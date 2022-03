NHL-tuomio: Aleksander Barkov on maailman paras – siirtorajan kuumimman suomalaisen perässä kiihkeä jahti

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Ismo Lehkonen.

Ville Touru

Tähti

Muistaako joku vielä sellaista kaveria kuin Sidney Crosby? Yksi kaikkien aikojen parhaista saa nykypäivänä pelata huippukautta aika vähällä huomiolla. Crosbysta, 34, on toki kerrottu kaikki mahdollinen jo pitkälle toistakymmentä vuotta sitten, mutta siellä hän taas johtaa joukkojaan sarjataulukon kärkisijoille, vaikka Penguinsin uppoamista pudotuspelien ulkopuolelle on odoteltu jo pari kolme vuotta.

Crosby on tehnyt 50 otteluun 20+39=59.

Puheenaihe

Siirtorajalla odotetaan aina isoja kauppoja vesi kielellä, mutta viime vuodet osoittavat, että kauden tulevat finalistit tekevät vain pieniä syvyyshankintoja. Edellisen kerran siirtorajalla tähtipelaajan hankkinut joukkue on mennyt finaaleihin 2014. Tuolloin Los Angeles hankki Jarmo Kekäläisen Columbuksesta Marian Gaborikin, josta tuli pudotuspelien maalikuningas. Samana vuonna finaalivastus Rangersin siirtorajavärväys oli niin ikään kovan luokan tähti Martin St. Louis.

Suomalainen

Surkeassa Montrealissa uransa parasta kautta pelaava Artturi Lehkonen on siirtorajan kuumin suomalaisnimi. Useiden joukkueiden on raportoitu jahtaavan turkulaista työmiestä, joten Montrealin voi olla vaikea kieltäytyä tarjouksesta. Lehkonen sopisi käytännössä minkä tahansa joukkueen kolmosketjuun. Rangersia on väläytelty, mutta heitän loton vetämään: Lehkonen Coloradoon.

Farssi

Lännessä pudotuspelipaikat ovat taas roimassa alennuksessa itään verrattuna. Tällä hetkellä idän viiva on 78 pisteessä, lännessä 70:ssä. Ero on jo siis peräti neljä voittoa. Jos pudotuspelit alkaisivat tänään, yksi lännen ottelupareista olisi Los Angeles–Edmonton. Vielä muutama viikko sitten olisi ollut vaikea nähdä kumpaakaan näistä joukkueena, joka pelaa toisella pudotuspelikierroksella eli 8 parhaan joukossa.

Yllätys

Calgaryn kulttivalmentaja Darryl Sutterilta kysyttiin, mitä hän ajattelee kauden parhaan valmentajan palkinnosta, johon hän on nyt ykkössuosikki. Yllätys, yllätys vastaus oli taattua Sutteria: ”Ainoa runkosarjapalkinto, josta olisin kiinnostunut on Jennings. Se on hyvä.” William M. Jennings Trophy annetaan vähiten maaleja päästäneen joukkueen maalivahdeille.

Darryl Sutter on matkalla vuonna 1992 alkaneen NHL-päävalmentajauransa ensimmäiseen Jack Adams Awardiin.

Sami Hoffrén

Tähti

Vedän torontolaistoimittajan hatun päähäni ja hehkutan estottomasti Toronto Maple Leafsin maalivahtia aivan liian aikaisin. Erik Källgren on saanut satumaisen alun NHL-uralleen. TPS:ssakin piipahtanut 25-vuotias ruotsalaisvahti torjui heti debyytissään nollapelin, ja perjantain vastaisena yönä Källgren loisti ykköstähtenä Carolina Hurricanesin kaadossa. Källgren sekoittaa kiehtovasti Leafsin valmiiksi sekavaa veskaripalettia.

Pari vuotta sitten TPS:ssä pelanneen Erik Källgrenin sisääntulo Torontossa on ollut sensaatiomainen.

Puheenaihe

Maanantain siirtotakaraja häämöttää ja general managerien puhelimet pirisevät kuumeisesti. Isoja kaloja liikkunee vielä ennen takarajaa. Lännen ykkössuosikki Colorado Avalanche avasi peliä hankkimalla Josh Mansonin. Ostajien puolella katseet kääntyvät erityisesti Florida Panthersin suuntaan. Claude Giroux olisi loistava lisä Panthersin tähtisikermään.

