NHL:n kokenein seurapomo uskoo Jukka Jalosen mahdollisuuksiin – mutta Suomen kuumin valmentajanimi onkin ihan toinen? ”Täydellinen esimerkki”

David Poile pitää suomalaisvalmentajan nousua NHL:ään vain ajan kysymyksenä. Olli Jokisesta kohistaan jo rapakon takana.

David Poile (oik.) uskoo, että Jukka Jalosella on mahdollisuudet NHL:ään.

Tänä päivänä jo lähes joka kolmas NHL-pelaaja on eurooppalainen. Penkin takana valta on kuitenkin yhä 100-prosenttisesti pohjoisamerikkalaisissa käsissä.

Siitä on kulunut jo yli 20 vuotta, kun Alpo Suhonen ja Tshekin Ivan Hlinka käväisivät edellisinä eurooppalaisina päävalmentajina NHL:ssä.

Suomessa Jukka Jalosen ympärillä on pyörinyt viime vuosina keskustelu NHL:ään liittyen. Se kiihtyi jälleen viime kuussa, kun Jalonen kävi voittamassa olympiakullan näytöstyyliin.

NHL:n kokenein seurapomo, jo 1970-luvulla muinaisen Atlanta Flamesin johtoportaassa aloittanut ja viimeiset 25 vuotta Nashville Predatorsia johtanut David Poile pitää selvänä, että NHL:ssä nähdään tulevaisuudessa suomalainen päävalmentaja.

– Se on vain ajan kysymys, Poile, 72, sanoo IS:lle.

Kun Poilelta kysyy, tietääkö hän, mikä mies on Jukka Jalonen, vastaus tulee salamannopeasti.

– Tietenkin olen kuullut Jalosesta. Hänellä on totta kai mahdollisuus NHL:ään.

– Mutta monien valmentajien uran käänteissä paljon on kiinni myös ajoituksesta, Poile lisää.

Ajoituksesta tuore esimerkki on Montrealin päävalmentaja Martin St. Louis.

Tuskin mikään joukkue olisi palkannut 13-vuotiaiden poikien juniorivalmentajaa NHL:ään päävalmentajaksi kausien välissä. Koska Montrealilla ei ollut helmikuussa enää mitään panosta, sillä oli mahdollisuus kokeilla täysin riskittä pelaajalegendaa loppukauden sopimuksella. Alku on ollut lupaava.

Pari vuotta sitten epätoivoinen Buffalo puolestaan pestasi yllättäen päävalmentajaksi jalkapallon Englannin Valioliigassa Southamptonin puheenjohtajana toimineen Ralph Kruegerin, joka oli säväyttänyt Team Europen valmentajana World Cupissa 2016.

– Monet valmentajat saavat mahdollisuuden, eikä heidän kaikkien pidä olla Pohjois-Amerikasta. Eurooppalaispelaajien määrä NHL:ssä jatkaa nousuaan, joten on täysin järkeenkäypää, että sarjaan tulee myös eurooppalaisia apu- tai jopa päävalmentajia, Poile sanoo.

Poile on työskennellyt NHL-seurojen johdossa 1970-luvulta lähtien. Ensin Flamesissa, sitten Washingtonin GM:nä toistakymmentä vuotta ja edelliset 25 vuotta Nashvillen seurahistorian ensimmäisenä ja ainoana GM:nä. Vuonna 2017 hänet valittiin NHL:n parhaaksi GM:ksi.

Jalosen NHL-pestin esteenä on pidetty sitä, että hän on valmentanut koko uransa Euroopassa, eikä hänellä ole sen vuoksi syntynyt erityisen vahvoja suhteita NHL-ympyröihin.

Poile nyökkää asiasta kysyttäessä.

– Kontaktit, ihmisten tapaaminen… Aina kun keskustelee ihmisten kanssa, se luo suhteita, hän pyörittelee.

Tällä hetkellä NHL:ssä valmentaa kaksi suomalaista. Tuomo Ruutu apuvalmentajana Floridassa ja Jussi Parkkila maalivahtivalmentajana Coloradossa. Kummassakaan tapauksessa kontaktien merkitystä ei voi väheksyä.

