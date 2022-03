Patrik Laineelle kovaa suitsutusta Pohjois-Amerikassa – ”Yksi NHL:n dominoivimmista pelaajista”

Patrik Laineen alkuvuoden huippuvire ei ole jäänyt huomaamatta Pohjois-Amerikassa.

Patrik Laine on juhlinut viime viikkoina maaleja väkevään tahtiin.

Columbus Blue Jackets on löytänyt hyvän vireen jääkiekon NHL:ssä. Hyvän alun jälkeen joukkue ajautui todella heikkoon vaiheeseen, mutta on taas ponnahtanut voittavalle tasolle. Yksi syy tähän on Patrik Laineen erinomainen vire.

Vielä tammikuun alussa Laineen kausi saldona oli kuusi maalia, mutta tamperelainen on sen jälkeen mättänyt 22 ottelussa 18 maalia ja yhteensä 31 tehopistettä. Hän on noussut jo joukkueensa parhaaksi maalintekijäksi.

Myös arvostettu urheilusivusto The Athletic nosti Laineen yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä Columbuksen mainion vireen taustalla.

Laine saa sivustolta kolmannen kausineljänneksen arvosanakseen A:n, eli suomalaisittain tutummin täyden kympin.

– Uskomaton täyskäännös. Laine on ollut yksi NHL:n dominoivimmista pelaajista viime viikkojen ajan ja löytänyt uudelleen sen räjähtävän hyökkäysvireen, jota väläytteli uransa alussa Winipegissä. Hän takoo maaleja hälyttävään tahtiin, sivusto kirjoitti.

Patrik Laine ja Columbus jahtaavat Washingtonia ja pudotuspelipaikkaa.

The Athletic huomioi myös, että tehojen lisäksi Laineen peli näyttää kokonaisvaltaisesti paremmalta kuin aiemmin Columbuksen aikana.

– Hänen pelinsä on nyt energistä ja hän tekee merkityksellisiä asioita joka puolella kenttää.

Vaikka Columbuksen tulokset ovat parantuneet merkittävästi, joukkue on turhan kaukana pudotuspeliviivasta kovatasoisessa Itäisessä konferenssissa.

Matkaa viimeisellä pudotuspelipaikalla majailevaan Washingtoniin on 15 pistettä, kun runkosarjaa on pelaamatta parikymmentä ottelukierrosta.