Suomalainen

Mikko Rantanen toimittaa tehtaan takuulla. Coloradon kapteeni Gabriel Landeskog putosi loukkaantumisen takia riveistä, mutta kärkiketju takoo kovaa tulosta Rantasen ja Nathan MacKinnonin johdolla. Rantanen painoi viikon kahdessa ensimmäisessä ottelussa hänelle perustehot 2+2. Sadan pisteen maaginen raja voi mennä vielä rikki.

Farssi

Ei mitään henkilökohtaista Ben Chiarotia kohtaan, mutta olihan Panthersin maksama hinta hänestä aivan liian kova. Montreal Canadiens sai peruspuolustaja Chiarotista yllättävän tuhdin korvauksen. Ykköskierroksen ja neloskierroksen varauksen lisäksi kaupassa liikkui Tyler Smilanic, 20. Seattlen suunnalla hierotaan ainakin käsiä yhteen. Jos kerta Chiarot maksaa ykköskierroksen varauksen, Mark Giordanosta voi pyytää kovan hinnan.

Yllätys

Vegas Golden Knightsin syväkyykky. Vielä pari kuukautta sitten Vegas oli lännessä Coloradon kovin haastaja ja vahva finaalikandidaatti, mutta viime viikot kultaritarit on vetänyt raskaasti vihkoon. Loukkaantumiset ovat kasautuneet eivätkä kärkihepat, Jack Eichel etunenässä, pysty kannattelemaan. Vegasin paikka pudotuspeleissä on aidosti uhattuna.

Ismo Lehkonen

Tähti

Minnesota Wildin identiteettiketju Jordan Greenway-Joel Eriksson Ek-Markus Foligno. Wild sai taas ketjun kasaan viime viikolla vammojen jälkeen, ja uskon, että siitä lähtee Wildin uusi nousu. Valmennustiimi heittää tämän ketjun kentälle, kun se haluaa saada askelmerkit peliin tai on tiukka paikka. Painava ketju, joka pelaa painavaa kiekkoa.

Puheenaihe

Aleksandr Ovetshkin nousi NHL:n kaikkien aikojen maalipörssin kolmanneksi ja hallissa oli isot bileet, mutta minulle tästä ei tullut hyvä fiilis. Enemmänkin vaivautunut olo. Olen pettynyt ja harmissani siitä, että hän on viettänyt hiljaiseloa Ukrainan sodasta. Putinin ryhmittymä painaa omaa propagandaansa, ja tämä yksi juhlii virstanpylvästään. Minulla on mennyt maku tähän kaveriin.

Suomalainen

Aleksander Barkov on ilta toisensa jälkeen ytimessä. Ensinnäkin hän tekee tehoja ja pelaa plusmerkkisesti, mutta huononakin iltana Barkov pystyy toimimaan todella hyvin. Suomesta on tullut hyviä senttereitä, mutta nyt puhutaan maailman parhaan sarjan parhaasta jääkiekkoilijasta. Hurja heppuli. 48 ottelussa 61 pistettä ja +25. Parasta on se, että hän ei oikeasti leiki voitolla. Voitosta pelaaminen on ykkösjuttu, ei pisteiden hakeminen.

Kippari-Barkov johtaa huimalla tavalla Panthersia.

Farssi

New Jersey Devils sai täksi kaudeksi Dougie Hamiltonin, ja Jack Hughesin sekä Nico Hischierin piti olla vuoden valmiimpia. Joukkueeseen tuli myös Tomas Tatar ja Andreas Johnsson, mutta Devilsin kausi on järjetön pettymys. Odotusarvo oli, että Devils taistelisi tasapäisesti New Yorkin joukkueiden kanssa. Devils löytää keinoja hävitä otteluita. Pitäisikö seuran palata siihen vanhaan Devilsin identiteettiin? Nyt Devils yrittää pelata hyökkäysvoittoista jääkiekkoa, mutta täytyisi myös osata puolustaa.

Yllätys

Winnipeg Jetsissä joudutaan miettimään muutoksia. Kun pakisto heikkeni, onkohan siellä huomattu, ettei puolustuspelaamista ole jumpattu viisikkotasolla? Kallispalkkaiset kärkijätkät pelaavat 25 minuuttia ja fuskaavat puolustussuuntaan. Muutenkin ihan järjetöntä ylihyökkäämistä. Jetsin aiemmin jättänyt Paul Maurice huomasi, että joukkue tarvitsee uuden äänen ja suunnan. Harmittaa Kyle Connorin puolesta. Oppiiko hän väärille tavoille Winnipegissä?