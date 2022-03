Harri Säterin sopimus NHL:n suurseuraan ei saa varauksetonta tukea asiantuntijoilta.

Toronto Maple Leafs yllätti sunnuntaina kiekkomaailman tekemällä sopimuksen Leijonille olympiakultaa torjuneen Harri Säterin kanssa.

Lue lisää: Nyt jysähti: olympiavoittaja Harri Säteri siirtyy NHL:n huippujoukkueeseen

Säteri, 32, on yksi lukuisista suomalaispelaajista, jotka lähtivät KHL:stä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Hän pelasi Sibir Novosibirskin paidassa runkosarjassa 38 ottelua ja torjuntaprosentti oli 92,6.

Lue lisää: Venäjälle jäi jopa 100 000 euroa – kultaleijona Harri Säterin piti paeta Siperiasta kotiin

Pohjois-Amerikka ei ole Säterille vieras manner, sillä hän on pelannut useita kausia San Jose Sharksin, Florida Panthersin ja myös Detroit Red Wingsin organisaatioissa. NHL-pelejä hänelle on kertynyt seitsemän kappaletta, kaikki Panthersin paidassa.

Toronto toivoo Säterin olevan ratkaisu seuran karmeaan maalivahtitilanteeseen.

Ykkösvahdiksi täksi kaudeksi hankittu Petr Mrazek on epäonnistunut pahoin ja pistettiin siirtolistalle sunnuntaina. Urallaan pääasiassa kakkosvahtina ollut Jack Campbell pelasi erinomaisesti alkukauden, mutta petti pahasti vuodenvaihteen jälkeen ja on nyt loukkaantuneena.

Viime peleissä Leafsin maalilla on ollut ruotsalainen, myös TPS:ssä piipahtanut Erik Källgren, joka pelaa ensimmäistä täyttä kauttaan Pohjois-Amerikassa.

Mutta asiantuntijat eivät ole täysin vakuuttuneita, että Säteri pystyy olemaan Leafsin menestyshaaveiden pelastaja.

– Hän ei ole löytänyt paikkaansa NHL:ssä. Hän on 31, eli hän ei ole mikään nuori poika. Hän on kokenut ammattilainen, mutta mitä hän on NHL-tasolla? Siinä on iso kysymysmerkki. Hienot tilastot KHL:ssä, mutta minäkin pelasin hyvin KHL:ssä. Pelasin kuusi peliä ja kaksi nollapeliä, ex-maalivahti Jamie McLellan kommentoi TSN:llä.

Toinen entinen NHL-maalivahti Martin Biron ei myöskään ole vakuuttunut Säterin kyvyistä.

–Onkohan tämä enemmän AHL-sopimus kuin NHL-sopimus? Ihmiset puhuvat siitä NHL-sopimuksena, koska Leafsin maalivahtitilanne on niin karmea, Biron arvioi niin ikään TSN:llä.