykkösketjun uutta tutkaparia.

NHL:n suuriin mestarisuosikkeihin lukeutuva Florida Panthers jysäytti siirtorajan kovimman tähtihankinnan, kun se hankki Philadelphian seuralegendan Claude Giroux’n.

Giroux, 34, oli tiistaina mukana ensi kertaa uuden joukkueensa harjoituksissa. Hänet pantiin heti ykkösketjuun Aleksander Barkovin ja Carter Verhaeghen rinnalle. Giroux sai heti paikan myös Barkovin rinnalta ykkösylivoimasta.

Suomalaiskapteeni oli innoissaan uudesta huippuvahvistuksesta.

– Tietenkin siitä oli huhuja, mutta kun se varmistui, kaikki olivat innoissaan. Hän on niin loistava pelaaja. Oli hienoa nähdä hänet jäällä. Kaikki se taito ja muu, mitä hän tuo joukkueeseen, Barkov sanoi harjoitusten jälkeen.

Barkov ja Verhaeghe ovat pelanneet valtaosan kaudesta yhdessä, mutta kaksikon rinnalla on kierrätetty milloin ketäkin. Anthony Duclair, Maxim Mamin, Sam Reinhart ja Mason Marchment ovat käyneet vuorollaan nautiskelemassa Barkovin rinnalla pelaamisesta.

Valmennuksen on ollut helppo kierrättää pelaajia Barkovin rinnalla, sillä se on paikka, jossa yleensä jokainen onnistuu.

Peliälystään ja oveluudestaan tunnettu tähtiluokan Giroux sopinee erinomaisesti monipuolisuusihme Barkovin aisapariksi.

– Oli mahtavaa, kun on noin hyvä pelaaja laidalla. Voi aina luottaa ja antaa kiekkoa hänelle, kun tietää, että kiekko löytää minut sen jälkeen, Barkov sanoi.

– Giroux on yksi niistä pelaajista, joiden kanssa on erittäin mukava pelata. Olen erittäin innoissani, että ensinnäkin hän on joukkueessa, mutta että saan vielä mahdollisuuden pelata hänen kanssaan. Meillä tulee varmasti hauskaa yhdessä.

Barkov kertoi innoissaan, kuinka hän on täpinöissään jo pelkästään Giroux’n tekemisten seuraamisesta.

– Treenaan esimerkiksi kesäisin Patrik Laineen kanssa. Hän on supertähti tässä liigassa. Minulle merkitsee todella paljon nähdä, mitä hän tekee. Sama Clauden kanssa. Hän on ollut NHL:ssä aina ja joka vuosi yksi parhaista pelaajista.

Giroux ylisti Barkovia lehdistötilaisuudessaan maanantaina ja kommentoi mahdollisuutta päästä pelaamaan NHL:n absoluuttisen eliittisentterin rinnalla.

– Jos saan mahdollisuuden pelata hänen kanssaan samassa ketjussa, olen kuin lapsi menossa ensimmäisenä päivänä kouluun. Hihittelen hieman, Giroux sanoi.

Barkovilta kysyttiin Giroux’n kommentista.

– Muistan ensimmäisen päiväni koulussa. En halunnut mennä sinne, joten en oikein tiedä, miten tuon ottaisi, Barkov tuumasi ja sai toimittajat nauramaan.

Florida oli jo ennen Giroux’n hankintaa NHL:n tulivoimaisin joukkue 26 vuoteen. Se on tehnyt keskimäärin poskettomat 4,07 maalia ottelua kohden.

Giroux on yksi NHL:n edellisen vuosikymmenen tehokkaimmista pelaajista. Hänen lisäyksensä mahtitykistöön on huima bonus.

– Kun tuodaan tällaisia kavereita sisään ja tehdään joukkueesta vielä entistä parempi, se on valtava viesti meille, että haluamme todella voittaa, Barkov sanoi.

Giroux’n lisäksi Panthers hankki siirtorajalla kokeneen peruspuolustajan Ben Chiarotin ja syvyyspakki Robert Häggin. Niin ikään kovaotteinen peruspakki Petteri Lindbohm tuotiin myös sisään hiljattain.

Flyersin seurahistorian pitkäaikaisin kapteeni Giroux oli Philadelphiassa pidetty seuraikoni.

Kun hänestä on nyt tulossa Barkovin aisapari, tämä on näkynyt myös suomalaistähden sosiaalisessa mediassa.

Barkov kertoi, että hänelle on alkanut vyöryä Instagram-seuraajia Philadelphiasta.

– Minulle on tullut paljon seuraajia Philadelphiasta. Varmaan edelliset 5 000 seuraajaa ovat sieltä. Kiitos Claude, Barkov virnisti.