Ruudun palkkasi Panthersiin hänen vanha agenttinsa, seuran nykyinen GM Bill Zito. Parkkilalla ei ollut historiaa NHL:stä ennen nykyistä pestiään, mutta työhaastattelumahdollisuuden hänelle järjesti Avalanchen silloinen maalivahti Semjon Varlamov, joka oli tykästynyt Parkkilan valmennukseen aikoinaan Venäjällä.

Jalonen on ollut Suomessa paljon esillä NHL:ään liittyen, mutta takavasemmalta Olli Jokinen saattaakin olla nousemassa kuumimmaksi suomalaiseksi valmentajanimeksi.

– Hän on täydellinen esimerkki. Olli pelasi meillä Nashvillessäkin hetken aikaa, joten tunnen hänet hyvin, Poile innostuu.

– En halua sanoa, että hän hyötyy siitä, mutta fakta on, että monet NHL:ssä tuntevat Ollin. Hänellä oli täällä menestyksekäs ura. Hän toimi myös kapteenina.

Olli Jokisen menneisyys on NHL:ssä, mutta onko myös tulevaisuus?

Valmentajatulokas Jokisen rakettimainen menestys Mikkelin Jukureissa on pantu merkille myös rapakon toisella puolen. Suomalaistoimittajaltakin on jo pariin kertaan kyselty NHL-ottelun lehdistökatsomossa Jokisen sensaatiokaudesta Suomen liigassa.

Hiljattain perinteikäs NHL-lehti The Hockey News julkaisi artikkelin, jossa pohdittiin eurooppalaisvalmentajien olevan mahdollisesti merkittävässä osassa NHL:n tulevaisuudessa. Heti jutun alkuun oli nostettu kaksi nimeä: ruotsalainen Rikard Grönborg ja Olli Jokinen.

Poile nostaa esiin myös Mikko Koivun.

– En tiedä, mitkä hänen tulevaisuuden suunnitelmansa jääkiekon parissa ovat, mutta jos hän päättää alkaa valmentaa, tuo kokemus voi auttaa häntä valmentamaan jonakin päivänä NHL:ssä.

Koivu nähtiin jo valmennushommissa vuodenvaihteessa Nuorissa Leijonissa. Hän on kertonut halustaan joko valmentaa tai toimia seurajohdon tehtävissä, joihin hän on jo ehtinyt tutustua Minnesotassa.

Jokisen tavoin myös Koivu toimi NHL:ssä kapteenina, mikä on erittäin arvostettu asia pohjoisamerikkalaisessa kiekkokulttuurissa ja kertoo johtajan ominaisuuksista.

Mikko Koivu voi hyvinkin olla tulevaisuudessa jossakin roolissa NHL:ssä.

Koivun vanha ketjukaveri ja hyvä ystävä Andrew Brunette toimii nykyään Floridan päävalmentajana.

Todennäköisesti juuri luotujen suhteiden takia pelaajatausta on vahvasti edustettuna NHL:n valmentajakunnassa. Sarjan tämän hetken 32 päävalmentajasta liki kaksi kolmasosaa on pelannut NHL:ssä. Apuvalmentajina on kymmenittäin vanhoja NHL-pelaajia.

Moni perinteinen kaava on kuitenkin murtumassa NHL:ssä. Reilu kuukausi sitten ruotsalainen Patrik Allvin palkattiin Vancouverin GM:ksi. Hänestä tuli Jarmo Kekäläisen jälkeen historian toinen eurooppalainen GM.

Tämän kauden puheenaihe on ollut naisten sisääntulo NHL-ympyröihin. Allvinin rinnalle Canucks pestasi apulais-GM:ksi kaksi naista, Émilie Castonguayn ja Cammi Granaton. Myös monet muut naisosaajat ovat olleet esillä NHL-pesteihin liittyvissä keskusteluissa. Spekulaatio on herännyt jo siitä, kuka on ensimmäinen nainen NHL-seuran GM:nä.

Kuten Poile totesi, eurooppalaisen ja suomalaisenkin päävalmentajan nousu NHL:ään lienee tällä muutoksen tiellä vain ajan kysymys.