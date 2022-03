Venäläinen poliitikko kertoi Aleksandr Ovetshkinin saamista uhkauskirjeistä – hehkutti maanmiestään: ”Komistus ja rauhanlähettiläs”

Dmitri Svishev kehui vuolaasti Aleksandr Ovetshkinia.

Aleksandr Ovetshkin on NHL:n kaikkien aikojen kolmanneksi paras maalintekijä.

Venäläinen maalihai Aleksandr Ovetshkin nousi torstain vastaisena yönä NHL:n kaikkien aikojen kolmanneksi parhaaksi maalintekijäksi.

36-vuotias venäläinen on osunut vastustajan pömpeliin peräti 767 kertaa urallaan. Ovetshkinin edellä ovat vain legendaariset Wayne Gretzky (894) ja Gordie Howe (801) maalia.

Ovetshkin on kaikkien aikojen paras eurooppalainen maalintekijä NHL:ssä. Jaromir Jagr teki urallaan 766 NHL-osumaa.

Venäjän duuman urheilukomitean johtaja Dmitri Svishev innostui hehkuttamaan Ovetshkinia mahtipontisin sanankääntein.

– Hän on oikea komistus. Eikä ylpeydenaihe ainoastaan venäläisille vaan koko maailmalle, Svishev hehkutti valtiollisella RT-kanavalla Gazetan mukaan.

Svishevin mielestä Ovetshkin tekee NHL-urallaan vielä ainakin 128 maalia.

– Jos mitään odottamatonta ei tapahdu, hän murskaa Gretzkyn ennätyksen ja ottaa ykkössijan haltuunsa kirkkaasti.

Duuman jäsen toi esiin, että Ovetshkin on elänyt viime aikoina haastavia aikoja.

– Me kaikki tiedämme, miten paljon häntä on painostettu. Hän saa uhkauskirjeitä. Yhdysvalloissa on tiettyjä hajanaisia ryhmiä, jotka yrittävät pelotella häntä.

– Hän on positiivinen ihminen, joka on tehnyt ja tekee paljon maamme hyväksi. Ovetshkinin ilmiömäisillä tuloksilla on valtava merkitys Venäjälle. Hänenlaisensa ihmiset ovat rauhanlähettiläitä.

Kyseinen lähettiläs ei ollut saada aluksi sanaa suustaan, kun toimittajat kyselivät häneltä mielipidettä Venäjän sotilaallisesta hyökkäyksestä Ukrainaan pian sen alettua.

Käynnistysvaikeuksien jälkeen Ovetshkin viittasi epämääräisesti ”tilanteeseen”, ilmoitti olevansa urheilija sekä totesi Vladimir Putinin olevan hänen presidenttinsä.

Putin ja Ovetshkin vuonna 2012.

Helmikuinen NHL:n mediatilaisuudessa esiintyminen ei ainakaan nostanut Ovetshkinin kansansuosiota Pohjois-Amerikassa.

Ovetshkinille on vihellelty ja buuattu viime aikoina NHL-otteluissa, koska hän ei ole paheksunut saati tuominnut Venäjän sotilaallista hyökkäystä Ukrainaan.

Mies tunnetaan vankkumattomana Vladimir Putinin kannattajana.

Vuonna 2017 Putin Team -liikkeen perustanut kansallissankari hymyilee Instagramin profiilikuvassaan edelleen kilpaa Venäjän diktaattorin kanssa, vaikka monet ovat vaatineet häntä poistamaan paljon suuttumusta herättäneen otoksen.