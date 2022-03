Jesse Puljujärvi latasi akkunsa – tuuli on taas kääntynyt Edmontonissa: ”Ihan eri fiilis”

Jesse Puljujärvi palasi kuukauden tauolta, ja Oilers on kaikkien myrskyjen jälkeen taas matkalla kohti pudotuspelejä.

Jesse Puljujärvi on täynnä virtaa kauden tärkeimpien pelien alkaessa.

Edmonton Oilersilla kulkee taas komeasti. Lauantaina joukkue otti viidennen voiton putkeen, kun New Jersey Devils kaatui kotijäällä joukkueelle harvinaisessa iltapäivän kotiottelussa 6–3.

Toisen ottelunsa loukkaantumisen jälkeen pelannut Jesse Puljujärvi syötti Oilersin maaleista kaksi ja rikkoi ensi kertaa NHL-urallaan 30 tehopisteen rajapyykin (48 ottelua, 12+18=30).

– Hyvä voitto. Tiukkaa kolmanteen erään asti, kunnes saimme pari hyvää maalia siihen. Voittomaali vielä ylivoimalla, mikä oli hieno juttu, Puljujärvi kertasi IS:lle pelin jälkeen.

Edellispelin tapaan Puljujärvi viiletti toisessa kärkiketjussa Leon Draisaitlin ja Zach Hymanin rinnalla.

Puljujärvi on palannut kaukaloon täynnä virtaa. Hän oli jalkavaivansa takia sivussa 12 ottelusta.

– Kuukauden päivät kuntouttelin ja katselin pelejä sivusta. Kyllähän se on mukava päästä joukkueen matkaan. Pellaamaan taas, Puljujärvi sanoo ja vakuuttaa olevansa taas täydessä iskussa.

Kuukauden sivusta seuraamisen voisi kuvitella olevan jollekin ikävä ja raskaskin kokemus, mutta iloista Tornion miestä se ei lannistanut.

– Ei se loppujen lopuksi rankkaa ollut. Oikein kun suhtautuu, niin hyvin jaksaa. Vedin hyvän kuntoutus- ja treenipätkän. Ei kai siinä sen kummempaa.

Puljujärvi pääsikin lataamaan akkunsa täyteen ennen kauden tärkeimpiä pelejä.

– Näin justiin!

Oilers kaatoi lauantaina kotonaan Devilsin.

Edmontonin kausi on ollut todellista vuoristorataa. Se aloitti kauden loistavasti ja käväisi joulukuun alussa koko sarjan kärkipaikalla. Seuraavan parin kuukauden ajan sen olikin koko NHL:n huonoin joukkue. Nyt Oilers on saanut jälleen kurssinsa oikaistua ja on matkalla pudotuspeleihin.

Esimerkiksi Moneypuck.comin ennuste antaa Oilersin pudotuspelipaikalle jo 86 prosentin todennäköisyyden.

– On ihan eri fiilis, kun tulee voittoja ja pääsee hyvällä itseluottamuksella aina seuraavaan peliin.

– Nyt olemme pelanneet taas hyvin. Tästä vain jatketaan vielä reilu kuukausi pudotuspelejä kohti. Ne ovat meille iso tavoite.

Juuri ennen Puljujärven loukkaantumista Oilers ehti antaa kenkää päävalmentajalleen Dave Tippetille. Tilalle nostettiin AHL:stä Jay Woodcroft, 45, joka valmentaa nyt ensi kertaa päävastuussa NHL:ssä.

Puljujärvi on pannut merkille uuden valmentajan tuoman muutoksen.

– Tällaiset muutokset tuovat sellaista energiaa joukkueeseen ja toimintaan. Sen olen huomannut.

Myös toinen asia Oilersissa on muuttunut sitten alkukauden. Nyt joukkueen eturivin maalipyssynä Draisaitlin ja Connor McDavidin tahdissa häärii vajaat pari kuukautta sitten hankittu Evander Kane.

San Josesta potkittu kohupelaaja on tehnyt 23 Oilers-ottelussaan kovat tehot 12+8=20.

– Siinä on kyllä viileäpyttyinen jätkä. Tekee oman hommansa hyvin, Puljujärvi sanoo.