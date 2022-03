Pekka Rinne yrittää tehdä talokaupoilla miljoonien voiton – kiinteistönvälityssivu julkaisi 51 kuvaa mykistävästä luksusasunnosta

Pekka Rinteen talo on nyt kaupan.

Mittavan NHL-uransa viime kauteen päättänyt maalivahti Pekka Rinne luopuu talostaan Nashvillessa. Rinteen myyntiaikeista uutisoinut kiinteistönvälityssivu realtor.com kertoo, että talon hintapyynti on 4 999 990 dollaria.

Asunto sijaitsee kulmatontilla West Meaden rauhalliseksi kuvaillussa naapurustossa. Kulmatontin koko on 0,8 hehtaaria. Asuinpinta-alaa on 471 neliömetriä. Asunnosta löytyy muun muassa kuusi makuuhuonetta, neljä kylpyhuonetta, mediahuone, pelihuone ja toimisto. Kuvien perusteella Rinne on varannut yhden huoneen ainoastaan pingispöytää varten. Talossa on tammilattiat ja älyvalaistus.

Talon pihalla on suuri terassi ja uima-allas. Talon yläkerrasta löytyy vielä terassiparveke. Asunnon sisustustyyliä kuvaillaan ”minimalistisen eleganssiksi” ja myynti-ilmoituksessa kehutaan erityisesti asunnon valoisuutta. Kuvista voi nähdä, että taloa ympäröivät suuret ikkunat.

Autotallistakaan ei lopu tila aivan heti kesken. Ilmoituksen mukaan talliin mahtuu yhdeksän autoa. Lisäksi autotalliin on asennettu Teslan latauspistoke.

Myynti-ilmoituksen ja kuvia asunnosta voit katsoa tästä linkistä.

Rinne osti talon 2019. Tuolloin kiekkotähti maksoi juuri rakennetusta lukaalista 2,2 miljoonaa dollaria, joten suomalainen aikoo hyötyä Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden hintojen noususta.

Ennen vuotta 2019 Rinne asui lähistöllä sijainneessa punatiilisessä talossa. Vanhan talonsa Rinne myi 1,7 miljoonalla dollarilla.

39-vuotias Rinne päätti pelaajauransa viime keväänä. Hän edusti koko uransa Predatorsia. Seura jäädytti helmikuussa Rinteen pelinumeron 35 ja nosti veskarin paidan kotihallinsa kattoon.

Syyskuussa Rinne kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa viettäneensä ensikuukaudet kiekkoeläkeläisen elämästä perheensä kanssa kotimaisemissa Oulussa. Perheeseen kuuluvat puoliso Erika ja poika Paulus. Esikoispoika syntyi joulukuussa 2020.