Patrik Laine loisti tähdistössä – komea tehovire jatkuu

Patrik Laine syötti kaksi maalia, kun Columbus kaatoi Ottawan.

Columbus Blue Jackets haki keskiviikon NHL-kierroksella 4–1-vierasvoiton Ottawasta.

Patrik Laine syötti vieraiden maaleista kaksi. Sen päälle Laine kirjasi teholukeman +3.

Laine valittiin ottelun kolmostähdeksi Jack Roslovicin (2+0) ja Elvis Merzlikinsin (30/31 torj.) jälkeen.

– Tuntuu, että pelasimme tänään aika jämäkän pelin. Saimme hallintaa heti pelin alussa ylivoimien ansiosta ja pidimme siitä kiinni läpi pelin, Laine kertasi tv-haastattelussa ottelun jälkeen.

Laine haki myös itse ahnaasti ratkaisua. Hän laukoi ottelussa seitsemän kertaa, joista viisi kohti maalia.

– On tietenkin hienoa olla syötöillä auttamassa maalien tekoa. Tänään ei ollut minun päiväni osua, mutta Jack, Eric (Robinson) ja lopussa Sean (Kuraly) tekivät isot maalit meille.

Pistekeskiarvossa mitattuna uransa parasta kauttaan pelaava Laine on tehnyt 42 ottelussa nyt tehot 23+22=45.

Jälkimmäisen puolikkaan eli 21 viime ottelun aikana Laine on hurjastellut tehot 17+13=30, mikä on tältä ajalta NHL:n neljänneksi kovin saldo Mitch Marnerin (36 pistettä), Auston Matthewsin (34) ja J.T. Millerin (33) jälkeen.

Columbus on tukevasti yhdeksäntenä Itäisessä konferenssissa. Pudotuspelihaaveet on kuitenkin enää lähinnä teoreettiset, sillä edellä olevaan Washingtoniin on eroa 11 pistettä. Molemmilla on jäljellä 21 ottelua.

Heti ensi yönä Columbus kohtaa kotikaukalossaan juuri Washingtonin. Se pitkälti määrittää, pysyvätkö Blue Jacketsin teoreettisetkaan pudotuspelihaaveet enää elossa.